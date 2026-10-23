40 éves lett Hollywood legszebb színésznője, akit gyerekkorában mindenki a szemöldöke miatt piszkált – Galéria

Keresve is csak alig találunk közkedveltebb sorozatot a George R.R. Martin regényei alapján készült Trónok harca című szériánál. Targaryenék trónkálváriáját az egy pillanatra sem csillapodó, konstans lüktető izgalom, a csavarokkal megspékelt történet, valamint a kiváló színészgárda tette ekkora közönségkedvenccé. Utóbbit olyan nevek képezték mint Sophie Turner, Kit Harington, Peter Dinklage, Pedro Pascal, Jason Momoa vagy épp Sean Bean. Ám, ha azt mondjuk, Trónok harca, sokaknak mégis először Daenerys Targaryen, azaz Emilia Clarke ugrik be, ki nemcsak leírhatatlan szépségével nyűgözte le a közönséget, hanem azzal is, hogy nála „tökösebb” nőkaraktert aligha hordott a képernyőjén a televíziózás históriája. A ma 40. születésnapját ünneplő Clarke kisasszonynak viszont volt miből meríteni a harcos sárkányanya-karakter megformálásához, hiszen nála több áldozatot kevesen hoztak a sikerért Hollywoodban.
Emilia Clarke-nak hat munkahelye volt egyszerre a Trónok harca előtt
Mielőtt még a Trónok harca szőke gyönyörűségeként vált volna világsztárrá, az Emilia Clarke-filmek felhozatala pont annyira volt hangos, mint a tücsökciripelés.
Gyerekkorában még a színészet is igen távoli gondolatnak tűnt a számára, hiszen, ha hisszük, ha nem, Emilia Clarke-nak gyerekként rengeteg bántalmazással kellett szembeszegülnie. Napjaink egyik legszebb színésznőjét ugyanis rendszeresen piszkálták iskolatársai a mára már szexepiljévé vált szemöldöke miatt. Azonban végül sikerült ignorálnia az ártó kommenteket, ám a következő kihívás akkor érte, mikor alig akarták beválogatni bármilyen projektbe.
A hamarosan mozifilm formájában feltámadó Trónok harca 1. évadának 2011-es indulásakor annyira nem volt felkérése, hogy nem kevesebb mint hat munkahelye volt egyszerre, hogy ne haljon éhen. Call centerben operátorként és bárokban pincérnőként dolgozott többek között, mikor végre jött a hívás az HBO-tól: övé lett Daenerys szerepe, a többi pedig, ahogy mondani szokás, már csak történelem!
Azonban nehogy bárki is azt gondolja, Emilia Clarke karriere kizárólag a Trónok harcából áll. A szépséges színésznő 40. születésnapja alkalmából galériánkban összegyűjtöttük legemlékezetesebb alakításait!