A rajongók nem hisznek a szemüknek: sokkoló fotókon a felismerhetetlenül megöregedett Dwayne Johnson

Dwayne Johnsonnal 2026-ra nagyot fordult a világ. A pankrátorból Hollywood vezető arcává avanzsált karakterszínész az akciófilmek és kalandmozik világától egy csapásra szakítani szeretett volna, és feltett szándékában áll, hogy levesse magáról a skatulycasting terhét. Ennek érdekében olyan kőkemény drámai szerepeket is elvállal, melyek korábban már-már elképzelhetetlenek voltak filmográfiájában. Ilyen volt például a tavaly megjelent Zúzógép is, melyben olyan meggyőző volt a könnyező Szikla, hogy még egy Golden Globe-jelölést is bezsebelt érte. A ketrecharcosról szóló életrajzi dráma rendezőjével, Benny Safdie-vel ráadásul olyannyira egy húron pendültek, hogy már a forgatás során megegyeztek: a következő filmjüket is együtt csinálják, ami pedig még nagyobb átalakulást követel meg Mr. Johnsontól.
Dwayne Johnson 2026-ra a felére fogyott
„A Sziklából Kavics lett” – hogycsak egy hozzászólást idézzünk a több ezerből, melyek Dwayne Johnson drasztikus átalakulását kommentálták még a tavalyi év végén. A Zúzógép kedvéért The Rock tudniillik közel 30 kilótól szabadult meg, amivel alaposan megijesztette népes rajongóbázisának tagjait.
A rengeteg leadott súlyt azonban nem halámolta vissza a tar akciósztár, hanem csak tovább folytatta. Ennek oka pedig soron következő mozija, a Lizard Music, melyben egy rejtélyes, Chicken Man nevű alakot játszik majd, aki a lehető legkevésbé sem hasonlít az egykori tízszeres világbajnok bunyósra.
Különös figurát szúrhattak ki a New York-i járókelők a tegnapi nap folyamán. A ballonkabátot, nyakkendőt és halászsapkát viselő öreg úriemberről pedig aligha mondta volna meg bárki is, hogy nem más, mint maga Dwayne Johnson. Márpedig valóban ő rejtőzött a több rétegnyi öregítő maszk alatt, melyet még a Sztárban Sztár minden héten elképesztő munkát végző sminkes csapata is megirigyelt volna.
A Szikla a Lizard Music forgatása miatt forgatta fel New York utcáit, ugyanis miután híre ment, hogy ő lapul az idős úriember jelmezében, mindenki közös fotót akart vele készíteni. Ez nem olyan meglepő, hiszen így még soha nem láthattuk a Dwayne Johnson-filmek főszereplőjét.
Miután a Lizard Music forgatása épp csak elkezdődött, így még várni kell, mire a film a mozikba kerül. Azonban már most tudni lehet a pontos premierdátumot, ami 2027. december 25.