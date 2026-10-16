Nem kis perpatvar alakult ki az HBO Max sorozata körül: egy évad után véget is ér a szuperhősszéria?

Miután a nyár elején a vára várt Supergirl című film a Tom Cruise-féle Digger utáni legnagyobb anyagi és kritikai lebőgéssel ajándékozta meg a 2026-os esztendőt, a DC-képregények utolsó reménysugara a Lámpások című sorozat volt. A Kyle Chandler és Aaron Pierre főszereplésével bemutatott széria vállán hatalmas teher hevert, hiszen a Supergirl bukása után két sorozatot is kukába dobott a stúdió, és a Lámpásoknak mindent egy lapra feltéve kellett csatába szállnia: ha ez is bukik, vele együtt bukhat akár a DC is. Az HBO Max-sorozatok nézői viszont abszolút vevők voltak a gyűrű erejére, és a Lámpás sorra döntötte a nézettségi rekordokat, a premiert követő három napban például 9,3 millióan kattintottak a lejátszás gombra, azonban olyan, mintha ezen a stúdión valamiféle átok ülne, mert most a saját sikere terhe alatt omolhat össze, mindössze egyetlen évad után a műsor.

A Lámpások a legnézettebb HBO Max-sorozatok listájának csúcsán volt heteken át, most mégis lehet, hogy véget ér a széria (Fotó: IMDb)

Nem kapott zöld lámpát a Zöld Lámpások az HBO Maxon

Október 7-ével véget ért a Lámpások 1. évada a 8. epizóddal, és a rajongók azóta arra kíváncsiak, vajon mikor lehet már az HBO Maxra klikkelniük a folytatásért. Nos, jelenleg úgy néz ki, nem is lesz második fejezet.