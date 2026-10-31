Felismerhetetlenre műtette az arcát a Beverly Hills 90210 színésznője: így néznek ki a sorozat szereplői ma – Galéria

Bármiféle túlzás nélkül állíthatjuk, a kilencvenes évek televíziózásának egyik legmeghatározóbb sorozata volt a Beverly Hills 90210, amely nem csupán egy komplett generáció kedvenc szórakozása lett, hanem alapjaiban formálta át a fiatalokról szóló televíziós történetmesélést is. A gazdag kaliforniai tinédzserek mindennapjait bemutató széria ugyanis az általános témák, azaz a szerelem, a barátság, a családi konfliktusok és a felnőtté válás mellett olyan komoly társadalmi kérdéseket is feszegetett, mint a drogfüggőség, a nem kívánt terhesség, az AIDS vagy a családon belüli erőszak. A sorozat 1990 és 2000 között kereken egy évtizeden keresztül futott, és olyan fiatal színészpalántákból faragott világsztárokat, mint Jason Priestley, Shannen Doherty, Luke Perry, Jennie Garth, Ian Ziering, Tori Spelling vagy Brian Austin Green. A szerteágazó szerelmi szálak, a karakterek közötti konfliktusok, valamint a show divatja és frizurái egyaránt meghatározták a korszak popkultúráját.

A Beverly Hills 90210 szereplők ma már szinte felismerhetetlenek (Fotó: ho/UPI Photo/eyevine)

Beverly Hills 90210: a sorozat, amelyen átok ül?

Egykor a napnál is fényesebben ragyogott a népszerű sorozat, azonban örökségét mára tragikus veszteségek is árnyékolják be, melyeket látva a rajongók akár jogosan is feltehetnék a költői kérdést: mégis ki átkozta el a szeretett szériájukat, mely megannyi más műsornak tört utat?