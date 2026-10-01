Elbánt a sors a CSI: Miami Horatiójával: totál leégve, felismerhetetlenül bóklászik az utcán David Caruso – Galéria

A 2000-es években nem lehetett úgy bekapcsolni a televíziót, hogy valamelyik csatornán ne az a látvány táruljon a nézők szeme elé, amint David Caruso épp egy sikeresen felgöngyölített bűntényt követően halál lazán nézzen a távolba, a háttérben hűvös dallam szóljon és felkapja ikonikus napszemüvegét. A CSI: Miami helyszínelők a tévés krimizsáner egyik, vagy talán a legmeghatározóbb alappillére volt, mégis lecsapott rá Caruso átka, ahogy a rőt hajú színész összes addigi projektjére. A helyzet pedig azóta sem lett rózsásabb.

A CSI: Miami helyszínelők sztárja, David Caruso 2026-ra teljesen felismerhetetlenné vált (Fotó: T.C.D/VISUAL Press Agency/NORTHFOTO)

Mi történt a CSI: Miami helyszínelők népszerű nyomozójával?

Mielőtt még a magyar közönség Horatio Caineként ismerte volna meg, a David Caruso-filmek és sorozatok világának megvolt már a maga csúcspontja. Caruso ugyanis már Emmy-díjas színészként eredt a Miami bűnözői nyomába.