Lecserélték a Batman II. rendezőjét: ez az Oscar-díjas direktor veszi át Matt Reeves helyét

Az egész világ egy emberként kapott a szívéhez még 2019-ben, mikor kiderült, hogy az Alkonyat-filmek tinivámpírja, Robert Pattinson lesz a következő Batman. Aztán, mikor 2022-ben megjelent Matt Reeves rendezésében a film, a többség megnyugodott, és elégedetten távoztak a rajongók a mozikból. Mi több, évek óta már mindenki arra vár, mikor érkezik a második rész, melyen olyan, mintha csak valami ősi filmátok ülne… A forgatókönyv ugyanis valamiért egész egyszerűen nem készült el időben, és a kezdeti 2025. októberi bemutatót először egy, majd két évvel odázták el, míg végül elérkeztünk a végleges premierdátumhoz: 2028. február 18. Azonban, mire a fanok végre minimális megnyugvásra lelhettek, jött az újabb baj: a rendezői székben csücsülő Matt Reevesnek ott kellett hagynia a projektet.
Az Ocean’s Eleven rendezője veszi át a Batman II. irányítását
A korábban a Cloverfieldet, valamint az új A majmok bolygója-filmek több epizódját is jegyző Matt Reeves eddig meg nem nevezett családi probléma miatt volt kénytelen elhagyni a sokak által csak süllyedő hajónak csúfolt Batman 2. forgatását.
A gépnek viszont forognia kell tovább, elvégre Scarlett Johansson, Sebastian Stan, valamint a főszerepet játszó, és a Primetime című filmjével hamarosan az Oscar-díjra törő Robert Pattinson is biztosan be van táblázva, így aligha van ideje arra, hogy tétlenül tébláboljon a stúdió környékén. A Warner pedig kisvártatva orvosolta is a váratlan és kellemetlen szituációt, és felkérte az Ocean’s-filmek, a Magic Mike, vagy épp a streamingen nagyot robbantó Fekete táska rendezőjét, Steven Soderberghet, hogy fejezze be a Denevérember-filmet.
Soderbergh személyében Hollywood egyik legalulértékeltebb rendezőjét sikerült felkérniük, aki egyszerre jártas abban, hogyan is kell sikerre vinni a kis költségvetésű művészfilmeket vagy épp a hatalmas sztárokat felsorakoztató blockbustereket. Ezt pedig köszönheti annak, hogy művészi sokoldalúság, a technikai precizitás és a különböző műfajokat ötvöző kivételes alkalmazkodóképesség ritka kombinációját tudhatja magáénak.
Megszólalt az előző rendező
A rendezőváltást egyébként maga Reeves cáfolta és erősítette meg részben. A 60 éves direktor egy X-bejegyzésben kommentálta az elmúlt órák eseményeit:
Csak hogy tisztázzuk: nem hagyom ott a Batman 2-t. Mélységesen hálás vagyok Stevennek, hogy a segítségemre sietett ebben a nehéz időszakban, és segít befejezni a forgatást. Hálás vagyok az aggodalmaitokért és a jókívánságaitokért
– olvasható Matt Reeves bejegyzésében, melyből az sejthető, hogy a forgatást most már kizárólag Soderbergh vezényletével fejezik be, az utómunkára viszont visszatér az eredeti „karmester”.
A Batman II. premierje tehát 2028. február 18-ra tehető, de a múltbéli történések, illetve a rendezőváltás tudatában nem lenne meglepő, ha ismét csúszna a bemutató újabb fél vagy akár egy évet.