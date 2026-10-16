Lecserélték a Batman II. rendezőjét: ez az Oscar-díjas direktor veszi át Matt Reeves helyét

Az egész világ egy emberként kapott a szívéhez még 2019-ben, mikor kiderült, hogy az Alkonyat-filmek tinivámpírja, Robert Pattinson lesz a következő Batman. Aztán, mikor 2022-ben megjelent Matt Reeves rendezésében a film, a többség megnyugodott, és elégedetten távoztak a rajongók a mozikból. Mi több, évek óta már mindenki arra vár, mikor érkezik a második rész, melyen olyan, mintha csak valami ősi filmátok ülne… A forgatókönyv ugyanis valamiért egész egyszerűen nem készült el időben, és a kezdeti 2025. októberi bemutatót először egy, majd két évvel odázták el, míg végül elérkeztünk a végleges premierdátumhoz: 2028. február 18. Azonban, mire a fanok végre minimális megnyugvásra lelhettek, jött az újabb baj: a rendezői székben csücsülő Matt Reevesnek ott kellett hagynia a projektet.

A Batman II. megjelenésére évek óta várnak hiába a rajongók (Fotó: Warner Bros / Entertainment Pictures)

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A korábban a Cloverfieldet, valamint az új A majmok bolygója-filmek több epizódját is jegyző Matt Reeves eddig meg nem nevezett családi probléma miatt volt kénytelen elhagyni a sokak által csak süllyedő hajónak csúfolt Batman 2. forgatását.