Mint a jó bor, úgy érnek a Dr. Csont szereplői: így néznek ki ma a népszerű krimiszéria sztárjai – Galéria

A 2000-es évek valóban a bűnügyi szériák aranykora volt. A közönség alig győzte a fejét kapkodni, már-már a bőség zavarában szenvedett a publikum, és észre sem vették. Monk – A flúgos nyomozó, Psych – Dilis detektívek, Rex felügyelő, CSI: Miami helyszínelők vagy épp NCIS. De aki esetleg nem találta eléggé morbidnak az eddigi felhozatalt, annak ott volt a Dr. Csont. Ez a rendkívüli krimiszéria egy briliáns igazságügyi antropológus és egy FBI ügynök közös kalandjairól szól, melyben hőseink mindössze egy maréknyi emberei maradványból is képesek voltak a legkomplexebb gyilkossági ügyeket is felgöngyölíteni. Az izgalom mellett persze, amitől igazán működött a show, az a két főszereplő közötti dinamika volt, mely talán nemcsak a képernyőn volt tökéletesre csiszolva.

Dr. Csont szereplők között izzott a levegő, de csak a karakterek között? (Fotó: Fox / NORTHFOTO)

Tényleg randiztak a Dr. Csont főszereplői?

Talán egy nyomozópárosnak sem szurkolt még annyira a közönség, mint anno Booth és Bones duójának, hogy végre jöjjenek már össze. A két szereplő, David Boreanaz és Emily Deschanel között 12 évadon keresztül izzott folyamatosan a levegő, de vajon a kamerák előtti romantika tényleg átköltözött a stúdió falain kívülre is?