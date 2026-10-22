A rajongók nem hisznek a szemüknek: sokkoló fotókon a felismerhetetlenül megöregedett Dwayne Johnson

A rengeteg leadott súlyt azonban nem halámolta vissza a tar akciósztár, hanem csak tovább folytatta. Ennek oka pedig soron következő mozija, a Lizard Music, melyben egy rejtélyes, Chicken Man nevű alakot játszik majd, aki a lehető legkevésbé sem hasonlít az egykori tízszeres világbajnok bunyósra.

Dwayne Johnson új filmje kedvéért brutálisan átalakult (Fotó: TheImageDirect.com)

Különös figurát szúrhattak ki a New York-i járókelők a tegnapi nap folyamán. A ballonkabátot, nyakkendőt és halászsapkát viselő öreg úriemberről pedig aligha mondta volna meg bárki is, hogy nem más, mint maga Dwayne Johnson. Márpedig valóban ő rejtőzött a több rétegnyi öregítő maszk alatt, melyet még a Sztárban Sztár minden héten elképesztő munkát végző sminkes csapata is megirigyelt volna.

A Szikla a Lizard Music forgatása miatt forgatta fel New York utcáit, ugyanis miután híre ment, hogy ő lapul az idős úriember jelmezében, mindenki közös fotót akart vele készíteni. Ez nem olyan meglepő, hiszen így még soha nem láthattuk a Dwayne Johnson-filmek főszereplőjét.