Jessica Biel is megerősítette: visszatér a magyarok kedvenc sorozata

Itt az ideje nosztalgiázni egy csöppet! Irány a ’90-es évek, azon belül is 1996 az évszám, amikor is többek között Jessica Biel főszereplésével bemutatták a Hetedik mennyország című sorozatot. A nem kevesebb mint 11 évaddal, no meg legalább ennyi gyerekszereplővel büszkélkedő széria ereje abban rejlett, hogy úgy oktatta közönségét elvekre és erkölcsre, hogy azt tulajdonképpen észre sem vettük. A Camden család története azonban végül 2007-ben véget ért, a show megítélése pedig ugyancsak sokat romlott, miután a főszereplőt alakító Stephen Collinsról kiderült, olyan dolgokat művelt, amelyek miatt rá sokkal inkább a pokol hetedik bugyra vár. A Hetedik mennyország becsületén esett csorbát pedig most maga Biel kisasszony igyekszik kiköszörülni: remake-et készít a sikersorozatból!

Jessica Biel Hetedik mennyország című sorozata tette a színésznőt nemzetközi sztárrá (Fotó: T.C.D/VISUAL Press Agency/NORTHFOTO)

Jessica Biellel érkezik az új Hetedik mennyország

A Jessica Biel-filmek és sorozatok szerelmesei most igazán büszkék lehetnek kedvencükre, hiszen a nemrégiben még John Cenával Magyarországon forgató színésznő nem felejtette el, honnan indult. Az eddigi sikeres pályáját pedig azzal próbálja meghálálni, hogy újra a régi fényében tervezi tündököltetni a Hetedik mennyországot.