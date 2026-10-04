Mikó István szerint ez a Macskafogó 40 éve tartó sikerének titka – Interjú Lusta Dick magyar hangjával

Origo: Negyven év távlatából hogyan emlékszik vissza a Macskafogóra? Mi az első gondolata, amikor meghallja a film címét?

Mikó István: Az, hogy emlékeim szerint szerepeltem benne. (nevet) Én alakítottam Lusta Dicket. A film tulajdonképpen úgy készült, hogy Ternovszky Béla mutatott néhány figuratervet, és elmesélte, milyennek képzeli el a karaktereket. Különböző hangpróbákat is készítettünk, és végül azok közül választotta ki, amelyik tetszett neki. Gyakorlatilag a hangomra rajzolták rá a figurát. Ezért is lehet megfigyelni, hogy a szereplő szája valóban a szöveggel együtt mozog.

Origo: A Macskafogó rengeteg ikonikus szállóigével ajándékozta meg a magyar közönségnek. Mennyi lehetőségük volt a szinkronstúdióban improvizálni? Minden előre meg volt írva, vagy alakíthattak a szövegeken?

M.I.: A szöveg meg volt írva, de természetesen, ha hirtelen eszünkbe jutott valami, azt megbeszéltük a rendezővel. Ha tetszett neki az ötlet, akkor megvette. Lusta Dicket is tudtam formálni valamennyire, egy-két ötletem bele is került a filmbe.

A Macskafogó szereposztásának legendás tagja volt Mikó István is (Fotó: Nagy Balázs / hot! magazin)

Mikó István megfejtette, ez lehet a Macskafogó sikerének kulcsa

Origo: Generációk nőttek fel a Macskafogón, és negyven évvel a bemutatója után is rendszeresen vetítik. Ön szerint miben rejlik a film időtálló sikere?

M.I.: Egyrészt vannak benne kifejezetten ellenszenves figurák is, de azok is vagy nagyon jól énekelnek, vagy bravúrosan táncolnak.

Tehát talán abban rejlik a Macskafogó ereje, hogy még a kevésbé rokonszenves szereplők is szerethetővé válnak valamilyen módon.

Origo: Pályafutása során rengeteg emlékezetes színházi, filmes, no meg persze megannyi szinkronszerepet is alakított. Előfordult már, hogy az utcán már csak a hangja alapján felismerték volna?