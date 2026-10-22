30 éve indult a Hetedik mennyország: így néznek ki a szereplői napjainkban – Galéria

Ó, azok a boldog és gondtalan ’90-es évek! Mielőtt még az új évezred, valamint az azt jellemző krimiláz az olyan sorozatokkal, mint a CSI: Miami helyszínelők, az NCIS vagy a Monk – A flúgos nyomozó beköszöntött volna, az 1990-es években még kissé lágyabb tévékorszak uralkodott. Ennek egyik jeles képviselője volt az 1996 és 2007 között sugárzott Hetedik mennyország, melynek népes Camden famíliája élettel töltötte meg unalmas hétköznapjainkat. A többek között Jessica Bielt is sztárrá avanzsáló széria ereje abban rejlett, hogy úgy oktatta közönségét elvekre és erkölcsre, hogy azt tulajdonképpen észre sem vettük. Érdekes, hogy pont a fő erkölcscsősz volt az, azaz a család fejét alakító Stephen Collins volt az, aki a tévében, 11 évadon keresztül „bort ivott, de vizet prédikált”.
A Hetedik mennyország főhősének botránya mindenkit mélybe rántott
Alig néhány éve ért csak véget mindenki egyik kedvenc amerikai telenovellájának számító Hetedik mennyország, amikor a 2010-es évek elején kirobbant Hollywood egyik legnagyobb botránya, ami teljesen lesokkolta a sorozat rajongóit.
2014-ben ugyanis napvilágot látott egy hangfelvétel, melyen az hallható, hogy a Hetedik mennyország főszereplője, a több mint egy évtizeden keresztül lelkészt alakító Stepohen Collins bevallja: kislányokat molesztált. A felvételt, mely két évvel korábban készült, a színész felesége hozta nyilvánosságra, Collins karrierje pedig érthető okokból teljesen romba dőlt, miután maga is elismerte egy interjúban, hogy bűnös.
Ezzel pedig a Hetedik mennyország Eric Camdenje mintha csak valami átkot borított volna a többi szereplő nyakába, ugyanis a közkedvelt széria egyik színésze – természetesen Jessica Bielt leszámítva – sem tudta már ezt követően megízlelni a siker ízét.
De pontosan mi is történt a Hetedik mennyország szereplőivel? Galériánkból kiderül!