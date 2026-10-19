Mindenki az HBO Max horrorsorozatát nézi: hogy aztán senki se merjen éjszaka aludni utána

A Crystal Lake kellő alapossággal mutatja be a később jellegzetes hokimaszkban könyörtelen gyilkolásba kezdő Jason gyerekkori hátterét. Az epizódok elején még élő, beszélni tudó fiú belefullad a sorozat címéül is szolgáló Kristály-tóba, valamint új, klasszikus sci-fi-horrorokat idéző magyarázatot is kapunk a hátterére.

Azonban, mint azt mondtuk, ez a sztori nem Jasonről, hanem sokkal édes, vagy inkább kevésbé édes anyjáról szól. A Bosszúállók-filmekből, az élőszereplős Scooby-Doo-mozikból, valamint a Zöld könyv című drámából ismert Linda Cardellini zseniális megformálásában felbukkanó Pamela szépen lassan indul el a pszichopata sorozatgyilkossá válás útján, megmutatva a labilis, törékeny, de félelmetes anyai szeretet sötét oldalát.

Jason Vorhees hamarosan tovább szedi áldozatait, ezúttal már a mozivásznon: jön az új Péntek 13-film (Fotó: IMDb)

A Crystal Lake ráadásul olyannyira kristálytiszta győzelmet aratott a streamingen, hogy az alkotók már most a 2. évadon dolgoznak, így nem kizárt: sokkal hamarabb visszatérhetünk a gyilkos tóhoz, mint azt gondoltuk.

Jason nemsokára a nagyvásznon is visszatér?

Noha akadtak jogi viták, hogy most tulajdonképpen kihez is tartoznak a vérfagyasztó franchise jogai, úgy tűnik, az utolsó akadály is elgördült egy új Péntek 13-film elkészítése elől. Az apró betűs részletekben rejlő hivatali perpatvar elhárítása után a Jason Universe égisze alatt hivatalosan is bejelentették, hogy új egész estés, szám szerint épp a 13. Péntek 13. film áll fejlesztés alatt.