Rá sem ismerni Semir Gerkhanra: így néznek ki ma a Cobra 11 egykori sztárjai – galéria

Noha hivatalosan a COVID-időszak alatt az ultramagas gyártási költség miatt végleg maguk mögött hagyták az autópályák halálos világát Semir és társai, a Cobra 11 visszatérése azóta is téma. A 2021-ben, 25 év sugárzás után véget ért sikersorozat feltámasztását már többször is megkísérelték, végül pedig három 90 perces, hosszabbított epizódot gyártottak le, melyek nézettségi rekordokat döntöttek az RTL streamingplatformján.

Ha ez pedig önmagában nem lenne elég, most az RTL német nyelvű YouTube-csatornájára ingyen és bérmentve felkerültek a Cobra 11 első epizódjai, melyek rövid idő alatt több mint 30 millió megtekintést generáltak, a csatorna feliratkozóinak száma pedig 26%-kal nőtt. Tehát minden jel arra mutat, hogy 30 évvel a sorozat startja után is van igény a Cobra 11-re, melyet ezek után nem folytatni óriási kihagyott ziccer lenne.