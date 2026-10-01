Apa és fia közel 30 év után ismét együtt dolgoznak: Martin Sheen és Charlie Sheen közös sorozattal érkeznek

Az AMC hozza tető alá a két Sheen közös projektjét, ráadásul jóval hamarabb, mint azt gondoltuk.

Az egyelőre csak hatepizódosra tervezett sorozat a komédia műfajában születik, és Happy Jack címre fog hallgatni, melyben Martin Sheen és Charlie Sheen egy apa-fia párost fognak alakítani. A sorozatot a Warner legendás stúdiójában rögzítik majd, élő közönség előtt, ahol többek között a Jóbarátok is készült.

A széria 2027-ben kerül bemutatásra a tengerentúli közönség számára, magyarországi premierről egyelőre nincs információ.

Charlie Sheen 2026-ra tudta csak apját, Martin Sheent meggyőzni, hogy ismét egy projektben szerepeljenek (Fotó: Drinkwater Paul/NBC)

Keveset dolgoztak eddig együtt Sheenék

Sheenék újbóli egymásra találása azért számít különösen nagy durranásnak, mert eddig sokkal kevesebbszer dolgoztak együtt, mint azt gondolnánk. A már korábban is említett 1998-as nyomozópárosról szóló krimi előtt például az ifjabb Sheen 1993-ban megjelent vígjátékában, A nagy durranás 2-ben egy rövidke jelenet erejéig játszottak közösen, melynek akkora hatása volt a popkultúrára, hogy azóta ennek a képsornak külön rajongótábora van. De emlékezhetünk kettejük játékára A megtörhetetlenben, A Tőzsdecápákban, valamint a Sivár vidékben.

Ráadásul a Happy Jack azért is számít kuriózumnak, hiszen ez lesz az első alkalom, hogy Martin és Charlie Sheen nem a mozivásznon, hanem kis képernyőn, azaz sorozat formájában dolgozik majd kéz a kézben.