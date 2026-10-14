Itt vannak az első képek az új Miami Vice-filmről: belőlük lesz az új Don Johnson és Philip Michael Thomas?

A Miami Vice jóval több volt egy népszerű rendőrpáros-sorozatnál. A nyolcvanas években olyan popkult jelenséggé nőtte ki magát, amelynek nemcsak a tévézésre, hanem a zenére és a divatra is komoly hatása volt. A könyékig felgyűrt pasztellszínű sportzakók, az izomkocsik, a Phil Collins-dalok által kísért neonfényes éjszakák és a napfényes utcák együtt olyan sajátos világot teremtettek, amelyet néhány képkockából is azonnal fel lehetett ismerni. A Miami Vice kapcsán gyakorlatilag minden klappolt: a történetek mellett a látvány és a zene is legalább annyira fontos volt, ezért nem csoda, hogy szinte mindenki osztozni akart Don Johnsonnal és Philip Michael Thomasszal a képernyőn. Most viszont a jövő generációjáé a lehetőség: Austin Butler és Michael B. Jordan főszereplésével reaktiválják a floridai bűnüldözőket, akikre most már végre a rajongók is vethetnek egy pillantást.
Íme, az új Miami Vice hősei
Nem először fordul meg hollywoodi döntéshozók fejében, hogy Sonny és Ricco története megérne még egy misét. Éppen kereken 20 évvel ezelőtt, 2006-ban már Jamie Foxx és Colin Farrell duója eredt Miami napsütötte utcáin a rosszfiúk után, ám próbálkozásuk vegyes kritikai fogadtatásba fulladt. Ezúttal viszont a Top Gun: Mavericket vagy a Brad Pitt-féle F1-et is dirigáló Joseph Kosinski vette fejébe, hogy ideje lenne adni ennek a párosnak egy új esélyt.
Kosinski be is válogatta korunk két talán legsármosabb keményfiúját a főszerepekre. James „Sonny” Crockettet például a Dűne-filmek, az Elvis és a Volt egyszer egy… Hollywood sármőre, Austin Butler fogja alakítani, aki a kép tanúsága szerint igyekszik hozni azt a hanyag eleganciát, amit még Don Johnson kölcsönzött a karakterhez.
A Creed-filmekben, valamint a temérdek Oscar-jelöléssel ellátott Bűnösökben dupla dinamitot alakító Michael B. Jordan pedig nem mást fog játszani, mint a korábban Philip Michael Thomas által játszott Ricardo Tubbst, azaz Ricót. A korábban a Fekete Párduc című Marvel-alkotásban is felbukkanó szívtipró láttán pedig nem is tudjuk eldönteni, melyik a hűvösebb: a tekintete vagy a fekete bőrdzsekije.
A Miami Vice ’85 címre keresztelt újbóli feldolgozás forgatása tehát már gőzerővel zajlik, azonban majd csak 2028. május 19-én kerül az alkotás a mozikba. Addig pedig talán még az is eldől, jelenleg a Digger című filmjével óriásit bukó Tom Cruise tényleg beadja-e a derekát, és pont ebben az akciócunamiban fog-e újra rosszfiút játszani, ahogy azt a szóbeszéd tartja.