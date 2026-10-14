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Miami Vice

Itt vannak az első képek az új Miami Vice-filmről: belőlük lesz az új Don Johnson és Philip Michael Thomas?

51 perce
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Hamarosan mindenki újra könyékig felgyűrt fehér zakóban fog járkálni? Nem teljesen kizárt, hiszen már javában készül a ’80-as évek sikersorozatán alapuló Miami Vice ’85, amiben Don Johnson és Philip Michael Thomas helyét korunk két legszexibb macsója veszi át.
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Miami ViceAustin ButlerMichael B. JordanDon Johnson

A Miami Vice jóval több volt egy népszerű rendőrpáros-sorozatnál. A nyolcvanas években olyan popkult jelenséggé nőtte ki magát, amelynek nemcsak a tévézésre, hanem a zenére és a divatra is komoly hatása volt. A könyékig felgyűrt pasztellszínű sportzakók, az izomkocsik, a Phil Collins-dalok által kísért neonfényes éjszakák és a napfényes utcák együtt olyan sajátos világot teremtettek, amelyet néhány képkockából is azonnal fel lehetett ismerni. A Miami Vice kapcsán gyakorlatilag minden klappolt: a történetek mellett a látvány és a zene is legalább annyira fontos volt, ezért nem csoda, hogy szinte mindenki osztozni akart Don Johnsonnal és Philip Michael Thomasszal a képernyőn. Most viszont a jövő generációjáé a lehetőség: Austin Butler és Michael B. Jordan főszereplésével reaktiválják a floridai bűnüldözőket, akikre most már végre a rajongók is vethetnek egy pillantást.

A Miami VIce szereplői vannak a fotón.
Miami Vice 85 címmel kap új feldolgozást Don Johnson és Philip Michael Thomas klasszikusa (Fotó: Michael Mann Productions/NORTHFOTO)

Íme, az új Miami Vice hősei

Nem először fordul meg hollywoodi döntéshozók fejében, hogy Sonny és Ricco története megérne még egy misét. Éppen kereken 20 évvel ezelőtt, 2006-ban már Jamie Foxx és Colin Farrell duója eredt Miami napsütötte utcáin a rosszfiúk után, ám próbálkozásuk vegyes kritikai fogadtatásba fulladt. Ezúttal viszont a Top Gun: Mavericket vagy a Brad Pitt-féle F1-et is dirigáló Joseph Kosinski vette fejébe, hogy ideje lenne adni ennek a párosnak egy új esélyt.

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Kosinski be is válogatta korunk két talán legsármosabb keményfiúját a főszerepekre. James „Sonny” Crockettet például a Dűne-filmek, az Elvis és a Volt egyszer egy… Hollywood sármőre, Austin Butler fogja alakítani, aki a kép tanúsága szerint igyekszik hozni azt a hanyag eleganciát, amit még Don Johnson kölcsönzött a karakterhez.

A Creed-filmekben, valamint a temérdek Oscar-jelöléssel ellátott Bűnösökben dupla dinamitot alakító Michael B. Jordan pedig nem mást fog játszani, mint a korábban Philip Michael Thomas által játszott Ricardo Tubbst, azaz Ricót. A korábban a Fekete Párduc című Marvel-alkotásban is felbukkanó szívtipró láttán pedig nem is tudjuk eldönteni, melyik a hűvösebb: a tekintete vagy a fekete bőrdzsekije.

A Miami Vice ’85 címre keresztelt újbóli feldolgozás forgatása tehát már gőzerővel zajlik, azonban majd csak 2028. május 19-én kerül az alkotás a mozikba. Addig pedig talán még az is eldől, jelenleg a Digger című filmjével óriásit bukó Tom Cruise tényleg beadja-e a derekát, és pont ebben az akciócunamiban fog-e újra rosszfiút játszani, ahogy azt a szóbeszéd tartja.

 

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