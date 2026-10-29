A madárfóbiások most ne figyeljenek: Hitchcock horrorklasszikusát támasztja fel az HBO Max

Egyes felmérések szerint a világ lakosságának akár több mint 7,5%-a szenved ornitofóbiában. Magyarra lefordítva ez azt jelenti, hogy nagyjából minden 13. ember fél a madaraktól. Azt nem tudni, hogy ez az arány 1963 előtt is ilyen magas volt-e, de nagy tétben mernénk fogadni, hogy nem, hiszen ebben az évben valami olyasmi történt, ami után senki sem tudott ugyanúgy tekinteni ezekre a repkedő „fenevadakra”. Tudniillik ekkor jelent meg az Alfred Hitchcock-filmek egyik legkultikusabb darabja, a Madarak című horror. A történet pofonegyszerű volt: egy kaliforniai tengerparti kisvárosban, Bodega Bay-ben különböző fajtájú madarak minden érthető ok nélkül, hirtelen és rendkívül agresszíven támadni kezdik az embereket. A dolog pikantériáját pedig az adta, hogy Daphne du Maurier regénye mellett valós események ihlették a filmet, melyet látva mindenki menekült a mozikból. Mire azonban több generációnak is volt lehetősége kiheverni a madaraktól való rettegés okozta fáradalmakat, addigra az HBO Max úgy döntött, feléleszti a félelmet: sorozat formájában hozza vissza Hitchcock klasszikusát!
A madarak hamarosan az HBO Maxon támadnak
A Harry Potter mellett most egy másik nagy közönségkedvenc újbóli elmesélését is magára vállalta az HBO Max, noha itt merőben más lesz a célközönség.
A Madarak sorozat élére egyébként pont a korábbi Harry Potter-filmek producere, David Heyman állt, aki a Watchmen és a Hátrahagyottak szkriptíróját, Tom Spezialy-t kérte fel, hogy írja meg a széria forgatókönyvét.
A főszerepet anno a hollywoodi legendának számító Tippi Hedren után ezúttal egy vörös démon, az Utódlás című sikersorozat, valamint az All Her Fault sztárja, Sarah Snook fogja alakítani. A történet egyébként eltér majd az eredeti filmtől, hiszen Kalifornia napsütötte tájai helyett az alaszkai szürkeség lesz majd a cselekmény helyszíne, a sztori középpontjában pedig egy bűnügy felgöngyölítése foglal majd helyet.
A Madarak főhősnőjét megalázta és tönkretette a film és annak rendezője
De most kanyarodjunk vissza az eredeti műhöz. A filmet már megjelenése idejében óriási botrányok övezték. Ha az nem lett volna elég, hogy tömeghisztériát idéztek elő egyes vetítések, nem sokkal később a főszereplőt alakító Tippi Hedren tálalt ki, hogy miként bánt vele a direktor, Alfred Hitchcock a forgatás alatt.
A Tippi című önéletrajzában a 96 esztendős Golden Globe-díjas színművész brutális őszinteséggel vallott arról, hogy Hitchcock megszállottan szerelmes volt belé, de sajnos nem a romantikus értelemben. Irányítani akarta Hedren életét, beleszólt abba, kivel és mikor találkozik, emellett pedig több alkalommal is szexuálisan zaklatta.
Tippi Hedren elutasítását Hitchcock pedig könyörtelenül megbosszulta: A híres padlásjelenet rögzítése során például nemes egyszerűséggel átverte a rendező a színésznőt, mert az mondta neki, hogy bábukkal játsszák majd el, amint megtámadják a madarak. Azonban az utolsó pillanatban igazi madarakra cserélte le a kellékeket, melyekkel öt napon keresztül játszatta el vele ugyanazt a jelenetet, súlyos fizikai és lelki sebeket okozva az amerikai szépségnek.
A botrányok miatt évtizedeken keresztül senki sem mert hozzányúlni az alapanyaghoz, mígnem 2007-ben, több mint negyven évvel a bemutató után Naomi Watts főszereplésével érkezett volna az első remake. Tíz évre rá, 2017-ben pedig a BBC jelentette be, hogy sorozat formájában készítenek adaptációt a horror zsáner kultklasszikájából, ám egyik projektből sem lett semmi. Vajon az HBO Max képes lesz megtörni az átkot?