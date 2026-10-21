Mi történt a Bűbájos boszorkák szexi színésznőivel? Rá sem lehet ismerni a népszerű sorozat sztárjaira – Galéria

Az ezredforduló tájékán gyanítjuk, sokkal több fiatal lány öltözött halloweenkor vagy farsangkor boszorkánynak, mint előtte vagy azóta. Erről pedig elsősorban a Bűbájos boszorkák című sorozat tehet, mely 1998 és 2006 között szegezte képernyő elé a nézőket. A természetfeletti képességekkel rendelkező, és minden egyes epizódban démonokkal, ártó szellemekkel és egyéb bogaras, nem e világi rosszfiúkkal megküzdő nővértrió népszerűsége pedig azóta sem csökkent. Az eredeti szereposztásban Shannen Doherty, Alissa Milano és Holly Marie Combs alakították a címszereplő bűbájos boszorkákat, majd később Rose McGowan is csatlakozott a brigádhoz. Noha egykor minden férfi szíve értük dobogott, nem kizárt, hogy már maximum csak az éppen 20 éve véget ért sorozat legnagyobb rajongói ismernék fel őket manapság.

A Bűbájos boszorkák 4. évada hozott egy új szereplőt: Rose McGowan csatlakozott Alyssa Milanóhoz és Holly Marie Combshoz (Fotó: Mitchell Haddad/The WB/KPA)

Elátkozták a Bűbájos boszorkákat?

Talán nem is olyan túlzás feltenni ezt a kérdést, hiszen a mágushölgyeményekről szóló széria végeztével egyik szereplő sem igazán találta a helyét Hollywoodban.