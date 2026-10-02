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galéria

A Doktor House csinos doktornője egyszerűen képtelen öregedni: így néznek ki a sorozat szereplői ma – galéria

44 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Már több mint 20 éve, hogy Doktor House megkezdte rendelését. Sokak kedvenc orvosa detektíveket megszégyenítő erényekkel és képességekkel rendelkezett, amihez társult Hugh Laurie zseniális játéka is. Azonban nem csak egyedül neki volt köszönhető a sorozat sikere, hiszen a House szereposztása igen kivételes volt.
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galériasorozatDoktor House

A több mint harminc évvel ezelőtt útjára induló Vészhelyzet annyira megszerettette az emberekkel a kórházsorozatokat, hogy az ezredforduló környékétől kezdve folyamatosan ömlöttek a tévébe az ilyen tematikájú műsorok. Ezek közé tartozott például a Doktor House, mely képes volt csavarni egyet az alapsztorin, és lényegében egy klinikai rejtélyeket megoldó detektívet nevezett ki főszereplőnek. Hugh Laurie birkózott meg ezzel a szereppel, és sikerült neki egy kifejezetten komplex karaktert eljátszani, ráadásul nem is akárhogyan, munkájáért két Golden Globe-díjat is bezsebelt. A nyolc évadot megért széria első epizódja bő 20 évvel ezelőtt debütált az amerikai tévékben, de mi lett azóta a szereplőkkel? Mielőtt még azonban ennek nyomába erednénk, íme néhány érdekesség a Doktor House-ról, amit talán csak a legnagyobb fanatikusok ismertek.

Hugh Laurie és társai, a Doktor House szereplői.
A Hugh Laurie-filmek és sorozatok legsikeresebb darabja volt a Doktor House (Fotó: RODEO DRIVE PRESS/VISUAL Press Agency/NORTHFOTO)

Ezt az 5+1 érdekességet biztosan nem tudtad a Hugh Laurie doktornyomozójáról:

  • A széria címe az orvosi szakzsargonból ered. A „house” kifejezés ugyanis a „history of use” rövidített változata, mely egy utalás arra, hogy a páciensnek van múltja a szerhasználattal, vagy jelenleg is drogfüggőséggel küzd. A címszereplő House maga is gyógyszerfüggőségben szenved.
  • Hugh Lauire a válogatón annyira hitelesen beszélt amerikai akcentussal, hogy a sorozat egyik producere, Bryan Singer csak annyit mondott a színész produkciója után: 

Látjátok, erre van szükségem, egy amerikai csávóra.

 Az egyetlen probléma csak az, hogy Hugh Laurie nem amerikai, hanem angol.

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  • A széria magyarországi szinkronjában is akad némi érdekesség. Ugyanis a főszereplőnek a nyolc évad alatt három szinkronhangja is volt. Először Szakácsi Sándor, majd a Jászai Mari-díjas színész halálát követően Fekete Ernő, később pedig Kulka János szolgáltatta House doktor hangját.
  • 2009 szeptemberében egy interjújában Hugh Laurie elmondta, már olyan régóta játssza el a bottal járó doktort, hogy fizikai fájdalmai jelentkeztek a lábában.
  • Több párhuzam is fellelhető Sherlock Holmes és Dr. House karakterei között. Mindketten különféle függőséggel küzdenek, remekül oldanak meg rejtélyes ügyeket, és ugyanazon házszám alatt laknak (221B).
  • Miután a sorozat elképesztő sikereket ért el az egész világon, így Törökországban is, ott úgy döntöttek, hogy megcsinálják a maguk Dr. House-át. Ez lett a Doktor Hekimoglu című sorozat, mely gyakorlatilag teljesen lemásolta az eredetit, viszont összesen két évadot élt még.

Doktor House közel másfél évtizede hagyta abba a praktizálást, de mi történt azóta a széria szereplőivel? Galériánkból kiderül, hogyan néztek ki a House sztárjai egykor, és miként festenek manapság.

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