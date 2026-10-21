Megan Fox visszatér élete legszexibb szerepéhez: így csábított el mindenkit erotikus horrorja első részében

A 2009-ben megjelent Ördög bújt beléd első pillantásra csak a futószalagon gyártott, tucat tinihorrorok egyikének tűnhet, hiszen a sztorija pofonegyszerű: a suli legnépszerűbb és egyben legcsinosabb pomponlányát maga az ördög szállja meg, hogy Jenniferen keresztül szedje tucatszámra áldozatait, akik többségében tesztoszterontól túlfűtött fiatalemberek.

Megan Fox egyszerre volt félelmetes és félelmetesen döglesztő: és most ismét magára ölti ikonikus szerepét (Fotó: Photo credit: Doane Gregory / IMDb)

Azonban a Megan Fox-filmográfia e különös darabja ettől sokkal több, hiszen amellett, hogy mesterien ötvözi a fülledt erotikát a fullasztó horrorelemekkel, még nem kevés fekete humorral is sikeresen fűszerezi meg a sztorit. Emellett pedig mindenképp ki kell emelni Fox kisasszony, valamint a legjobb barátnőjét, Needy-t alakító, a Mamma Mia 3-ért harsányan kampányoló Amanda Seyfried játékát is, akiknek nem mellékesen a filmtörténelem talán legforróbb csókcsatáját is tálcán kínálja a Netflix-filmek kínálatából hamarosan lekerülő Ördög bújt beléd.

Megan Fox 2026-ban is ördögi körökbe lép

Futótűzként terjedt végig a neten a hír, hogy a még mindig bombaformában lévő Megan Foxot közel 20 év után ismét megszállják az ártó szellemek. Az Ördög bújt beléd folytatásának pletykacunamiját a film másik főszereplője, Amanda Seyfried indította el még, aki egy rajongó kérdésére, miszerint lesz-e mások rész, az alábbi választ adta:

Szerintem csinálunk egy újat. Nem erősítettem meg! Azt mondtam, hogy szerintem. Dolgozunk rajta, dolgozunk rajta

– kacsintott oda a rajongói kérdésre Seyfried.