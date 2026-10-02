A Doktor House csinos doktornője egyszerűen képtelen öregedni: így néznek ki a sorozat szereplői ma – galéria

A több mint harminc évvel ezelőtt útjára induló Vészhelyzet annyira megszerettette az emberekkel a kórházsorozatokat, hogy az ezredforduló környékétől kezdve folyamatosan ömlöttek a tévébe az ilyen tematikájú műsorok. Ezek közé tartozott például a Doktor House, mely képes volt csavarni egyet az alapsztorin, és lényegében egy klinikai rejtélyeket megoldó detektívet nevezett ki főszereplőnek. Hugh Laurie birkózott meg ezzel a szereppel, és sikerült neki egy kifejezetten komplex karaktert eljátszani, ráadásul nem is akárhogyan, munkájáért két Golden Globe-díjat is bezsebelt. A nyolc évadot megért széria első epizódja bő 20 évvel ezelőtt debütált az amerikai tévékben, de mi lett azóta a szereplőkkel? Mielőtt még azonban ennek nyomába erednénk, íme néhány érdekesség a Doktor House-ról, amit talán csak a legnagyobb fanatikusok ismertek.

A Hugh Laurie-filmek és sorozatok legsikeresebb darabja volt a Doktor House (Fotó: RODEO DRIVE PRESS/VISUAL Press Agency/NORTHFOTO)

Ezt az 5+1 érdekességet biztosan nem tudtad a Hugh Laurie doktornyomozójáról:

A széria címe az orvosi szakzsargonból ered. A „house” kifejezés ugyanis a „history of use” rövidített változata, mely egy utalás arra, hogy a páciensnek van múltja a szerhasználattal, vagy jelenleg is drogfüggőséggel küzd. A címszereplő House maga is gyógyszerfüggőségben szenved.

Hugh Lauire a válogatón annyira hitelesen beszélt amerikai akcentussal, hogy a sorozat egyik producere, Bryan Singer csak annyit mondott a színész produkciója után:

Látjátok, erre van szükségem, egy amerikai csávóra.

Az egyetlen probléma csak az, hogy Hugh Laurie nem amerikai, hanem angol.