35 éves lett a Disney legszebb meséje: ezeket biztosan nem tudtad A szépség és a szörnyetegről

A kedvenc Disney-mese olyan, mint a vélemény: olyan nincs, hogy valakinek ne legyen. Walt Disney stúdiójának alkotásairól sokaknak az első aranykorból juthatnak eszébe olyan klasszikusok, mint a Pinokkió, a Dumbo, a Bambi vagy a Hófehérke és a hét törpe. Míg másoknak az úgynevezett Disney-reneszánsz képezte a gyerekkorát. A stúdió második sikeres időszaka a ’90-es években vette kezdetét, mikor is sorra születtek A kis hableányhoz, az Aladdinhoz vagy Az oroszlánkirályhoz hasonló remekművek. Ám ezek hiába kétségkívül kiváló alkotások, ha Disney-mesékről van szó, akkor a népes rajongótábornál A szépség és a szörnyeteg számít number one-nak! Az elátkozott herceg és a nagy álmokat kergető falusi lány kalandos szereleme még a legszőrösebb szívű nézőket is megenyhítette, és már gyerekkorban fontos leckét ad a nézőknek: sosem szabad első látásra megítélni senkit! A szépség és a szörnyeteg már 35 éve tanítja és szórakoztatja a közönséget. Ennek apropóján össze is gyűjtöttünk néhány érdekességet sokak kedvenc Disney-művéről!

A szépség és a szörnyeteg Belle-je máig a legnépszerűbb Disney-hercegnők egyike (Fotó: Walt Disney Pictures / Entertainment Pictures)

A szépség és a szörnyeteg 60 évig hevert a fiókban

Walt Disney már karrierje elején, az 1930-as években meg akarta filmesíteni ezt a híres mesehőskölteményt. Ámde vissza kellett helyeznie a fiókba, hogy aztán húsz esztendővel később újra elővegye onnan, viszont még ekkor sem volt rá elegendő anyagi háttér. Végül A kis hableány 1989-es sikerét követően tudták megvalósítani Disney álmát, és '91-ben elkészült A szépség és a szörnyeteg, de ezt az 1966-ban elhunyt mesemágnás már sajnos nem élhette meg.