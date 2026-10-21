Mi történt a Bűbájos boszorkák szexi színésznőivel? Rá sem lehet ismerni a népszerű sorozat sztárjaira – Galéria

Az ezredforduló tájékán gyanítjuk, sokkal több fiatal lány öltözött halloweenkor vagy farsangkor boszorkánynak, mint előtte vagy azóta. Erről pedig elsősorban a Bűbájos boszorkák című sorozat tehet, mely 1998 és 2006 között szegezte képernyő elé a nézőket. A természetfeletti képességekkel rendelkező, és minden egyes epizódban démonokkal, ártó szellemekkel és egyéb bogaras, nem e világi rosszfiúkkal megküzdő nővértrió népszerűsége pedig azóta sem csökkent. Az eredeti szereposztásban Shannen Doherty, Alissa Milano és Holly Marie Combs alakították a címszereplő bűbájos boszorkákat, majd később Rose McGowan is csatlakozott a brigádhoz. Noha egykor minden férfi szíve értük dobogott, nem kizárt, hogy már maximum csak az éppen 20 éve véget ért sorozat legnagyobb rajongói ismernék fel őket manapság.
Elátkozták a Bűbájos boszorkákat?
Talán nem is olyan túlzás feltenni ezt a kérdést, hiszen a mágushölgyeményekről szóló széria végeztével egyik szereplő sem igazán találta a helyét Hollywoodban.
Kezdjük Holly Marie Combsszal, aki a sorozat 2006-os fináléját követően közel fél évtizedig elkerülték a szerepek. 2010-től azonban ismét fontos szerepet kapott a Pretty Little Liars, avagy Hazug csajok társaságában, ám azóta ismét üresen tátong a rezüméje. Folytatva a listát Alyssa Milanóval, aki messze a legtöbb lehetőséget kapta filmek és sorozatok terén a finálé után, de igazából csakis maximum B kategóriás romantikus filmek jutottak neki zömével. Shannen Dohertynek viszont még ennyi sem jutott, a tragikus sorsú színésznő 2024-ben bekövetkezett haláláig gyakorlatilag csak szökőévente bukkant fel a képernyőn, ám legalább őt elkerülték a balhék. Nem úgy, mint a Doherty pótlására érkező Rose McGowan, aki nem a film- és sorozatszerepei, hanem sokkal inkább a Weinstein-botrányban való részvétele miatt volt éveken át beszédtéma.
A Bűbájos boszorkák szereposztása epikus volt és elbűvölő. De mégis hogyan festenek manapság azok a csajok, akikért minden pasi oda volt, és akik az összes hölgy nézőnek példaként szolgáltak? Mutatjuk!