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folytatás

Megan Fox visszatér élete legszexibb szerepéhez: így csábított el mindenkit erotikus horrorja első részében

6 perce
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A Transformers bombázója ismét felperzseli a mozivásznat. Megan Fox viszont ezúttal egyelőre nem egy újabb Autobotok kontra Álcák-filmmel jelentkezik, hanem sokak nagy örömére élete legerotikusabb horrorjának folytatásával: Jön az Ördög bújt beléd 2!
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folytatásMegan Foxhorror

Ami a 2020-as éveknek Sydney Sweeney, az a 2000-es éveknek egyértelműen Megan Fox. Nem túlzás azt állítani, hogy a napjainkban többnyire csak energiaital-reklámok által képernyőre kerülő szexikon egy komplett generáció hormontermelésének beindításáért volt felelős. Ezt pedig olyan alkotásokkal érte el mint a Transformers-mozik, a Jonah Hex, a Hogy veszítsük el barátainkat és idegenítsük el az embereket?, vagy ezek közül a legrémisztőbb, de egyben a legszexibbnek számító Ördög bújt beléd, melyhez hamarosan folytatás készül.

Megan Fox, az Ördög bújt beléd sztárja
Megan Fox gyerekei remélhetőleg még nem látták az Ördög bújt beléd első részét, mert akkor fixen nem tudnának már többé ugyanúgy nézni édesanyjukra 
(Fotó: Photo credit: Doane Gregory / IMDb)

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A 2009-ben megjelent Ördög bújt beléd első pillantásra csak a futószalagon gyártott, tucat tinihorrorok egyikének tűnhet, hiszen a sztorija pofonegyszerű: a suli legnépszerűbb és egyben legcsinosabb pomponlányát maga az ördög szállja meg, hogy Jenniferen keresztül szedje tucatszámra áldozatait, akik többségében tesztoszterontól túlfűtött fiatalemberek.

Megan Fox, az Ördög bújt beléd sztárja
Megan Fox egyszerre volt félelmetes és félelmetesen döglesztő: és most ismét magára ölti ikonikus szerepét (Fotó: Photo credit: Doane Gregory / IMDb)

Azonban a Megan Fox-filmográfia e különös darabja ettől sokkal több, hiszen amellett, hogy mesterien ötvözi a fülledt erotikát a fullasztó horrorelemekkel, még nem kevés fekete humorral is sikeresen fűszerezi meg a sztorit. Emellett pedig mindenképp ki kell emelni Fox kisasszony, valamint a legjobb barátnőjét, Needy-t alakító, a Mamma Mia 3-ért harsányan kampányoló Amanda Seyfried játékát is, akiknek nem mellékesen a filmtörténelem talán legforróbb csókcsatáját is tálcán kínálja a Netflix-filmek kínálatából hamarosan lekerülő Ördög bújt beléd.

Megan Fox 2026-ban is ördögi körökbe lép

Futótűzként terjedt végig a neten a hír, hogy a még mindig bombaformában lévő Megan Foxot közel 20 év után ismét megszállják az ártó szellemek. Az Ördög bújt beléd folytatásának pletykacunamiját a film másik főszereplője, Amanda Seyfried indította el még, aki egy rajongó kérdésére, miszerint lesz-e mások rész, az alábbi választ adta:

Szerintem csinálunk egy újat. Nem erősítettem meg! Azt mondtam, hogy szerintem. Dolgozunk rajta, dolgozunk rajta

– kacsintott oda a rajongói kérdésre Seyfried.

A projekttel kapcsolatban pedig azóta egyre több fejleményre derül fény. A forgatókönyvet az első rész szkriptírója, Diablo Cody jegyzi, a rendező székbe pedig Karyn Kusama ül bele ismét. A közel két évtizede magára várató folytatás forgatása sincs már távol, hiszen már idén ősszel nekiláthat a munkálatoknak a stáb tagjai.

 

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