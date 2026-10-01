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Martin Sheen

Apa és fia közel 30 év után ismét együtt dolgoznak: Martin Sheen és Charlie Sheen közös sorozattal érkeznek

2026. október 01. 12:00
Olvasási idő: 5 perc
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Ez lesz ám az igazi hollywoodi családi vállalkozás. Martin Sheen ugyanis 86 évesen úgy döntött, meghódítja a televízió világát, és ehhez nem mást kért fel segítségül, mint saját fiát, Charlie Sheent. Hamarosan egy közös vígjátékszériát dobnak majd össze.
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Martin SheensorozatCharlie Sheen

Talán senki sem gondolta volna 1998-ban, mikor a Gátlástalanul című akció-thrillerben együtt láthatta a közönség játszani Martin Sheent és fiát, Charlie Sheent, hogy közel három és fél évtizedet kell várni ahhoz, hogy ez az utánozhatatlan dinamitduó ismét összeálljon. Márpedig sajnos mégis így alakult az élet, a Martin Sheen-filmek és a Charlie Sheen-sorozatok világa valahogy eddig sosem keresztezték egymást. Ám most a csillagok végre másként állnak, és a legendás apa-fia páros ismét karöltve bukkannak fel a képernyőn.

Charlie Sheen és Martin Sheen közös sorozatban dolgozik együtt.
Charlie Sheen apjával, Martin Sheennel együtt tér vissza a sorozatok világába (Fotó: Jim Smeal/BEImages/JSM)

Martin és Charlie Sheen áttelepítik a valóságot a tévéképernyőre

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Az AMC hozza tető alá a két Sheen közös projektjét, ráadásul jóval hamarabb, mint azt gondoltuk.

Az egyelőre csak hatepizódosra tervezett sorozat a komédia műfajában születik, és Happy Jack címre fog hallgatni, melyben Martin Sheen és Charlie Sheen egy apa-fia párost fognak alakítani. A sorozatot a Warner legendás stúdiójában rögzítik majd, élő közönség előtt, ahol többek között a Jóbarátok is készült.

A széria 2027-ben kerül bemutatásra a tengerentúli közönség számára, magyarországi premierről egyelőre nincs információ.

Charlie Sheen és Martin Sheen új közös sorozaton dolgozik.
Charlie Sheen 2026-ra tudta csak apját, Martin Sheent meggyőzni, hogy ismét egy projektben szerepeljenek (Fotó: Drinkwater Paul/NBC)

Keveset dolgoztak eddig együtt Sheenék

Sheenék újbóli egymásra találása azért számít különösen nagy durranásnak, mert eddig sokkal kevesebbszer dolgoztak együtt, mint azt gondolnánk. A már korábban is említett 1998-as nyomozópárosról szóló krimi előtt például az ifjabb Sheen 1993-ban megjelent vígjátékában, A nagy durranás 2-ben egy rövidke jelenet erejéig játszottak közösen, melynek akkora hatása volt a popkultúrára, hogy azóta ennek a képsornak külön rajongótábora van. De emlékezhetünk kettejük játékára A megtörhetetlenben, A Tőzsdecápákban, valamint a Sivár vidékben.

Ráadásul a Happy Jack azért is számít kuriózumnak, hiszen ez lesz az első alkalom, hogy Martin és Charlie Sheen nem a mozivásznon, hanem kis képernyőn, azaz sorozat formájában dolgozik majd kéz a kézben.

 

 

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