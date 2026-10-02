A Doktor House csinos doktornője egyszerűen képtelen öregedni: így néznek ki a sorozat szereplői ma – galéria

A több mint harminc évvel ezelőtt útjára induló Vészhelyzet annyira megszerettette az emberekkel a kórházsorozatokat, hogy az ezredforduló környékétől kezdve folyamatosan ömlöttek a tévébe az ilyen tematikájú műsorok. Ezek közé tartozott például a Doktor House, mely képes volt csavarni egyet az alapsztorin, és lényegében egy klinikai rejtélyeket megoldó detektívet nevezett ki főszereplőnek. Hugh Laurie birkózott meg ezzel a szereppel, és sikerült neki egy kifejezetten komplex karaktert eljátszani, ráadásul nem is akárhogyan, munkájáért két Golden Globe-díjat is bezsebelt. A nyolc évadot megért széria első epizódja bő 20 évvel ezelőtt debütált az amerikai tévékben, de mi lett azóta a szereplőkkel? Mielőtt még azonban ennek nyomába erednénk, íme néhány érdekesség a Doktor House-ról, amit talán csak a legnagyobb fanatikusok ismertek.
Ezt az 5+1 érdekességet biztosan nem tudtad a Hugh Laurie doktornyomozójáról:
- A széria címe az orvosi szakzsargonból ered. A „house” kifejezés ugyanis a „history of use” rövidített változata, mely egy utalás arra, hogy a páciensnek van múltja a szerhasználattal, vagy jelenleg is drogfüggőséggel küzd. A címszereplő House maga is gyógyszerfüggőségben szenved.
- Hugh Lauire a válogatón annyira hitelesen beszélt amerikai akcentussal, hogy a sorozat egyik producere, Bryan Singer csak annyit mondott a színész produkciója után:
Látjátok, erre van szükségem, egy amerikai csávóra.
Az egyetlen probléma csak az, hogy Hugh Laurie nem amerikai, hanem angol.
- A széria magyarországi szinkronjában is akad némi érdekesség. Ugyanis a főszereplőnek a nyolc évad alatt három szinkronhangja is volt. Először Szakácsi Sándor, majd a Jászai Mari-díjas színész halálát követően Fekete Ernő, később pedig Kulka János szolgáltatta House doktor hangját.
- 2009 szeptemberében egy interjújában Hugh Laurie elmondta, már olyan régóta játssza el a bottal járó doktort, hogy fizikai fájdalmai jelentkeztek a lábában.
- Több párhuzam is fellelhető Sherlock Holmes és Dr. House karakterei között. Mindketten különféle függőséggel küzdenek, remekül oldanak meg rejtélyes ügyeket, és ugyanazon házszám alatt laknak (221B).
- Miután a sorozat elképesztő sikereket ért el az egész világon, így Törökországban is, ott úgy döntöttek, hogy megcsinálják a maguk Dr. House-át. Ez lett a Doktor Hekimoglu című sorozat, mely gyakorlatilag teljesen lemásolta az eredetit, viszont összesen két évadot élt még.
Doktor House közel másfél évtizede hagyta abba a praktizálást, de mi történt azóta a széria szereplőivel? Galériánkból kiderül, hogyan néztek ki a House sztárjai egykor, és miként festenek manapság.