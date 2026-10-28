Matthew Perry haláláért egy elfeledett filmje felel? Ezeket a titkokat leplezte le a Netflix – Galéria

A színész így írta le az esetet egy korábbi felvételen:

Fogalmam sem volt, mi történik velem. Az orvos adott egy tablettát, és azt mondta: »Vedd be, amikor végeztél a forgatással.« Így is tettem, aztán hihetetlen eufóriát éreztem. Miért ne vettem volna be még többet?

Rehabról a Jóbarátok forgatására, majd vissza

A Jóbarátok egyik legmeghatóbb pillanata egyértelműen Chandler és Monica esküvője volt. Noha a képsorok már önmagukban is elegek ahhoz, hogy könnyeket csaljanak az arcunkra, a Netflix szériájából kiderül, sokkal sötétebb dolgok zajlottak a háttérben, mint azt gondoltuk. A jeleneteket ugyanis úgy vették fel, hol a rehabról járt be a szettbe, hol pedig épp visszaesett. A forgatásra ráadásul Perry családja is ellátogatott, és a rokonok úgy emlékeztek vissza az esetre, hogy olyan volt, mintha nem is a karakter, hanem a színész esküvőjének lehettek volna a szemtanúi. Ki tudja, talán már maga Matthew Perry családja sem bízott benne, hogy a függőséggel küzdő sztár valaha átéli a saját életében is ezt a nagy napot?

Matthew Perry dokumentumfilm-sorozata, a Jóbarátunk, Matthew Perry jelenleg a második legnézettebb műsor a Netflixen (Fotó: Netflix/Entertainment Pictures)

2018-ban is egy hajszálon múlt az élete

Matthew Perry sajnos nem csak 2023-ban került közel a halálhoz, hiszen öt évvel azelőtt, 2018-ban már érezte a halál fagyos leheletét a tarkóján, ám akkor még éppen megúszta. Erről a színész húga, Mia Perry Bowick mesél, aki elárulta: testvérének kilyukadt a vastagbele és szepszissel kómába esett. Volt egy éjszaka, amikor az orvosok mindösszesen 2, azaz kettő százalék esélyt adtak a túlélésére, ám végül Perry minden oddsot felülírva túlélte az esetet, mely végül csak még közelebb hozta egymáshoz a testvérpárt.

A Jóbarátok találkozója csak nyűg volt neki

2021-ben, mikor a világ még épp csak próbált kilábalni a COVID-járványból, mindenkinek egy jóleső lelkifröccsként hatott látni a régi „jóbarátokat”, azaz Jennifer Anistont, Courteney Coxot, David Schwimmert, Matt LeBlanc-ot, Lisa Kudrow-t, no meg persze Matthew Perryt is. Utóbbi korántsem repdesett az örömtől, hogy az egész világ előtt kell szerepelnie. Egy barátja idézte fel a Netflixnek, hogy a Jóbarátok: Újra együtt különkiadása előtt Perry arról panaszkodott, hogy meg kell csináltatnia a fogát a felvételekre, illetve retteg a fájdalomcsillapítókra való visszaszokástól is. Végül utóbbi nem történt meg, de az kiderült, hogy a külsejére és a rossz kedvére tett bántó kommentek igenis rossz hatással voltak a színész mentális egészségére.