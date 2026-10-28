Matthew Perry haláláért egy elfeledett filmje felel? Ezeket a titkokat leplezte le a Netflix – Galéria

Három éve, 2023. október 28-án mindenkit sokkolt a hír: meghalt Matthew Perry, akit a világ leginkább a Jóbarátok Chandler Bingjeként, a szarkazmus koronázatlan királyaként zárt a szívébe. A színész milliókat nevettetett meg, miközben a kamera mögött évtizedeken át küzdött addikciójával, amelyről sosem próbált teljesen hallgatni. Matthew Perry halála máig komoly vitákat vált ki: sokan a szenvedélybetegség tragikus áldozatát látják benne, mások a halálához vezető körülményeket és a körülötte lévők felelősségét firtatják. A Netflix most egy új dokumentumsorozattal idézi fel a tragikus sorsú sztár sztoriját, feltárva a függősége legsötétebb időszakait, a családja megpróbáltatásait és azokat a pillanatokat, amelyekről talán még a Matthew Perry-filmek és sorozatok legnagyobb rajongói sem hallottak. Cikkünkben összegyűjtöttük a háromrészes dokumentumfilm-sorozat legmegrázóbb felismeréseit és legfontosabb leleplezéseit.
Bruce Willis és a bukott fogadás
A megrázóbb leleplezések előtt kezdjük egy kevésbé felkavaró történettel. Ki ne emlékezne Matthew Perry és Bruce Willis közös komédiájára, a Bérgyilkos a szomszédomra? Nos, a Ponyvaregény és Az ötödik elem sztárja meg volt győződve róla akkoriban, hogy erre a filmre már a megjelenése utáni hetekben sem fog senki sem emlékezni és irtó nagy bukás lesz. Perry viszont biztos volt benne, hogy kasszát fognak robbantani. A két színész ezért fogadásra adta a fejét: a tét az volt, ha Willis veszít, szerepelnie kell a Jóbarátokban. Az idő végül Matthew Perryt igazolta, a film kaszált, a tar akciósztár pedig állta is a szavát, és felbukkant a legendás szitkom egy epizódjában.
Matthew Perry függősége egy forgatási baleset miatt alakult ki
Az életben az egyik legrosszabb kérdés a „mi lett volna, ha…”. Azonban néha nem árt eljátszani a gondolattal. Mi lett volna, ha Matthew Perry nem dönt úgy a Bolond szél fúj című filmje forgatási szünetében, hogy jet skire pattan? Ezt már sajnos sosem tudjuk meg, de azt igen, hogy mi történt ezt követően. A színész óriásit esett a jármű használata közben, durván megsérült, fájdalmaira pedig erős fájdalomcsillapítókat kapott, amelyek egyfajta „eufórikus” állapotot idéztek elő benne, és megalapoztak Perry addikciójának.
A színész így írta le az esetet egy korábbi felvételen:
Fogalmam sem volt, mi történik velem. Az orvos adott egy tablettát, és azt mondta: »Vedd be, amikor végeztél a forgatással.« Így is tettem, aztán hihetetlen eufóriát éreztem. Miért ne vettem volna be még többet?
Rehabról a Jóbarátok forgatására, majd vissza
A Jóbarátok egyik legmeghatóbb pillanata egyértelműen Chandler és Monica esküvője volt. Noha a képsorok már önmagukban is elegek ahhoz, hogy könnyeket csaljanak az arcunkra, a Netflix szériájából kiderül, sokkal sötétebb dolgok zajlottak a háttérben, mint azt gondoltuk. A jeleneteket ugyanis úgy vették fel, hol a rehabról járt be a szettbe, hol pedig épp visszaesett. A forgatásra ráadásul Perry családja is ellátogatott, és a rokonok úgy emlékeztek vissza az esetre, hogy olyan volt, mintha nem is a karakter, hanem a színész esküvőjének lehettek volna a szemtanúi. Ki tudja, talán már maga Matthew Perry családja sem bízott benne, hogy a függőséggel küzdő sztár valaha átéli a saját életében is ezt a nagy napot?
2018-ban is egy hajszálon múlt az élete
Matthew Perry sajnos nem csak 2023-ban került közel a halálhoz, hiszen öt évvel azelőtt, 2018-ban már érezte a halál fagyos leheletét a tarkóján, ám akkor még éppen megúszta. Erről a színész húga, Mia Perry Bowick mesél, aki elárulta: testvérének kilyukadt a vastagbele és szepszissel kómába esett. Volt egy éjszaka, amikor az orvosok mindösszesen 2, azaz kettő százalék esélyt adtak a túlélésére, ám végül Perry minden oddsot felülírva túlélte az esetet, mely végül csak még közelebb hozta egymáshoz a testvérpárt.
A Jóbarátok találkozója csak nyűg volt neki
2021-ben, mikor a világ még épp csak próbált kilábalni a COVID-járványból, mindenkinek egy jóleső lelkifröccsként hatott látni a régi „jóbarátokat”, azaz Jennifer Anistont, Courteney Coxot, David Schwimmert, Matt LeBlanc-ot, Lisa Kudrow-t, no meg persze Matthew Perryt is. Utóbbi korántsem repdesett az örömtől, hogy az egész világ előtt kell szerepelnie. Egy barátja idézte fel a Netflixnek, hogy a Jóbarátok: Újra együtt különkiadása előtt Perry arról panaszkodott, hogy meg kell csináltatnia a fogát a felvételekre, illetve retteg a fájdalomcsillapítókra való visszaszokástól is. Végül utóbbi nem történt meg, de az kiderült, hogy a külsejére és a rossz kedvére tett bántó kommentek igenis rossz hatással voltak a színész mentális egészségére.
Matthew Perry halála három évvel ezelőtt rázta meg egy emberként az egész világot. Galériánkban felidézzük a szarkasztikus humort tökélyre fejlesztő szomorkás színész életének legfontosabb állomásait: