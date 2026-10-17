Skandináv hidegvér magyar köntösben: a Keselyű az utóbbi évek legígéretesebb sorozata lett

A magyar film- és sorozatgyártásnak van egy régóta dédelgetett, ám csak ritkán beteljesülő álma, hogy végre egy működőképes thrillert tegyen le az asztalra. Az elmúlt másfél évtizedben több kísérlet is született arra, hogy a hazai mozi és tévé világa kilépjen a megszokott műfaji keretek közül, emlékezzünk csak A martfűi rém, a Víkend vagy a Hurok című alkotásokra, ám a nemzetközi színvonalú bűnügyi történetek meghonosítása továbbra sem bizonyult egyszerű feladatnak. Eközben a nézők egyre inkább megkedvelték a sötét hangulatú, lélektani feszültségre építő krimiket, különösen a skandináv bűnügyi sorozatok világát. Október 17-étől pedig a TV2 egy olyan produkcióval próbálkozik, amely ezt a két irányt igyekszik összehozni. A Keselyű első két epizódja alapján pedig úgy tűnik, érdemes lesz figyelni erre a kísérletre.
Versekkel gyilkol a Keselyű
A négyrészes minisorozat N. Nagy Zoltán azonos című regénye alapján készült, a történetet Bodzsár Márk és Bárány Márton formálta televízióra, a rendezői feladatokat Kovács István látta el. A történet középpontjában a Dér Zsolt által alakított Szigethy Zalán, az ország egyik legismertebb reggeli rádiósa áll, akinek látszólag tökéletes élete egy brutális gyilkosságsorozat miatt omlik össze. A tettes ráadásul nem mindennapi módon kommunikál: élő adásban, klasszikus magyar költeményekkel jelenti be a következő bűntényeket. Miközben Zalán a családját próbálja megvédeni, két tapasztalt nyomozó is bekapcsolódik az egyre nyugtalanítóbb ügy felderítésébe.
A Keselyű alaptörténete már önmagában is figyelemre méltó, a magyar irodalom és a sorozatgyilkosságok összekapcsolása pedig kifejezetten izgalmas ötlet. A sorozat képi világa, hangulata és atmoszférája valóban megidézi a skandináv krimiket: a nyomasztó környezet, a fenyegetettség érzése és a lassan kibontakozó rejtély mind ezt az irányt erősítik.
A magyar közegbe azonban nem minden esetben simul bele természetesen ez a világ. Időnként olyan érzésünk támad, mintha egy északi bűnügyi történet szereplőit egyszerűen áthelyezték volna Budapestre. Ez nem feltétlenül baj, de a sorozaton érződik, hogy még nem igazán sikerült megtalálnia a saját hangját, és a műfaji hatásoknak olykor puszta utánzás utóíze van.
Dráma, félelem, humor és Sebestyén Balázs
Szerencsére a Keselyű nem veszi magát mindig halálosan komolyan. A humor, amely Bodzsár Márk munkásságának (Isteni műszak, Drakulics elvtárs) is jellegzetes eleme, időnként kifejezetten jóleső ellenpontja a fojtogató atmoszférának. A színészi játék ugyanakkor nem mindenhol egyenletes: egyes jelenetekben a párbeszédek és a reakciók kissé mesterkéltnek hatnak, ami megtöri a feszültséget.
Az idén a Birodalom című sorozatban is felbukkanó Dér Zsoltra komoly feladat hárul, hiszen a történet jelentős részét az ő karakterének félelmei és kiszolgáltatottsága mozgatják. A színész azonban jól helytáll, és a szerepében rejlő bizonytalanság is átüt a képernyőn. Karakterével kapcsolatban pedig különösen érdekes, hogy korunk talán legnépszerűbb rádiós műsorvezetője, Sebestyén Balázs szolgált ihletforrásként az alkotók számára, melyet a mű sem titkol egy percig sem.
Az első két epizód igazi meglepetése mégis a nyomozópáros. Trill Zsolt és Bezerédi Zoltán kettőse remekül működik, utóbbi pedig különösen emlékezetes pillanatokat szerez. Beszólásai és szerethetően száraz humora nemcsak a karakterét teszik kedvelhetővé, hanem a sorozat legsötétebb pillanataiba is képesek némi könnyedséget csempészni. Kettejük jelenléte ráadásul olyan természetességet kölcsönöz a történetnek, amelyből a többi szereplőnek is jól jönne egy kevés.
A Keselyű egyik legnagyobb erénye, hogy a brutalitást nem feltétlenül kell megmutatnia ahhoz, hogy nyugtalanságot keltsen. A fenyegetés sokszor éppen attól válik igazán hatásossá, amit csak sejtünk, és amit a képzeletünk tölt meg tartalommal. Az első két rész alapján a sorozat olyan hangulatot teremt, amely szokatlan vállalkozásnak számít a hazai televíziózásban.
Végszó
A Keselyű persze nem hibátlan: néhol döcög, olykor túlságosan is érződik rajta, hogy egy még kevéssé kitaposott műfaji ösvényen próbál haladni. Mégis van benne fantázia, bátorság és egy kifejezetten erős alapkoncepció. Forradalmi alkotásnak talán korai lenne nevezni, de ígéretes kezdeményezésnek mindenképpen. Ha a hátralévő epizódok képesek lesznek továbbépíteni a feszültséget, és a sorozat megtalálja a saját, jellegzetesen magyar hangját, a Keselyű akár egy új korszak egyik első fontos lépése is lehet. Márpedig a hazai sorozatgyártásnak éppen ilyen kísérletekre lenne szüksége.