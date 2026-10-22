30 éve indult a Hetedik mennyország: így néznek ki a szereplői napjainkban – Galéria

Ó, azok a boldog és gondtalan ’90-es évek! Mielőtt még az új évezred, valamint az azt jellemző krimiláz az olyan sorozatokkal, mint a CSI: Miami helyszínelők, az NCIS vagy a Monk – A flúgos nyomozó beköszöntött volna, az 1990-es években még kissé lágyabb tévékorszak uralkodott. Ennek egyik jeles képviselője volt az 1996 és 2007 között sugárzott Hetedik mennyország, melynek népes Camden famíliája élettel töltötte meg unalmas hétköznapjainkat. A többek között Jessica Bielt is sztárrá avanzsáló széria ereje abban rejlett, hogy úgy oktatta közönségét elvekre és erkölcsre, hogy azt tulajdonképpen észre sem vettük. Érdekes, hogy pont a fő erkölcscsősz volt az, azaz a család fejét alakító Stephen Collins volt az, aki a tévében, 11 évadon keresztül „bort ivott, de vizet prédikált”.

A Hetedik mennyország szereplői 1996 és 2007 között voltak a mindennapunk részei (Fotó: T.C.D/VISUAL Press Agency/NORTHFOTO)

A Hetedik mennyország főhősének botránya mindenkit mélybe rántott

Alig néhány éve ért csak véget mindenki egyik kedvenc amerikai telenovellájának számító Hetedik mennyország, amikor a 2010-es évek elején kirobbant Hollywood egyik legnagyobb botránya, ami teljesen lesokkolta a sorozat rajongóit.