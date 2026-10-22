35 éves lett a Disney legszebb meséje: ezeket biztosan nem tudtad A szépség és a szörnyetegről

A kedvenc Disney-mese olyan, mint a vélemény: olyan nincs, hogy valakinek ne legyen. Walt Disney stúdiójának alkotásairól sokaknak az első aranykorból juthatnak eszébe olyan klasszikusok, mint a Pinokkió, a Dumbo, a Bambi vagy a Hófehérke és a hét törpe. Míg másoknak az úgynevezett Disney-reneszánsz képezte a gyerekkorát. A stúdió második sikeres időszaka a ’90-es években vette kezdetét, mikor is sorra születtek A kis hableányhoz, az Aladdinhoz vagy Az oroszlánkirályhoz hasonló remekművek. Ám ezek hiába kétségkívül kiváló alkotások, ha Disney-mesékről van szó, akkor a népes rajongótábornál A szépség és a szörnyeteg számít number one-nak! Az elátkozott herceg és a nagy álmokat kergető falusi lány kalandos szereleme még a legszőrösebb szívű nézőket is megenyhítette, és már gyerekkorban fontos leckét ad a nézőknek: sosem szabad első látásra megítélni senkit! A szépség és a szörnyeteg már 35 éve tanítja és szórakoztatja a közönséget. Ennek apropóján össze is gyűjtöttünk néhány érdekességet sokak kedvenc Disney-művéről!
A szépség és a szörnyeteg 60 évig hevert a fiókban
Walt Disney már karrierje elején, az 1930-as években meg akarta filmesíteni ezt a híres mesehőskölteményt. Ámde vissza kellett helyeznie a fiókba, hogy aztán húsz esztendővel később újra elővegye onnan, viszont még ekkor sem volt rá elegendő anyagi háttér. Végül A kis hableány 1989-es sikerét követően tudták megvalósítani Disney álmát, és '91-ben elkészült A szépség és a szörnyeteg, de ezt az 1966-ban elhunyt mesemágnás már sajnos nem élhette meg.
A Disney újra az Oscar közelében
Mikor azt mondjuk, a Disney a második aranykorát élte a ’90-es években, nem csak a levegőbe beszélünk. A szépség és a szörnyeteg pedig erre a legerősebb bizonyíték. Ugyanis a stúdió ekkor került közel több mint 50 év után először egy Oscar-díjhoz. Legutóbb 1939-ben a Hófehérke és a hét törpe kapott aranyszobrocskát, majd ezt egy több mint fél évszázadig tartó hiátus követte. Noha A szépség és a szörnyeteget tudniillik 1992-ben a legjobb filmnek járó kategóriában (is) jelölték a nemes elismerésre, melyben aztán végül alulmaradt A bárányok hallgatnak című thrillerrel szemben. Ám, még így is nagy szó volt, amit sokak kedvenc fabulája véghez tudott vinni.
Technológiatörténelmi mérföldkő
A mese mondanivalója és zenéje mellett a karakterek megjelenése is ikonikusra sikerült. A dizájnon rengeteget dolgoztak az alkotók. A szörnyeteg kinézetét például gorilla, bivaly, oroszlán, farkas és medve keverékéből kreálták össze. De nemcsak a címszereplővel volt sok munka, hanem a híres báltermi jelenettel is, melynek megalkotása során, a stúdió történetében először használtak számítógépes 3D-s animációs technikát.
Megelevenedtek A szépség és a szörnyeteg szereplői
A 2010-es években egyfajta élőszereplős remake-hullám árasztotta el a Disney-t, amelynek A szépség és a szörnyeteg is „áldozatául esett”. Mondhatnánk ezt is, ha egy rosszul sikerült alkotásról lenne szó, ám a 2017-ben, Emma Watson és Dan Stevens főszereplésével bemutatott tanmese pont a jobban sikerült darabok köré tartozik, és az újabb generáció aligha bánta, hogy nekik ez volt az első találkozásuk ezzel a klasszikus sztorival.
Hamarosan új feldolgozás készül
Akik pedig nem teltek be az élőszereplős A szépség és a szörnyeteggel, azoknak van egy jó hírünk: a Disney jelenleg gőzerővel dolgozik egy újabb, hús-vér színészekkel elmesélt történeten, méghozzá a sztori egyik antihősével, Gastonnal a középpontban. Az ellenszenves, ám mégis népszerű karaktert a 2017-es filmben Luke Evans alakította, viszont a hírek szerint a stúdió vérfrissítést szeretne, így a soron következő projektben A hobbit és a Halálos iramban sztárja már nem tér vissza.