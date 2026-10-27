Botrányba fulladt a forgatás: késsel fenyegették a Miami Vice sztárjait

Az ember azt gondolná, a mai kor Hollywoodjában már elképzelhetetlen, hogy egy forgatáson bármiféle fenyegetés érje az álomgyár mindig kitüntetett figyelemmel kísért munkavállalóit. Azonban az utóbbi időben sorra érkeznek erre a cáfolatok. Nem is olyan régen történt például az HBO Max-sorozatok egyik legnépszerűbb darabjának számító Heated Rivalry 2. évadának forgatásán, hogy a kíváncsiskodó, tömegekben felbukkanó és lábatlankodó rajongók már annyi galibát okoztak a stábnak, hogy a stúdiónak külön közleményben kellett kérnie a fanokat, hagyják békén a színészeket és a brigád összes többi tagját. Ez viszont még mindig semmi volt ahhoz képest, amit a Miami Vice csapatának kellett a napokban átélnie.

Michael B. Jordan, az új Miami Vice-film egyik főhőse (Fotó: Instagram)

Henteskéssel fenyegették a Miami Vice tagjait

Ha fele annyi akció lesz az új, Michael B. Jordan és Austin Butler főszereplésével készülő Miami Vice-filmben, mint amennyi valódi, életveszélyes izgalom történt annak forgatásán, akkor a rajongók biztosan boldogan távozhatnak majd a mozikból.