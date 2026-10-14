Itt vannak az első képek az új Miami Vice-filmről: belőlük lesz az új Don Johnson és Philip Michael Thomas?

A Miami Vice jóval több volt egy népszerű rendőrpáros-sorozatnál. A nyolcvanas években olyan popkult jelenséggé nőtte ki magát, amelynek nemcsak a tévézésre, hanem a zenére és a divatra is komoly hatása volt. A könyékig felgyűrt pasztellszínű sportzakók, az izomkocsik, a Phil Collins-dalok által kísért neonfényes éjszakák és a napfényes utcák együtt olyan sajátos világot teremtettek, amelyet néhány képkockából is azonnal fel lehetett ismerni. A Miami Vice kapcsán gyakorlatilag minden klappolt: a történetek mellett a látvány és a zene is legalább annyira fontos volt, ezért nem csoda, hogy szinte mindenki osztozni akart Don Johnsonnal és Philip Michael Thomasszal a képernyőn. Most viszont a jövő generációjáé a lehetőség: Austin Butler és Michael B. Jordan főszereplésével reaktiválják a floridai bűnüldözőket, akikre most már végre a rajongók is vethetnek egy pillantást.

Miami Vice 85 címmel kap új feldolgozást Don Johnson és Philip Michael Thomas klasszikusa (Fotó: Michael Mann Productions/NORTHFOTO)

Íme, az új Miami Vice hősei

Nem először fordul meg hollywoodi döntéshozók fejében, hogy Sonny és Ricco története megérne még egy misét. Éppen kereken 20 évvel ezelőtt, 2006-ban már Jamie Foxx és Colin Farrell duója eredt Miami napsütötte utcáin a rosszfiúk után, ám próbálkozásuk vegyes kritikai fogadtatásba fulladt. Ezúttal viszont a Top Gun: Mavericket vagy a Brad Pitt-féle F1-et is dirigáló Joseph Kosinski vette fejébe, hogy ideje lenne adni ennek a párosnak egy új esélyt.