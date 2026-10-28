Jessica Biel is megerősítette: visszatér a magyarok kedvenc sorozata

Itt az ideje nosztalgiázni egy csöppet! Irány a ’90-es évek, azon belül is 1996 az évszám, amikor is többek között Jessica Biel főszereplésével bemutatták a Hetedik mennyország című sorozatot. A nem kevesebb mint 11 évaddal, no meg legalább ennyi gyerekszereplővel büszkélkedő széria ereje abban rejlett, hogy úgy oktatta közönségét elvekre és erkölcsre, hogy azt tulajdonképpen észre sem vettük. A Camden család története azonban végül 2007-ben véget ért, a show megítélése pedig ugyancsak sokat romlott, miután a főszereplőt alakító Stephen Collinsról kiderült, olyan dolgokat művelt, amelyek miatt rá sokkal inkább a pokol hetedik bugyra vár. A Hetedik mennyország becsületén esett csorbát pedig most maga Biel kisasszony igyekszik kiköszörülni: remake-et készít a sikersorozatból!
Jessica Biellel érkezik az új Hetedik mennyország
A Jessica Biel-filmek és sorozatok szerelmesei most igazán büszkék lehetnek kedvencükre, hiszen a nemrégiben még John Cenával Magyarországon forgató színésznő nem felejtette el, honnan indult. Az eddigi sikeres pályáját pedig azzal próbálja meghálálni, hogy újra a régi fényében tervezi tündököltetni a Hetedik mennyországot.
A Camden családról szóló széria remake-jének tudniillik a 44 esztendős bombázó lesz a vezető producere, az új sorozatról pedig most maga Jessica Biel osztott meg néhány információt, hogy a nézők mire is számíthatnak majd az újraszabott Hetedik mennyország kapcsán.
Azt szeretnénk megmutatni, és úgy szeretnénk modernizálni a sorozatot, hogy az valóban azokat a problémákat dolgozza fel, amelyekkel a tinédzsereknek és a tinédzserkorú gyermeket nevelő családoknak kell szembenézniük, egészen a legkisebb gyerekekig. Ilyenek a technológiával kapcsolatos kérdések, az iskolai problémák, a zaklatás, a drogok és az alkohol
– fejtegette egy friss interjúban Biel, hogy melyek is lesznek majd az új sorozat központi témái.
A Hetedik mennyország átka majdnem az egész stábot sújtotta
Ahogy azt fentebb már említettük, tudnánk több olyan sorozatot is mondani Hollywood históriájából, melyek „jobban öregedtek”, mint a Hetedik mennyország.
Ennek oka pedig nem más, mint Stephen Collins botránya. A ma már 79 éves színészről még 2014-ben derült ki, hogy kiskorúakat molesztált, melynek következtében érthető módon azonnal derékba tört a pályafutása. Azonban mintha csak valami földöntúli erő nemcsak az egykori családfőt, de az egész Camden famíliát átokkal sújtotta volna: senki sem tudott egyről a kettőre lépni az elmúlt években a karrierjében.
A lecke tehát fel van adva Jessica Biel számára, kíváncsian várjuk, mit tud majd kihozni a magyarok egyik kedvenc tévéműsorának folytatásából ilyen hendikeppel. Hogy ez kiderüljön, arra sajnos még várni kell, hiszen még csak épp fejlesztés alatt áll a széria, így 2027-nél hamarabb aligha tapadhat képernyő elé a közönség.