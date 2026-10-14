Rá sem ismerni Semir Gerkhanra: így néznek ki ma a Cobra 11 egykori sztárjai – galéria

Kevés sorozat mondhatja el magáról, hogy több járgányt küldött az autótemetőbe, mint a Cobra 11. Az 1996-ban bemutatott német akciófilm-sorozat egy csapásra a nézők kedvencévé vált, hiszen temérdek izgalommal, látványos tömegkarambolokkal, érdekfeszítő krimiszálakkal és sajátos, olykor elhintett német humorral szolgált a közönség számára. A műsor 29 évadja során csak úgy jöttek és mentek a szereplők, voltak nagy távozók és mindenkit megdöbbentő, hatalmas visszatérők, viszont egy valaki örök és állandó volt a Cobra 11 szereposztásából: Semir Gerkhan, vagyis pontosabban az őt megformáló Erdogan Atalay, kinek visszatérésére hiába várnak évek óta a rajongók. De talán majd most!
Cobra 11 lázban ég a német YouTube
Noha hivatalosan a COVID-időszak alatt az ultramagas gyártási költség miatt végleg maguk mögött hagyták az autópályák halálos világát Semir és társai, a Cobra 11 visszatérése azóta is téma. A 2021-ben, 25 év sugárzás után véget ért sikersorozat feltámasztását már többször is megkísérelték, végül pedig három 90 perces, hosszabbított epizódot gyártottak le, melyek nézettségi rekordokat döntöttek az RTL streamingplatformján.
Ha ez pedig önmagában nem lenne elég, most az RTL német nyelvű YouTube-csatornájára ingyen és bérmentve felkerültek a Cobra 11 első epizódjai, melyek rövid idő alatt több mint 30 millió megtekintést generáltak, a csatorna feliratkozóinak száma pedig 26%-kal nőtt. Tehát minden jel arra mutat, hogy 30 évvel a sorozat startja után is van igény a Cobra 11-re, melyet ezek után nem folytatni óriási kihagyott ziccer lenne.
A jövő azonban még egyelőre kifürkészhetetlen, szóval még a múltra és a jelenre tekintsünk inkább, és vessünk egy pillantást arra, miként festettek a Cobra 11 szereplői a széria indulásakor, és hogyan néznek ki napjainkban.