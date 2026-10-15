Több mint 25 év után kaphat folytatást Jim Carrey karácsonyi klasszikusa

Noha a Grincs először már jóval Jim Carrey előtt bemutatkozott a nagyvilágnak, hiszen Dr. Seuss Hogyan lopta el a Görcs a karácsonyt (sic!) című 1957-es ünnepi regényét már kilenc évvel később megénekelte Hollywood egy animációs film formájában, de ha a Grincsről van szó, szinte nincs ember, akinek ne a gumiarcú komikus jutna először eszébe. A 2000-es élőszereplős filmadaptáción már nem is egy generáció cseperedett fel, és több mint negyed évszázada nincs nélküle karácsony. Ráadásul most nagyon úgy fest, hogy a Grincs még legalább 25 évre szeretne beköltözni az ünnepi kandalló mellé minden háztartásba, hiszen készülőben van a folytatás!
Jim Carrey ismét magára ölti az örökzöld bundát?
Visszatérnek Kifalva lakói? Jelenleg minden esély megvan rá, hiszen ahogy azt néhány hónappal ezelőtt a Grincs első részét dirigáló Ron Howard már pedzegette, érkezhet a folytatás. A második fejezettel kapcsolatban pedig most ismét megszólalt az Egy csodálatos elmét vagy az Apolló 13-at is jegyző rendező.
Howard a Hampstons-i Nemzetközi Filmfesztivál közönsége előtt számolt be új ötleteiről a Grincs 2 kapcsán. Elmondta, hogy körülbelül egy évvel ezelőtt szállta meg az ihlet, és egy „nagyon izgalmas idea jutott eszébe”, így rajta biztosan nem múlik a folytatás elkészítése. Sokkal inkább Jim Carrey lesz a kulcsa a projektnek, hiszen korántsem biztos, hogy a komikus ismét magára ölti-e a szörnyen kényelmetlen, szőrös hacukát, de erre Ron Howardnak lenne tippje.
Nagyon nehéz volt elkészíteni azt a filmet, igazi küzdelmet jelentett. Jimnek valóban meggyűlt a baja a maszkkal. Azóta viszont csinált egy motion capture technológiával készült filmet még Bob Zemeckisszel (Karácsonyi ének), így talán majd könnyebben lehetne rekreálni azt a sminket
– mondta a 72 esztendős direktor.
Filmek helyett jelenleg a család az első Jim Carrey-nek
Ugyan nagyon úgy fest, hogy mindenki csak Jim Carrey válaszára vár, hogy igent mond-e a Grincs 2-re, a 64 esztendős paródiamesternek jelenleg teljesen más a prioritás. Bár a hivatalos filmprojektjei között már ott szerepel a Sonic, a sündisznó 4. felvonása, momentán csak a családja létezik számára. Ezt bizonyítja az is, hogy szeptember 30-án teljes titokban megnősült.
Carrey a nála 32 évvel fiatalabb barátnőjét vette feleségül, Min Ah-val még 2022-ben jöttek össze, és most jutottak el arra a pontra, hogy kimondják egymásnak a boldogító igent. Jim Carrey életében harmadjára döntött a házasság mellett, és a magánéletében történt tragédiák után érthető lenne, ha egyelőre inkább csak szeretné kiélvezni a boldogságot.