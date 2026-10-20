144 éve született a vámpírok fejedelme, Lugosi Béla: így néz most ki a sírja – Galéria

Blaskó Béla Ferenc Dezső neve talán keveseknek mond valamit, azonban, ha azt mondjuk, Lugosi Béla, na, őt már az egész világ ismeri. A későbbi vámpírkirály 1882-ben, az akkor még Magyarországhoz tartozó Lugoson látta meg a napvilágot. Már egészen fiatalon eldöntötte, hogy színész lesz, ez az álma pedig komoly konfliktusokhoz vezetett az édesapjával. A családfő 1894-es halála után aztán semmi sem tartotta otthon: mindössze 12 évesen elszökött a családjától, az iskolát is félbehagyta, és alkalmi munkákból tartotta fenn magát, miközben mindenáron a színpad közelébe akart kerülni.
Végül sikerrel járt: Temesváron, Debrecenben és Budapesten is játszott, karrierje azonban politikai szerepvállalása miatt hamarosan új irányt vett. 1919-ben feleségét, Szmik Ilonát, valamint annak idős, betegeskedő szüleit hátrahagyva előbb Bécsbe, majd Berlinbe menekült, végül pedig az Egyesült Államok felé vette az irányt. A tengerentúlon sem mondott le színészi ambícióiról, bár egy komoly akadállyal rögtön szembe kellett néznie: nem beszélt angolul. Eleinte magyar nyelvű színtársulatokban vállalt szerepeket, mígnem 1927-ben olyan lehetőséget kapott, amely örökre megváltoztatta az életét.
Bram Stoker halhatatlan grófja: Lugosi Béla
1927-ben Lugosi Béla megkapta azt a szerepet, amelynek köszönhetően neve máig összeforrt a filmtörténet egyik leghíresebb vámpírjával. Ő alakíthatta Drakulát a Bram Stoker regénye alapján készült színpadi adaptáció Broadway-előadásában. A darab hatalmas sikert aratott, több mint 500 alkalommal játszották, és a Universal stúdió figyelmét is felkeltette.
A színpadi diadal után Lugosi az 1931-es Drakula-film főszerepét is megkapta. Jellegzetes beszédmódja, hipnotikus tekintete és elegáns, hátborzongató fellépése olyan ikonikus figurát teremtett, amely később a vámpírábrázolás egyik alapvetésévé vált. Alakítása évtizedekkel később is viszonyítási pontot jelentett olyan színészek számára, mint Christopher Lee vagy Gary Oldman.
A skatulyázás és a kábítószerek árnyékában
A hollywoodi csillogás azonban nem tartott örökké. Lugosi Bélára hamarosan végleg rásütötték a Drakula-bélyeget, és hiába próbált kitörni a vámpírszerep árnyékából, a stúdiók újra és újra a horror műfajában számítottak rá. Bár a Fehér zombi című, 1932-es filmmel a zombifilmek történetének is fontos alakjává vált, sőt Frankenstein szörnyét is eljátszotta, a változatosabb szerepek egyre inkább elkerülték.
Pályája későbbi szakaszában a nagy hollywoodi stúdiók már alig foglalkoztatták. Sokan leírták, és egyre inkább különc, lecsúszott színészként tekintettek rá. Azok közé a rendezők közé, akik még láttak benne fantáziát, Ed Wood is beletartozott, akinek filmjeit gyakran a filmtörténet legrosszabb alkotásai között emlegetik.
Lugosi hanyatlásához azonban nem csupán a beskatulyázás és a szakmai mellőzöttség vezetett. Az első világháborúban szerzett sérülései miatt hosszú éveken át gyógyszereket szedett, később pedig súlyos gyógyszerfüggőséggel küzdött. Az egykor ünnepelt filmsztár élete végére egyre nehezebb körülmények közé került, mígnem 1956. augusztus 16-án, 73 éves korában elhunyt. Utolsó kívánságát teljesítették: saját kérésére Drakula-jelmezében helyezték örök nyugalomra.
A vámpír hamarosan felemelkedik koporsójából?
Lugosi Béla életútja régóta filmvászonra kívánkozik, és egy részét már meg is örökítették. Tim Burton 1994-es, Ed Wood című filmjében Martin Landau alakította az idősödő Lugosit. A színész megrendítő játékáért elnyerte a legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar-díjat, emlékezetes alakításával pedig a tragikus sorsú magyar színésznek is emléket állított.
Tavaly olyan hírek is napvilágot láttak, amelyek szerint Leonardo DiCaprio produkciós cége, az Appian Way Productions filmet készítene Lugosi Béla életéről. A tervezett alkotás a színész fiatalkorától kezdve követhetné végig a pályáját, egészen addig, amíg a világ egyik legismertebb horrorikonjává vált. Ha a projekt valóban megvalósul, a legendás vámpír ezúttal nem a koporsóból, hanem a mozivászonról térhet vissza.
A legendás Lugosi Béla életének áttekintését követően most a szavak helyett inkább a képek meséljenek. Íme, a 144 éve született vámpírgróf élete: