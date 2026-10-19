Mindenki az HBO Max horrorsorozatát nézi: hogy aztán senki se merjen éjszaka aludni utána

A Péntek 13-filmek felvetése, miszerint hány réteg bőrt lehet még lehúzni szerencsétlen Jason Vorhees ikonikus maszkkal takart arcáról, azonban az HBO Max új sorozata minden kétkedő gondolatot azonnal elhesseget. Crystal Lake címmel ugyanis most egy olyan széria került bemutatásra, mely a legendás horror-franchise kezdeti időszakába repít vissza, egészen pontosan a legelső film folytatásaként értelmezhetjük. A rajongókat viszont aligha a helyes kronológiai sorrend, sokkal inkább a brutális vérfürdő és a pszichoterror érdekli, ami a filmszéria eddigi elemeit jellemezte. Nos, mindkettőből jócskán akad a Crystal Lake-ben.
Egy kevésbe édes, sokkal inkább rémisztő anyától retteg az HBO Max közönsége
Az HBO Max-sorozatok legújabb és egyben jelenlegi legnézettebb darabjának története középpontjában Pamela Voorhees (Jason édesanyja) áll, aki képtelen feldolgozni beteg kisfia, Jason tragédiáját és sorsát.
A Crystal Lake kellő alapossággal mutatja be a később jellegzetes hokimaszkban könyörtelen gyilkolásba kezdő Jason gyerekkori hátterét. Az epizódok elején még élő, beszélni tudó fiú belefullad a sorozat címéül is szolgáló Kristály-tóba, valamint új, klasszikus sci-fi-horrorokat idéző magyarázatot is kapunk a hátterére.
Azonban, mint azt mondtuk, ez a sztori nem Jasonről, hanem sokkal édes, vagy inkább kevésbé édes anyjáról szól. A Bosszúállók-filmekből, az élőszereplős Scooby-Doo-mozikból, valamint a Zöld könyv című drámából ismert Linda Cardellini zseniális megformálásában felbukkanó Pamela szépen lassan indul el a pszichopata sorozatgyilkossá válás útján, megmutatva a labilis, törékeny, de félelmetes anyai szeretet sötét oldalát.
A Crystal Lake ráadásul olyannyira kristálytiszta győzelmet aratott a streamingen, hogy az alkotók már most a 2. évadon dolgoznak, így nem kizárt: sokkal hamarabb visszatérhetünk a gyilkos tóhoz, mint azt gondoltuk.
Jason nemsokára a nagyvásznon is visszatér?
Noha akadtak jogi viták, hogy most tulajdonképpen kihez is tartoznak a vérfagyasztó franchise jogai, úgy tűnik, az utolsó akadály is elgördült egy új Péntek 13-film elkészítése elől. Az apró betűs részletekben rejlő hivatali perpatvar elhárítása után a Jason Universe égisze alatt hivatalosan is bejelentették, hogy új egész estés, szám szerint épp a 13. Péntek 13. film áll fejlesztés alatt.
Bár a pontos megjelenési dátumot és a részleteket még nem hozták nyilvánosságra, de ez még mindig nem minden, hiszen állítólag még egy videójátékkal is meglephetik hamarosan a rajongókat.