Több mint 25 év után kaphat folytatást Jim Carrey karácsonyi klasszikusa

Noha a Grincs először már jóval Jim Carrey előtt bemutatkozott a nagyvilágnak, hiszen Dr. Seuss Hogyan lopta el a Görcs a karácsonyt (sic!) című 1957-es ünnepi regényét már kilenc évvel később megénekelte Hollywood egy animációs film formájában, de ha a Grincsről van szó, szinte nincs ember, akinek ne a gumiarcú komikus jutna először eszébe. A 2000-es élőszereplős filmadaptáción már nem is egy generáció cseperedett fel, és több mint negyed évszázada nincs nélküle karácsony. Ráadásul most nagyon úgy fest, hogy a Grincs még legalább 25 évre szeretne beköltözni az ünnepi kandalló mellé minden háztartásba, hiszen készülőben van a folytatás!

Jim Carrey 2026-ban válaszút elé áll: ismét magára ölti a Grincs-ruhát vagy sem (Fotó: UNIVERSAL/Entertainment Pictures)

Jim Carrey ismét magára ölti az örökzöld bundát?

Visszatérnek Kifalva lakói? Jelenleg minden esély megvan rá, hiszen ahogy azt néhány hónappal ezelőtt a Grincs első részét dirigáló Ron Howard már pedzegette, érkezhet a folytatás. A második fejezettel kapcsolatban pedig most ismét megszólalt az Egy csodálatos elmét vagy az Apolló 13-at is jegyző rendező.