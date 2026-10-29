A madárfóbiások most ne figyeljenek: Hitchcock horrorklasszikusát támasztja fel az HBO Max

Egyes felmérések szerint a világ lakosságának akár több mint 7,5%-a szenved ornitofóbiában. Magyarra lefordítva ez azt jelenti, hogy nagyjából minden 13. ember fél a madaraktól. Azt nem tudni, hogy ez az arány 1963 előtt is ilyen magas volt-e, de nagy tétben mernénk fogadni, hogy nem, hiszen ebben az évben valami olyasmi történt, ami után senki sem tudott ugyanúgy tekinteni ezekre a repkedő „fenevadakra”. Tudniillik ekkor jelent meg az Alfred Hitchcock-filmek egyik legkultikusabb darabja, a Madarak című horror. A történet pofonegyszerű volt: egy kaliforniai tengerparti kisvárosban, Bodega Bay-ben különböző fajtájú madarak minden érthető ok nélkül, hirtelen és rendkívül agresszíven támadni kezdik az embereket. A dolog pikantériáját pedig az adta, hogy Daphne du Maurier regénye mellett valós események ihlették a filmet, melyet látva mindenki menekült a mozikból. Mire azonban több generációnak is volt lehetősége kiheverni a madaraktól való rettegés okozta fáradalmakat, addigra az HBO Max úgy döntött, feléleszti a félelmet: sorozat formájában hozza vissza Hitchcock klasszikusát!

Az HBO Max-sorozatok kínálatában hamarosan a Madarak remake-je is megtalálható lesz (Fotó: Snap Stills/NORTHFOTO)

A madarak hamarosan az HBO Maxon támadnak

A Harry Potter mellett most egy másik nagy közönségkedvenc újbóli elmesélését is magára vállalta az HBO Max, noha itt merőben más lesz a célközönség.