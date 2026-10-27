Botrányba fulladt a forgatás: késsel fenyegették a Miami Vice sztárjait

Az ember azt gondolná, a mai kor Hollywoodjában már elképzelhetetlen, hogy egy forgatáson bármiféle fenyegetés érje az álomgyár mindig kitüntetett figyelemmel kísért munkavállalóit. Azonban az utóbbi időben sorra érkeznek erre a cáfolatok. Nem is olyan régen történt például az HBO Max-sorozatok egyik legnépszerűbb darabjának számító Heated Rivalry 2. évadának forgatásán, hogy a kíváncsiskodó, tömegekben felbukkanó és lábatlankodó rajongók már annyi galibát okoztak a stábnak, hogy a stúdiónak külön közleményben kellett kérnie a fanokat, hagyják békén a színészeket és a brigád összes többi tagját. Ez viszont még mindig semmi volt ahhoz képest, amit a Miami Vice csapatának kellett a napokban átélnie.
Henteskéssel fenyegették a Miami Vice tagjait
Ha fele annyi akció lesz az új, Michael B. Jordan és Austin Butler főszereplésével készülő Miami Vice-filmben, mint amennyi valódi, életveszélyes izgalom történt annak forgatásán, akkor a rajongók biztosan boldogan távozhatnak majd a mozikból.
Október 23-án, mikor hazánkban épp a forradalom hőseit ünnepeltük, a Miami Vice New York-i forgatásán a semmiből megjelent egy fiatalember, és minden ok nélkül belekötött az egyik stábtagba, a vita hevében pedig egy henteskés is előkerült. A rendőrség szerencsére időben közbelépett, és személyi sérülés nem történt. 23 éves Alex Perezt helyi idő szerint 23:15-kor le is kapcsolták a „nagy alma” bűnüldözői, és az is kiderült, a késes támadónak már nem először gyűlt meg a baja a törvények betartásával, szám szerint ez volt a hatodik letartóztatása.
Mikor jön a mozikba az új Miami Vice?
Az Austin Butler és a Michael B. Jordan-filmek szerelmesei bizonyára már a karácsonynál is jobban várják, hogy kedvenceik egyesült erővel lépjenek az igazságosztás felgyűrt ujjú, sportzakós mezejére.
A stafétát Don Johnsontól és Philip Michael Thomastól átvevő fiatal szívtiprók jelenleg is gőzerővel dolgoznak a filmformájában feltámadó Miami Vice-on (már amikor nem támadnak késsel a stábjukra), azonban az új adaptáció majd csak 2028-ban, azon belül is május 19-én érkezik meg a mozikba. De érdemes lesz várni rá, hiszen a Miami Vice ’85 címre keresztelt produkció a hírek szerint Tom Cruise-t is a soraiban tudja majd, méghozzá rosszfiú szerepkörben!