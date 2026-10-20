Rá sem ismerni a JAG – Becsületbeli ügyek sztárjára: így néznek ki ma a legendás sorozat szereplői – galéria

A Tom Cruise 1986-ban megjelent Top Gunja által okozott vadászpilóta-láz kisvártatva a televíziót is elérte. Noha a JAG – Becsületbeli ügyek nem is feltétlen a halál laza pilótákról, sokkal inkább az ő jogi védelmükről szólt, a szériának pont ebben rejlett a varázsa és az újszerűsége. Egy olyan világot mutatott meg, amit korábban talán sosem láttunk a tévéképernyőkön. Nagy vásznon igen, hiszen a Tom Cruise-filmek egy másik darabja, az Egy becsületbeli ügy pont erről szólt: a legnagyobb harcokat sokszor nem a csatamezőn vagy a levegőben, hanem a tárgyalótermekben vívják.
A JAG – Becsületbeli ügyeknek még a spinoff sorozata is óriási siker lett
A JAG 1995-től kezdve szögezte minden héten képernyők elé a publikumot, nem túlzás azt állítani, minden néző vasárnapi napirendje a sorozathoz volt igazítva egy évtizeden keresztül.
A mindenki által imádott, katonai ügyészekről szóló széria végül 227 epizódot követően 2005-ben ért véget, ám nem hagyta itt örökség nélkül a nézőit. Hiába kellett elköszönni imádott szereplőinktől, a mindig sármos David James Elliott-tól vagy az elbűvölő mosolyú Catherine Belltől, a rajongók nem maradtak üres kézzel.
A JAG két epizódja tudniillik olyan jól sikerült, hogy később saját műsort kapott az a sztori: ez lett a még mindig futó NCIS, melynek 13. évadában a JAG központi szereplője, a Roberts hadnagyot alakító Patrick Labyorteaux is felbukkant.
De mi lett a 2005-ös sorozatfinálé óta a JAG – Becsületbeli ügyek szereposztásának többi tagjával? Galériánkból kiderül, merre sodorta a sors szele a színészek hajóját, megmutatjuk, hogyan néztek ki akkor, mikor a széria a csúcson járt, és miként festenek napjainkban: