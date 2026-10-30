Felismerhetetlenül megöregedtek a Melrose Place szívtiprói: így néznek ki a sorozat szereplői ma – galéria

A kilencvenes években még nem kellett Netflix vagy TikTok ahhoz, hogy egy sorozat egész héten keresztül beszédtémát szolgáltasson: elég volt egy Los Angeles-i lakópark, néhány feltűnően jóképű fiatal és annyi szerelmi háromszög, megcsalás és bosszú, amennyit egy átlagos szappanopera tíz évad alatt sem tudott volna összehozni. A Beverly Hills 90210 testvérsorozata, a Melrose Place nem egyszerűen a romantikus drámákról szólt, hanem képes volt a kilencvenes évek televíziózásának egyik legfontosabb bűnös élvezetévé válni, amelyben a nézők pontosan tudták, hogy a történet néha totális képtelenség, mégis látni akarták a folytatást. A sorozat 1992 és 1999 között futott a Fox csatornán, és olyan sztárokat ismertetett meg a közönséggel, mint Heather Locklear, Marcia Cross, Doug Savant, Alyssa Milano vagy Andrew Shue.

A hét éven keresztül futó Melrose Place szereposztásából minden nézőnek megvolt a maga kedvence (Fotó: Snap/Snap)

Sztárszerelmektől és botrányoktól sem volt mentes a Melrose Place

A Melrose Place pikantériáját az adta, hogy ha ármánykodásban és cselszövésben nem is, de a szerelmet tekintve szerették másolni karaktereiket a színészek. A szereplők között ugyanis a való életben is szövődött románc: Laura Leighton és Doug Savant például a forgatáson kerültek szorosan közel egymáshoz, majd a szerelem végül 1998-ban házasságig burjánzott.