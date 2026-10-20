144 éve született a vámpírok fejedelme, Lugosi Béla: így néz most ki a sírja – Galéria

Bram Stoker halhatatlan grófja: Lugosi Béla

1927-ben Lugosi Béla megkapta azt a szerepet, amelynek köszönhetően neve máig összeforrt a filmtörténet egyik leghíresebb vámpírjával. Ő alakíthatta Drakulát a Bram Stoker regénye alapján készült színpadi adaptáció Broadway-előadásában. A darab hatalmas sikert aratott, több mint 500 alkalommal játszották, és a Universal stúdió figyelmét is felkeltette.

A színpadi diadal után Lugosi az 1931-es Drakula-film főszerepét is megkapta. Jellegzetes beszédmódja, hipnotikus tekintete és elegáns, hátborzongató fellépése olyan ikonikus figurát teremtett, amely később a vámpírábrázolás egyik alapvetésévé vált. Alakítása évtizedekkel később is viszonyítási pontot jelentett olyan színészek számára, mint Christopher Lee vagy Gary Oldman.

Lugosi Béla életének utolsó fejezetéről Tim Burton készített filmet Johnny Depp és Martin Landau főszereplésével: ez volt az Ed Wood (Fotó: HIP/HIP)

A skatulyázás és a kábítószerek árnyékában

A hollywoodi csillogás azonban nem tartott örökké. Lugosi Bélára hamarosan végleg rásütötték a Drakula-bélyeget, és hiába próbált kitörni a vámpírszerep árnyékából, a stúdiók újra és újra a horror műfajában számítottak rá. Bár a Fehér zombi című, 1932-es filmmel a zombifilmek történetének is fontos alakjává vált, sőt Frankenstein szörnyét is eljátszotta, a változatosabb szerepek egyre inkább elkerülték.

Pályája későbbi szakaszában a nagy hollywoodi stúdiók már alig foglalkoztatták. Sokan leírták, és egyre inkább különc, lecsúszott színészként tekintettek rá. Azok közé a rendezők közé, akik még láttak benne fantáziát, Ed Wood is beletartozott, akinek filmjeit gyakran a filmtörténet legrosszabb alkotásai között emlegetik.

Lugosi hanyatlásához azonban nem csupán a beskatulyázás és a szakmai mellőzöttség vezetett. Az első világháborúban szerzett sérülései miatt hosszú éveken át gyógyszereket szedett, később pedig súlyos gyógyszerfüggőséggel küzdött. Az egykor ünnepelt filmsztár élete végére egyre nehezebb körülmények közé került, mígnem 1956. augusztus 16-án, 73 éves korában elhunyt. Utolsó kívánságát teljesítették: saját kérésére Drakula-jelmezében helyezték örök nyugalomra.