Hatalmasat bukott ez a Dwayne Johnson-film a mozikban, a Disney+-on mégis mindenki ezt nézi

A Disney menthetetlenül rákapott az élőszereplős remake-ekre az utóbbi évtizedben. Sorra készültek a régi, nagy klasszikusok újragondolásai, melyeknek többsége kritikailag kellemetlen kudarcot vallott, a közönséget mégis sikerült velük mozikba csábítani. A stúdió legutóbb viszont egy olyan Dwayne Johnson-alapműhöz nyúlt, aminek talán még nem volt ideje „megérni”, az eredmény pedig katasztrofális lett. A mozikban nagyot hasaló élőszereplős Vaianáról azt hittük, aligha teszik majd az ablakba a Disney háza táján, ám a többség nagy meglepetésére, mindössze néhány hónap leforgása alatt óriásit változott a film megítélése, hála a streamingnek!

A borzalmas mozis szereplését követően Dwayne Johnson Vaianája a legnézettebb Disney+-filmek rangsorának élén találta magát (Fotó: IMDb)

Dwayne Johnson filmje hasít a Disney+-on

Michael Fassbender Fekete táskája, Charlie Hunnam Arthur király-filmje vagy épp Ralph Fiennes zombiidomítása után itt az újabb példa arra, hogy a streaming közönségét nem érdeklik a mozis nézettségi adatok.