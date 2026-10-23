40 éves lett Hollywood legszebb színésznője, akit gyerekkorában mindenki a szemöldöke miatt piszkált – Galéria

Keresve is csak alig találunk közkedveltebb sorozatot a George R.R. Martin regényei alapján készült Trónok harca című szériánál. Targaryenék trónkálváriáját az egy pillanatra sem csillapodó, konstans lüktető izgalom, a csavarokkal megspékelt történet, valamint a kiváló színészgárda tette ekkora közönségkedvenccé. Utóbbit olyan nevek képezték mint Sophie Turner, Kit Harington, Peter Dinklage, Pedro Pascal, Jason Momoa vagy épp Sean Bean. Ám, ha azt mondjuk, Trónok harca, sokaknak mégis először Daenerys Targaryen, azaz Emilia Clarke ugrik be, ki nemcsak leírhatatlan szépségével nyűgözte le a közönséget, hanem azzal is, hogy nála „tökösebb” nőkaraktert aligha hordott a képernyőjén a televíziózás históriája. A ma 40. születésnapját ünneplő Clarke kisasszonynak viszont volt miből meríteni a harcos sárkányanya-karakter megformálásához, hiszen nála több áldozatot kevesen hoztak a sikerért Hollywoodban.

Emilia Clarke Trónok harcában nyújtott alakításával hívta fel magára a komplett világ figyelmét (Fotó: Hbo/NORTHFOTO)

Emilia Clarke-nak hat munkahelye volt egyszerre a Trónok harca előtt

Mielőtt még a Trónok harca szőke gyönyörűségeként vált volna világsztárrá, az Emilia Clarke-filmek felhozatala pont annyira volt hangos, mint a tücsökciripelés.