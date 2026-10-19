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HBO Max

Mindenki az HBO Max horrorsorozatát nézi: hogy aztán senki se merjen éjszaka aludni utána

16 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Tiszta gatyákat és bugyikat elő, mert itt van a Crystal Lake! A horror zsánerének legnagyobb szerelmeseinek örömére ugyanis végre befutott a Péntek 13 előzményszériája HBO Maxra, és hiába rémít mindenkit halálra, senkii sem tud leszakadni róla.
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HBO Maxstreamingpéntek 13

A Péntek 13-filmek felvetése, miszerint hány réteg bőrt lehet még lehúzni szerencsétlen Jason Vorhees ikonikus maszkkal takart arcáról, azonban az HBO Max új sorozata minden kétkedő gondolatot azonnal elhesseget. Crystal Lake címmel ugyanis most egy olyan széria került bemutatásra, mely a legendás horror-franchise kezdeti időszakába repít vissza, egészen pontosan a legelső film folytatásaként értelmezhetjük. A rajongókat viszont aligha a helyes kronológiai sorrend, sokkal inkább a brutális vérfürdő és a pszichoterror érdekli, ami a filmszéria eddigi elemeit jellemezte. Nos, mindkettőből jócskán akad a Crystal Lake-ben.

Crystal Lake az HBO Maxon
A Crystal Lake 1. évad 8. része, az összes többi epizóddal együtt elérhető már az HBO Max kínálatában (Fotó: IMDb)

Egy kevésbe édes, sokkal inkább rémisztő anyától retteg az HBO Max közönsége

Az HBO Max-sorozatok legújabb és egyben jelenlegi legnézettebb darabjának története középpontjában Pamela Voorhees (Jason édesanyja) áll, aki képtelen feldolgozni beteg kisfia, Jason tragédiáját és sorsát.

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A Crystal Lake kellő alapossággal mutatja be a később jellegzetes hokimaszkban könyörtelen gyilkolásba kezdő Jason gyerekkori hátterét. Az epizódok elején még élő, beszélni tudó fiú belefullad a sorozat címéül is szolgáló Kristály-tóba, valamint új, klasszikus sci-fi-horrorokat idéző magyarázatot is kapunk a hátterére. 

Azonban, mint azt mondtuk, ez a sztori nem Jasonről, hanem sokkal édes, vagy inkább kevésbé édes anyjáról szól. A Bosszúállók-filmekből, az élőszereplős Scooby-Doo-mozikból, valamint a Zöld könyv című drámából ismert Linda Cardellini zseniális megformálásában felbukkanó Pamela szépen lassan indul el a pszichopata sorozatgyilkossá válás útján, megmutatva a labilis, törékeny, de félelmetes anyai szeretet sötét oldalát.

Jön az új Péntek 13-film
Jason Vorhees hamarosan tovább szedi áldozatait, ezúttal már a mozivásznon: jön az új Péntek 13-film (Fotó: IMDb)

A Crystal Lake ráadásul olyannyira kristálytiszta győzelmet aratott a streamingen, hogy az alkotók már most a 2. évadon dolgoznak, így nem kizárt: sokkal hamarabb visszatérhetünk a gyilkos tóhoz, mint azt gondoltuk.

Jason nemsokára a nagyvásznon is visszatér?

Noha akadtak jogi viták, hogy most tulajdonképpen kihez is tartoznak a vérfagyasztó franchise jogai, úgy tűnik, az utolsó akadály is elgördült egy új Péntek 13-film elkészítése elől. Az apró betűs részletekben rejlő hivatali perpatvar elhárítása után a Jason Universe égisze alatt hivatalosan is bejelentették, hogy új egész estés, szám szerint épp a 13. Péntek 13. film áll fejlesztés alatt.

Bár a pontos megjelenési dátumot és a részleteket még nem hozták nyilvánosságra, de ez még mindig nem minden, hiszen állítólag még egy videójátékkal is meglephetik hamarosan a rajongókat.

 

 

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