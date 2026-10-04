Mikó István szerint ez a Macskafogó 40 éve tartó sikerének titka – Interjú Lusta Dick magyar hangjával

1986. októberében mutatták be a magyar animáció egyik, vagy talán egyenesen a legnagyobb klasszikusát, a Macskafogót, amely azóta generációk sokaságának kedvencévé vált. A szerethető karakterek, az emlékezetes jelenetek, a kiváló szinkronhangok és a máig napi szinten idézett aranyköpések a honi filmgyártás egyik legsikeresebb alkotásává tették a filmet. A negyvenedik évforduló alkalmából a legendás Lusta Dicket megszólaltató Mikó Istvánnal beszélgettünk, aki felidézte a forgatás emlékeit, és azt is elárulta, szerinte mi a Macskafogó máig tartó népszerűségének titka.
A Macskafogó-idézetek egy része improvizáció volt
Origo: Negyven év távlatából hogyan emlékszik vissza a Macskafogóra? Mi az első gondolata, amikor meghallja a film címét?
Mikó István: Az, hogy emlékeim szerint szerepeltem benne. (nevet) Én alakítottam Lusta Dicket. A film tulajdonképpen úgy készült, hogy Ternovszky Béla mutatott néhány figuratervet, és elmesélte, milyennek képzeli el a karaktereket. Különböző hangpróbákat is készítettünk, és végül azok közül választotta ki, amelyik tetszett neki. Gyakorlatilag a hangomra rajzolták rá a figurát. Ezért is lehet megfigyelni, hogy a szereplő szája valóban a szöveggel együtt mozog.
Origo: A Macskafogó rengeteg ikonikus szállóigével ajándékozta meg a magyar közönségnek. Mennyi lehetőségük volt a szinkronstúdióban improvizálni? Minden előre meg volt írva, vagy alakíthattak a szövegeken?
M.I.: A szöveg meg volt írva, de természetesen, ha hirtelen eszünkbe jutott valami, azt megbeszéltük a rendezővel. Ha tetszett neki az ötlet, akkor megvette. Lusta Dicket is tudtam formálni valamennyire, egy-két ötletem bele is került a filmbe.
Mikó István megfejtette, ez lehet a Macskafogó sikerének kulcsa
Origo: Generációk nőttek fel a Macskafogón, és negyven évvel a bemutatója után is rendszeresen vetítik. Ön szerint miben rejlik a film időtálló sikere?
M.I.: Egyrészt vannak benne kifejezetten ellenszenves figurák is, de azok is vagy nagyon jól énekelnek, vagy bravúrosan táncolnak.
Tehát talán abban rejlik a Macskafogó ereje, hogy még a kevésbé rokonszenves szereplők is szerethetővé válnak valamilyen módon.
Origo: Pályafutása során rengeteg emlékezetes színházi, filmes, no meg persze megannyi szinkronszerepet is alakított. Előfordult már, hogy az utcán már csak a hangja alapján felismerték volna?
M.I.: Hát, ha magamban beszélek az utcán, akkor igen… (nevet) De viccet félretéve, ha Lusta Dickként nem is ismernek fel, de Micimackóként gyakran. Ezt a figurát harminc éven keresztül szólaltattam meg, különböző rövid változatokban és sorozatokban. Ezzel kapcsolatban van egy megdöbbentő élményem.
Egyszer szembejött velem egy anyuka, aki a gyerekét vezette maga mellett. Már nem emlékszem, fiú volt-e vagy lány. Amikor meglátott, elmosolyodott, és azt mondta a gyerekének: Látod, itt van a Micimackó!
Na, most ehhez képest a gyerek látott egy szakállas, enyhén korpulens, idősödő urat, és láthatóan nem tudta összeegyeztetni a két dolgot. Tágra nyílt szemekkel nézett rám. (nevet) Ez az egyik emlékezetes élményem a felismeréssel kapcsolatban.
Mikó István: „A Macskafogó 2 nem sikerült olyan jól”
Origo: Valamivel több mint húsz évvel az első film után elkészült a Macskafogó második része is. Hogyan emlékszik a folytatásra?
M.I.: Igen, volt második rész, de talán nem sikerült olyan jól. Nem hagyott bennem olyan mély nyomot.
Origo: A kritikusok meglehetősen keményen fogadták a folytatást. Én valamivel elnézőbb vagyok vele, hiszen a gyerekkorom része volt, és akkoriban szerettem. Ön mit gondol a második részről?
M.I.: Megmondom őszintén, már nem is igazán emlékszem rá. Nagyon régen láttam. Az első részt persze többször is megnéztem, bár az sem mostanában történt. De az az igazság, hogy minden sikeres alkotásnál, ha van rá közönségigény, előbb-utóbb felmerül az ismétlés vagy egy újabb rész elkészítésének lehetősége. Az első film volt a legjobb!
Origo: Amikor bemutatták az első Macskafogót, már akkor tudták vagy érezték, hogy kultfilm születik?
M.I.: Nem, ezt az ember nem érzi előre. Azt tudtuk, hogy jó feladatot kaptunk, örömmel dolgoztunk rajta, és csak reménykedtünk abban, hogy nemcsak nekünk okozott örömet a munka, hanem majd a közönségnek is fog, amely majd megnézi a filmet. És ez be is jött szerintem!