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HBO Max

A madárfóbiások most ne figyeljenek: Hitchcock horrorklasszikusát támasztja fel az HBO Max

15 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Ady Endre Héja-nász az avaron című versét sem fogjuk tudni már ugyanúgy olvasni ezután a sorozat után. Az HBO Maxra ugyanis egy olyan sorozat érkezik, amely egy olyan fóbiára épít, melyben sokkal többen szenvednek, mint azt gondolnánk.
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HBO MaxhorrormadarakAlfred Hitchcock

Egyes felmérések szerint a világ lakosságának akár több mint 7,5%-a szenved ornitofóbiában. Magyarra lefordítva ez azt jelenti, hogy nagyjából minden 13. ember fél a madaraktól. Azt nem tudni, hogy ez az arány 1963 előtt is ilyen magas volt-e, de nagy tétben mernénk fogadni, hogy nem, hiszen ebben az évben valami olyasmi történt, ami után senki sem tudott ugyanúgy tekinteni ezekre a repkedő „fenevadakra”. Tudniillik ekkor jelent meg az Alfred Hitchcock-filmek egyik legkultikusabb darabja, a Madarak című horror. A történet pofonegyszerű volt: egy kaliforniai tengerparti kisvárosban, Bodega Bay-ben különböző fajtájú madarak minden érthető ok nélkül, hirtelen és rendkívül agresszíven támadni kezdik az embereket. A dolog pikantériáját pedig az adta, hogy Daphne du Maurier regénye mellett valós események ihlették a filmet, melyet látva mindenki menekült a mozikból. Mire azonban több generációnak is volt lehetősége kiheverni a madaraktól való rettegés okozta fáradalmakat, addigra az HBO Max úgy döntött, feléleszti a félelmet: sorozat formájában hozza vissza Hitchcock klasszikusát!

Madarak remake készül az HBO Maxra
Az HBO Max-sorozatok kínálatában hamarosan a Madarak remake-je is megtalálható lesz (Fotó: Snap Stills/NORTHFOTO)

A madarak hamarosan az HBO Maxon támadnak

A Harry Potter mellett most egy másik nagy közönségkedvenc újbóli elmesélését is magára vállalta az HBO Max, noha itt merőben más lesz a célközönség.

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A Madarak sorozat élére egyébként pont a korábbi Harry Potter-filmek producere, David Heyman állt, aki a Watchmen és a Hátrahagyottak szkriptíróját, Tom Spezialy-t kérte fel, hogy írja meg a széria forgatókönyvét.

A főszerepet anno a hollywoodi legendának számító Tippi Hedren után ezúttal egy vörös démon, az Utódlás című sikersorozat, valamint az All Her Fault sztárja, Sarah Snook fogja alakítani. A történet egyébként eltér majd az eredeti filmtől, hiszen Kalifornia napsütötte tájai helyett az alaszkai szürkeség lesz majd a cselekmény helyszíne, a sztori középpontjában pedig egy bűnügy felgöngyölítése foglal majd helyet.

Sarah Snook lesz a főszereplő
Sarah Snook 2026-ra madárfóbiás lesz (Fotó: Lucia Sabatelli / Bestimage / 00773009)

A Madarak főhősnőjét megalázta és tönkretette a film és annak rendezője

De most kanyarodjunk vissza az eredeti műhöz. A filmet már megjelenése idejében óriási botrányok övezték. Ha az nem lett volna elég, hogy tömeghisztériát idéztek elő egyes vetítések, nem sokkal később a főszereplőt alakító Tippi Hedren tálalt ki, hogy miként bánt vele a direktor, Alfred Hitchcock a forgatás alatt.

A Tippi című önéletrajzában a 96 esztendős Golden Globe-díjas színművész brutális őszinteséggel vallott arról, hogy Hitchcock megszállottan szerelmes volt belé, de sajnos nem a romantikus értelemben. Irányítani akarta Hedren életét, beleszólt abba, kivel és mikor találkozik, emellett pedig több alkalommal is szexuálisan zaklatta.

Tippi Hedren és Alfred Hitchcock.
Tippi Hedren Hitchcockkal való kapcsolata menthetetlenül megromlott a Madarak miatt (Fotó: T.C.D/VISUAL Press Agency NORTHFOTO)

Tippi Hedren elutasítását Hitchcock pedig könyörtelenül megbosszulta: A híres padlásjelenet rögzítése során például nemes egyszerűséggel átverte a rendező a színésznőt, mert az mondta neki, hogy bábukkal játsszák majd el, amint megtámadják a madarak. Azonban az utolsó pillanatban igazi madarakra cserélte le a kellékeket, melyekkel öt napon keresztül játszatta el vele ugyanazt a jelenetet, súlyos fizikai és lelki sebeket okozva az amerikai szépségnek.

A botrányok miatt évtizedeken keresztül senki sem mert hozzányúlni az alapanyaghoz, mígnem 2007-ben, több mint negyven évvel a bemutató után Naomi Watts főszereplésével érkezett volna az első remake. Tíz évre rá, 2017-ben pedig a BBC jelentette be, hogy sorozat formájában készítenek adaptációt a horror zsáner kultklasszikájából, ám egyik projektből sem lett semmi. Vajon az HBO Max képes lesz megtörni az átkot?

 

 

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