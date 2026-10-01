Elbánt a sors a CSI: Miami Horatiójával: totál leégve, felismerhetetlenül bóklászik az utcán David Caruso – Galéria

A 2000-es években nem lehetett úgy bekapcsolni a televíziót, hogy valamelyik csatornán ne az a látvány táruljon a nézők szeme elé, amint David Caruso épp egy sikeresen felgöngyölített bűntényt követően halál lazán nézzen a távolba, a háttérben hűvös dallam szóljon és felkapja ikonikus napszemüvegét. A CSI: Miami helyszínelők a tévés krimizsáner egyik, vagy talán a legmeghatározóbb alappillére volt, mégis lecsapott rá Caruso átka, ahogy a rőt hajú színész összes addigi projektjére. A helyzet pedig azóta sem lett rózsásabb.
Mi történt a CSI: Miami helyszínelők népszerű nyomozójával?
Mielőtt még a magyar közönség Horatio Caineként ismerte volna meg, a David Caruso-filmek és sorozatok világának megvolt már a maga csúcspontja. Caruso ugyanis már Emmy-díjas színészként eredt a Miami bűnözői nyomába.
Tudniillik David Caruso korábban már letette a névjegyét a New York rendőreiben, méghozzá olyannyira, hogy még Golden Globe-díjat is kapott alakításáért. Azonban 26 epizódot követően kitették a szűrét a műsorból, miután vállalt egy Tom Hardy-manővert, és vállalhatatlan viselkedését már nem tolerálták.
Így csöppent át 2002-ben a CSI: Miami helyszínelőkbe, amelyet előző sorozatával ellentétben éveken át tudott a csúcsra járatni, ám végül a csoda itt is véget ért.
2012-ben a széria végleg lehúzta a rolót, miután már nem hozta az elvárt számokat, szereplőit pedig egyik pillanatról a másikra tette az utcára.
David Carusóval pedig azóta sem lett kegyesebb a sors keze: visszavonult a színészettől, és inkább a festészetben keresett menedéket. Ám végül itt sem lelt új otthonra, mi több, jött az újabb csapás, galériáját 2025-ben kellett bezárnia, azóta pedig senki sem tudja, miből tudja fenntartani magát.
A CSI: Miami helyszínelők sztárja egykor Hollywood csúcsán volt, mára viszont már 70 éves korában bárki elsétálna mellette az utcán, annyira felismerhetetlen lett. Galériánkban megmutatjuk, miként festett David Caruso egykor, és hogy áll a szénája manapság: