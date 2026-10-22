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Hetedik mennyország

30 éve indult a Hetedik mennyország: így néznek ki a szereplői napjainkban – Galéria

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Ennek a népes családnak minden néző a részévé szeretett volna válni. A Hetedik mennyország több mint egy évtizeden keresztül szórakoztatta a közönséget, de mi lett a sorozat szereplőivel az elmúlt közel 20 évben? Nem sok jó, de máris mondjuk és mutatjuk bővebben!
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Hetedik mennyországakkor és mostJessica Bielgaléria

Ó, azok a boldog és gondtalan ’90-es évek! Mielőtt még az új évezred, valamint az azt jellemző krimiláz az olyan sorozatokkal, mint a CSI: Miami helyszínelők, az NCIS vagy a Monk – A flúgos nyomozó beköszöntött volna, az 1990-es években még kissé lágyabb tévékorszak uralkodott. Ennek egyik jeles képviselője volt az 1996 és 2007 között sugárzott Hetedik mennyország, melynek népes Camden famíliája élettel töltötte meg unalmas hétköznapjainkat. A többek között Jessica Bielt is sztárrá avanzsáló széria ereje abban rejlett, hogy úgy oktatta közönségét elvekre és erkölcsre, hogy azt tulajdonképpen észre sem vettük. Érdekes, hogy pont a fő erkölcscsősz volt az, azaz a család fejét alakító Stephen Collins volt az, aki a tévében, 11 évadon keresztül „bort ivott, de vizet prédikált”.

A Hetedik mennyország szereplői.
A Hetedik mennyország szereplői 1996 és 2007 között voltak a mindennapunk részei (Fotó: T.C.D/VISUAL Press Agency/NORTHFOTO)

A Hetedik mennyország főhősének botránya mindenkit mélybe rántott

Alig néhány éve ért csak véget mindenki egyik kedvenc amerikai telenovellájának számító Hetedik mennyország, amikor a 2010-es évek elején kirobbant Hollywood egyik legnagyobb botránya, ami teljesen lesokkolta a sorozat rajongóit.

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2014-ben ugyanis napvilágot látott egy hangfelvétel, melyen az hallható, hogy a Hetedik mennyország főszereplője, a több mint egy évtizeden keresztül lelkészt alakító Stepohen Collins bevallja: kislányokat molesztált. A felvételt, mely két évvel korábban készült, a színész felesége hozta nyilvánosságra, Collins karrierje pedig érthető okokból teljesen romba dőlt, miután maga is elismerte egy interjúban, hogy bűnös.

Ezzel pedig a Hetedik mennyország Eric Camdenje mintha csak valami átkot borított volna a többi szereplő nyakába, ugyanis a közkedvelt széria egyik színésze – természetesen Jessica Bielt leszámítva – sem tudta már ezt követően megízlelni a siker ízét.

De pontosan mi is történt a Hetedik mennyország szereplőivel? Galériánkból kiderül!

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Galéria: Emlékszel még a Hetedik mennyországra? Így néznek ki Jessica Biel és társai manapság
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A Hetedik mennyország 1996 és 2007 között szögezte képernyő elé hétről hétre a nézőket

 

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