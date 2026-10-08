Október 8-án bemutatták a Hogyan tudnék élni nélküled? 2 hivatalos előzetesét. A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült zenés romantikus vígjáték november 12-én érkezik a magyar mozikba. A folytatásban visszatérnek az első részből ismert szereplők, a történetet pedig ezúttal is Demjén Ferenc dalai kísérik.

Hogyan tudnék élni nélküled? 2 szereplői ismét a Balatonnál találkoznak

Fotó: GABOR KOTSCHY

Az első rész több mint egymillió nézőt vonzott a mozikba, ezzel az elmúlt harminc év legsikeresebb magyar filmjévé vált. A történetben szereplő Kuplung zenekar a film bemutatása után a való életben is népszerű lett. Az együttes a folytatás novemberi premierje előtt két teltházas koncertet ad az Arénában.

Hat évvel később folytatódik a Hogyan tudnék élni nélküled? 2 története

A második rész cselekménye hat évvel az első film múltban játszódó eseményei után veszi fel a fonalat. A középpontban továbbra is Gergő és Eszter kapcsolata áll, miközben a baráti társaság Betti és Csabi esküvőjére gyűlik össze a Balatonnál.

A szereplőknek ezúttal a felnőtté válással, a párkapcsolati döntésekkel és a múltjukból eredő konfliktusokkal is szembe kell nézniük.

Az október 8-án közzétett előzetes több részletet is megmutat a folytatásból. Egyebek mellett kiderül, hogy Gábor verekedésbe keveredik az esküvőn, Kata valami miatt feldühödik, és egy kisfiú is fontos szerepet kaphat a történetben. Az előzetes arra is utal, hogy Betti és Csabi esküvője nem a tervek szerint alakul.

A film szereplőgárdájában többek között Ember Márk, Törőcsik Franciska, Marics Péter, Márkus Luca, Kirády Marcell, Kovács Harmat, Jeles Bálint, Trill Beatrix, Liptai Claudia, Seress Zoltán, Györgyi Anna és Rohonyi Barnabás kapott helyet.

Ismert színészek térnek vissza a folytatásban

Fotó: GABOR KOTSCHY

A folytatást Dyga Zsombor rendezte, a forgatókönyvet Goda Kriszta és Kormos Anett írta. Goda Kriszta kreatív producerként is közreműködött, a vezető producer Kirády Attila volt.

A film zenéjéért Demjén Ferenc csapata felelt: Menyhárt János zenei producer, Subecz Tamás zenei rendező és Rózsa István, a Demjén-menedzsment vezetője dolgozott a produkción.

A Nemzeti Filmintézet támogatásával, az IKO gyártásában készült filmet az InterCom forgalmazza. A Hogyan tudnék élni nélküled? 2 november 12-től látható a magyar mozikban.