Hatalmasat bukott ez a Dwayne Johnson-film a mozikban, a Disney+-on mégis mindenki ezt nézi

A Disney menthetetlenül rákapott az élőszereplős remake-ekre az utóbbi évtizedben. Sorra készültek a régi, nagy klasszikusok újragondolásai, melyeknek többsége kritikailag kellemetlen kudarcot vallott, a közönséget mégis sikerült velük mozikba csábítani. A stúdió legutóbb viszont egy olyan Dwayne Johnson-alapműhöz nyúlt, aminek talán még nem volt ideje „megérni”, az eredmény pedig katasztrofális lett. A mozikban nagyot hasaló élőszereplős Vaianáról azt hittük, aligha teszik majd az ablakba a Disney háza táján, ám a többség nagy meglepetésére, mindössze néhány hónap leforgása alatt óriásit változott a film megítélése, hála a streamingnek!
Dwayne Johnson filmje hasít a Disney+-on
Michael Fassbender Fekete táskája, Charlie Hunnam Arthur király-filmje vagy épp Ralph Fiennes zombiidomítása után itt az újabb példa arra, hogy a streaming közönségét nem érdeklik a mozis nézettségi adatok.
A 2026. július 9-én bemutatott élőszereplős Vaiana ugyanis hiába bukott hatalmasat a filmszínházakban, a Disney+-on már napok óta a nézettségi lista élén találja magát.
De miért lett Dwayne Johnson bejáratott sikersztorijából ekkora bukta? Nos, erről megoszlanak a vélemények, de a többség abban látja a hibát, hogy a Disney egész egyszerűen túl hamar döntött úgy, hogy az animációs klasszikust hús-vér emberekkel is elmeséli. Az eredeti Vaiana tudniillik még csak éppen 10 évvel ezelőtt jelenet meg a mozik műsorlistáján, a folytatása pedig mindössze kettő évvel ezelőtt, 2024-ben szörfözött be a filmszínházakba. Konkrétan egy fél generációnyi idő sem telt el a két feldolgozás között, holott pont ez lenne a remake-kek lényege, hogy egy új nemzedékkel ismertessék meg a történetet.
A hajas babává vált Dwayne Johnson látványa pedig már csak hab volt a tortán. A Vaiana 2026-os verziója végül 250 milliós költségvetését vissza tudta ugyan termelni, és még szerzett is további 73 millió dollárt, de ez hollywoodi blockbuster léptékben mérve édes kevés. Sovány vigaszt jelenthet viszont most a Disney-nek Vaiana és Maui kalandjainak sikere a streamingen.
Miben mesterkedik A Szikla mostanában?
Bizonyára sokakat sokkolt a hatalmas hajkoronával büszkélkedő The Rock látványa, azonban ez még mindig semmi ahhoz képest, amit a Dwayne Johnson-filmek következő darabja tartogat.
A Lizard Music című Benny Safdie-film Chicken Man nevű főszereplőjének megformálásáért A Szikla ugyanis kavicsméretűre fogyott, a sminkmesterek pedig egy 70+-os öregembert gyúrtak belőle. Johnson persze teljesen felismerhetetlenül is felforgatta New York utcáit a múlt héten, erről pedig több fotó és videó is készült. A Lizard Music majd csak 2027 karácsonyán kerül mozikba, ám Dwayne Johnson addig is gondol rajongóira, hiszen a Jumanji 3. része már idén érkezik a fa alá!