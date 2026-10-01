Apa és fia közel 30 év után ismét együtt dolgoznak: Martin Sheen és Charlie Sheen közös sorozattal érkeznek

Talán senki sem gondolta volna 1998-ban, mikor a Gátlástalanul című akció-thrillerben együtt láthatta a közönség játszani Martin Sheent és fiát, Charlie Sheent, hogy közel három és fél évtizedet kell várni ahhoz, hogy ez az utánozhatatlan dinamitduó ismét összeálljon. Márpedig sajnos mégis így alakult az élet, a Martin Sheen-filmek és a Charlie Sheen-sorozatok világa valahogy eddig sosem keresztezték egymást. Ám most a csillagok végre másként állnak, és a legendás apa-fia páros ismét karöltve bukkannak fel a képernyőn.
Martin és Charlie Sheen áttelepítik a valóságot a tévéképernyőre
Az AMC hozza tető alá a két Sheen közös projektjét, ráadásul jóval hamarabb, mint azt gondoltuk.
Az egyelőre csak hatepizódosra tervezett sorozat a komédia műfajában születik, és Happy Jack címre fog hallgatni, melyben Martin Sheen és Charlie Sheen egy apa-fia párost fognak alakítani. A sorozatot a Warner legendás stúdiójában rögzítik majd, élő közönség előtt, ahol többek között a Jóbarátok is készült.
A széria 2027-ben kerül bemutatásra a tengerentúli közönség számára, magyarországi premierről egyelőre nincs információ.
Keveset dolgoztak eddig együtt Sheenék
Sheenék újbóli egymásra találása azért számít különösen nagy durranásnak, mert eddig sokkal kevesebbszer dolgoztak együtt, mint azt gondolnánk. A már korábban is említett 1998-as nyomozópárosról szóló krimi előtt például az ifjabb Sheen 1993-ban megjelent vígjátékában, A nagy durranás 2-ben egy rövidke jelenet erejéig játszottak közösen, melynek akkora hatása volt a popkultúrára, hogy azóta ennek a képsornak külön rajongótábora van. De emlékezhetünk kettejük játékára A megtörhetetlenben, A Tőzsdecápákban, valamint a Sivár vidékben.
Ráadásul a Happy Jack azért is számít kuriózumnak, hiszen ez lesz az első alkalom, hogy Martin és Charlie Sheen nem a mozivásznon, hanem kis képernyőn, azaz sorozat formájában dolgozik majd kéz a kézben.