Így még biztosan nem látta ünnepelni Van Damme-ot – videó

Jean-Claude Van Damme ma ünnepli 66. születésnapját. A belga színész Facebook-oldalán egy rövid videót osztott meg az alkalomból, amelyen egy személyre szabott, figurákkal díszített torta mellett látható.

Jean-Claude Van Damme az 1989-ben bemutatott Cyborg – A robotnő című akciófilm egyik jelenetében

Fotó: CANNON ENTERTAINMENT / GOLAN GLO / Collection ChristopheL via AFP

A felvételen Van Damme mosolyogva áll a torta mögött, majd egy gyors kézmozdulattal oltja el a születésnapi gyertyát. A tortán a színész nevének kezdőbetűi, valamint több díszítőfigura is látható.

A videót itt tekintketi meg.

Harcművészként kezdte pályafutását Jean-Claude Van Damme

Jean-Claude Camille François Van Varenberg 1960. október 18-án született a belgiumi Berchem-Sainte-Agathe településen, Brüsszel közelében. Gyermekkorában kezdett karatézni, később versenyszerűen is foglalkozott a sportággal. Harcművészeti képzettsége mellett balettet és súlyzós edzést is végzett, ami később jelentős szerepet játszott filmes pályafutásában.

A színész az 1980-as évek elején az Egyesült Államokba költözött, hogy Hollywoodban próbáljon szerencsét. Kezdetben kisebb szerepeket vállalt, majd 1988-ban a Véres játék (Bloodsport) című harcművészeti akciófilm hozta meg számára a nemzetközi ismertséget.

A filmben Frank Duxot alakította, aki egy titkos harcművészeti tornán vesz részt. A produkció sikere után Van Damme az akciófilmek egyik keresett főszereplőjévé vált.

Jean-Claude Van Damme legismertebb filmjei

Az 1989-es Kickboxer tovább erősítette Van Damme népszerűségét. A filmben Kurt Sloane szerepét játszotta, aki testvére sérülése után egy thaiföldi harcművészeti mesternél készül fel ellenfele legyőzésére.

Az 1990-es években több sikeres akciófilmben szerepelt. Az 1991-ben bemutatott Dupla dinamit (Double Impact) című alkotásban ikertestvéreket alakított, míg az 1992-es Tökéletes katona (Universal Soldier) című sci-fi-akciófilmben Dolph Lundgrennel játszott együtt.

Szintén jelentős szerepet kapott az 1993-as Tökéletes célpont (Hard Target), az 1994-es Időzsaru (Timecop), valamint az 1995-ös Hirtelen halál (Sudden Death) című filmekben.

A 2008-as JCVD című belga filmben saját maga fiktív változatát alakította. A produkcióban a korábbi akciószerepeitől eltérő, drámaibb oldalát is megmutatta.

Van Damme 2012-ben a The Expendables – A feláldozhatók 2. című akciófilmben is feltűnt, amelyben Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis és Jason Statham oldalán szerepelt. Ezúttal a történet főgonoszát, Jean Vilaint alakította.