Nem kis perpatvar alakult ki az HBO Max sorozata körül: egy évad után véget is ér a szuperhősszéria?

Miután a nyár elején a vára várt Supergirl című film a Tom Cruise-féle Digger utáni legnagyobb anyagi és kritikai lebőgéssel ajándékozta meg a 2026-os esztendőt, a DC-képregények utolsó reménysugara a Lámpások című sorozat volt. A Kyle Chandler és Aaron Pierre főszereplésével bemutatott széria vállán hatalmas teher hevert, hiszen a Supergirl bukása után két sorozatot is kukába dobott a stúdió, és a Lámpásoknak mindent egy lapra feltéve kellett csatába szállnia: ha ez is bukik, vele együtt bukhat akár a DC is. Az HBO Max-sorozatok nézői viszont abszolút vevők voltak a gyűrű erejére, és a Lámpás sorra döntötte a nézettségi rekordokat, a premiert követő három napban például 9,3 millióan kattintottak a lejátszás gombra, azonban olyan, mintha ezen a stúdión valamiféle átok ülne, mert most a saját sikere terhe alatt omolhat össze, mindössze egyetlen évad után a műsor.
Nem kapott zöld lámpát a Zöld Lámpások az HBO Maxon
Október 7-ével véget ért a Lámpások 1. évada a 8. epizóddal, és a rajongók azóta arra kíváncsiak, vajon mikor lehet már az HBO Maxra klikkelniük a folytatásért. Nos, jelenleg úgy néz ki, nem is lesz második fejezet.
Sylvester Stallone tudna mesélni arról, milyen az, amikor a sorozatod alkotóstábjának a fele munka nélkül marad. A Tulsa királya 4. évadát is megfogyatkozott stábbal kellett leforgatni, viszont a Lámpások 2. évada még a forgatás közelében sem jár, miután az eredeti forgatókönyvírók közül, egy kivételével mindenki elhagyta a projektet.
Ennek oka pedig az, hogy az HBO szerint a műsor túl magasra tette a lécet az első fejezet zseniális és egyben szívszorító lezárásával, és az írók nem tudtak dűlőre jutni, merre is kellene tovább szőni a szuperhőseink sztoriszálait. A stúdió az év végéig kell döntsön a sorozat sorsáról, ám amennyiben nem tudnak megegyezni a széria jövőjéről, akár az is lehet, hogy a Lámpások összesen egy évad után a kukában végzi. Noha erre azért mégiscsak kevés esély mutatkozik, hiszen elképzelhetetlen, hogy az HBO és a DC veszni hagyjon egy olyan show-műsort, ami végre termeli neki a nézettséget.
Streaming helyett irány a nagy vászon
Amíg viszont a DC-filmek és sorozatok rajongói azon agyalnak, mi lesz szeretett szériájukkal, lesz, ami elvonja a figyelmüket a problémáról. Jövő héten kerül ugyanis a mozik műsorlistájára az év egyik legjobban várt horrorja, az Agyagpofa.
Batman egyik legádázabb ellenségéről szóló önálló film egy kétségbeesett színészről szól, aki szeretné szépségét és fiatalságát megtartani, ezért pedig mindenféle baljós szerektől sem riad vissza, melyek aztán visszafordíthatatlan eltorzulásokat idéznek elő a testén. A szuperhősfilmek és a testhorrorok zsánereit izgalmasan egybegyúró alkotás kezdeti kritikái több mint kedvezőek, október 22-étől pedig a széles publikum számára is világos lesz: van-e még jövője a DC-projekteknek.