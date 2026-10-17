Skandináv hidegvér magyar köntösben: a Keselyű az utóbbi évek legígéretesebb sorozata lett

A Keselyű sorozat szombat este debütál a Megasztár után (Fotó: TV2)

Dráma, félelem, humor és Sebestyén Balázs

Szerencsére a Keselyű nem veszi magát mindig halálosan komolyan. A humor, amely Bodzsár Márk munkásságának (Isteni műszak, Drakulics elvtárs) is jellegzetes eleme, időnként kifejezetten jóleső ellenpontja a fojtogató atmoszférának. A színészi játék ugyanakkor nem mindenhol egyenletes: egyes jelenetekben a párbeszédek és a reakciók kissé mesterkéltnek hatnak, ami megtöri a feszültséget.

Az idén a Birodalom című sorozatban is felbukkanó Dér Zsoltra komoly feladat hárul, hiszen a történet jelentős részét az ő karakterének félelmei és kiszolgáltatottsága mozgatják. A színész azonban jól helytáll, és a szerepében rejlő bizonytalanság is átüt a képernyőn. Karakterével kapcsolatban pedig különösen érdekes, hogy korunk talán legnépszerűbb rádiós műsorvezetője, Sebestyén Balázs szolgált ihletforrásként az alkotók számára, melyet a mű sem titkol egy percig sem.

Az első két epizód igazi meglepetése mégis a nyomozópáros. Trill Zsolt és Bezerédi Zoltán kettőse remekül működik, utóbbi pedig különösen emlékezetes pillanatokat szerez. Beszólásai és szerethetően száraz humora nemcsak a karakterét teszik kedvelhetővé, hanem a sorozat legsötétebb pillanataiba is képesek némi könnyedséget csempészni. Kettejük jelenléte ráadásul olyan természetességet kölcsönöz a történetnek, amelyből a többi szereplőnek is jól jönne egy kevés.

A Keselyű szereposztása olyan legendákat sorakoztat fel, mint Trill Zsolt vagy Bezerédi Zoltán (Fotó: TV2)

A Keselyű egyik legnagyobb erénye, hogy a brutalitást nem feltétlenül kell megmutatnia ahhoz, hogy nyugtalanságot keltsen. A fenyegetés sokszor éppen attól válik igazán hatásossá, amit csak sejtünk, és amit a képzeletünk tölt meg tartalommal. Az első két rész alapján a sorozat olyan hangulatot teremt, amely szokatlan vállalkozásnak számít a hazai televíziózásban.

Végszó

A Keselyű persze nem hibátlan: néhol döcög, olykor túlságosan is érződik rajta, hogy egy még kevéssé kitaposott műfaji ösvényen próbál haladni. Mégis van benne fantázia, bátorság és egy kifejezetten erős alapkoncepció. Forradalmi alkotásnak talán korai lenne nevezni, de ígéretes kezdeményezésnek mindenképpen. Ha a hátralévő epizódok képesek lesznek továbbépíteni a feszültséget, és a sorozat megtalálja a saját, jellegzetesen magyar hangját, a Keselyű akár egy új korszak egyik első fontos lépése is lehet. Márpedig a hazai sorozatgyártásnak éppen ilyen kísérletekre lenne szüksége.