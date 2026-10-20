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Dr. Csont

Mint a jó bor, úgy érnek a Dr. Csont szereplői: így néznek ki ma a népszerű krimiszéria sztárjai – Galéria

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Ezek a színészek aztán tényleg nem fáradtak bele a sok bűnüldözésbe. A Dr. Csont már több mint két évtizede startolt el, és közel 10 esztendeje ért véget, szereplői arcára egy darab extra ránc sem ült ki azóta, hogy legutóbb láttuk őket. Mutatjuk!
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Dr. Csontakkor és mostgaléria

A 2000-es évek valóban a bűnügyi szériák aranykora volt. A közönség alig győzte a fejét kapkodni, már-már a bőség zavarában szenvedett a publikum, és észre sem vették. Monk – A flúgos nyomozó, Psych – Dilis detektívek, Rex felügyelő, CSI: Miami helyszínelők vagy épp NCIS. De aki esetleg nem találta eléggé morbidnak az eddigi felhozatalt, annak ott volt a Dr. Csont. Ez a rendkívüli krimiszéria egy briliáns igazságügyi antropológus és egy FBI ügynök közös kalandjairól szól, melyben hőseink mindössze egy maréknyi emberei maradványból is képesek voltak a legkomplexebb gyilkossági ügyeket is felgöngyölíteni. Az izgalom mellett persze, amitől igazán működött a show, az a két főszereplő közötti dinamika volt, mely talán nemcsak a képernyőn volt tökéletesre csiszolva.

A Dr. Csont szereplői
Dr. Csont szereplők között izzott a levegő, de csak a karakterek között? (Fotó: Fox / NORTHFOTO)

Tényleg randiztak a Dr. Csont főszereplői?

Talán egy nyomozópárosnak sem szurkolt még annyira a közönség, mint anno Booth és Bones duójának, hogy végre jöjjenek már össze. A két szereplő, David Boreanaz és Emily Deschanel között 12 évadon keresztül izzott folyamatosan a levegő, de vajon a kamerák előtti romantika tényleg átköltözött a stúdió falain kívülre is?

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Annak ellenére, hogy David Boreanaz már 2001 óta, tehát négy évvel a sorozat indulását megelőzően boldog házasságban élt feleségével, valamint Deschanel kisasszonynak is akadt közben udvarlója, a pletyka mégis szárnyra kelt Hollywood szerte: a krimiszéria két csillaga titokban egymásba szeretett.

Noha a szóbeszéd sosem volt alapja, mégis sokszor az újságok és magazinok címlapján találták magukat azzal a kérdéssel: vajon nemcsak a karakterek, hanem a színészek is a másikban találták meg az igaz szerelmet? Az igazság viszont eléggé kiábrándító lehet az álomgyári pletykafészkek számára. Boreanaz és Deschanel ugyanis nemhogy nem szerettek egymásba, de még egy külön paktumot is kötöttek, miszerint, ha egyikük már nagyon idegesítő, akkor a másiknak joga van szó nélkül otthagyni őt. Az állandó 12 órás forgatásokból álló munkanap alatt tudniillik már valóban kezdtek idegeire menni, így sokkal kevésbé a szeretet, mintsem inkább a leheletnyi gyűlölet bontakozott ki kettejük közt.

Ám, ha volt is közöttük bármennyi súrlódás, annak már aligha van bármi nyoma. A Dr. Csont fináléja óta ugyanis eltelt közel egy évtized. De mi lett Booth csapatával azóta? Galériánkban emlékeztetünk, hogyan nézett ki a szereplőbrigád egykor, és megmutatjuk, miként festenek manapság:

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Lucas Museum Of Narrative Art Opening Night - Arrivals
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Tamara Taylor
Galéria: Hiába indult több mint 20 éve, még mindig ugyanúgy néznek ki a Dr. Csont szereplői, mint anno
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Dr. Temperance "Bone" Brennan szerepében a csodálatos Emily Deschanelt láthattuk

 

 

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