Rá sem ismerni a JAG – Becsületbeli ügyek sztárjára: így néznek ki ma a legendás sorozat szereplői – galéria

A Tom Cruise 1986-ban megjelent Top Gunja által okozott vadászpilóta-láz kisvártatva a televíziót is elérte. Noha a JAG – Becsületbeli ügyek nem is feltétlen a halál laza pilótákról, sokkal inkább az ő jogi védelmükről szólt, a szériának pont ebben rejlett a varázsa és az újszerűsége. Egy olyan világot mutatott meg, amit korábban talán sosem láttunk a tévéképernyőkön. Nagy vásznon igen, hiszen a Tom Cruise-filmek egy másik darabja, az Egy becsületbeli ügy pont erről szólt: a legnagyobb harcokat sokszor nem a csatamezőn vagy a levegőben, hanem a tárgyalótermekben vívják.

A JAG – Becsületbeli ügyek sorozatát óriási népszerűség övezte, ismétlései máig tömegeket csalogatnak tévé elé (Fotó: Paramount TV / NORTHFOTO)

A JAG – Becsületbeli ügyeknek még a spinoff sorozata is óriási siker lett

A JAG 1995-től kezdve szögezte minden héten képernyők elé a publikumot, nem túlzás azt állítani, minden néző vasárnapi napirendje a sorozathoz volt igazítva egy évtizeden keresztül.