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NCIS

Rá sem ismerni az NCIS legendás helyszínelőnőjére: így néznek ki ma a sorozat sztárjai – Galéria

43 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Hihetetlen, de már több mint 20 éve annak, hogy útjára indult minden idők egyik legnépszerűbb bűnügyi műsora. Az NCIS népszerűségével csak kevesek tudtak vetekedni, generációk nőttek fel rajta. De mi történt a szereplőkkel a kezdetek óta? Máris kiderítjük!
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NCISakkor és mostgaléria

A 2000-es években annyi bűnügyi sorozatot sugároztak a tévécsatornák, hogy szinte szanaszét szakította a közönséget, akik több táborra oszlottak. Mindenkinek megvolt a maga kedvenc műsora, amiért képtelen volt elszakadni a képernyőtől hétről hétre. Voltak, akiknek a CSI: Miami helyszínelők volt a kedvencük, míg mások A mentalistáért bolondultak meg, de akadtak olyanok is, akik nem tudtak választani a Monk – A flúgos nyomozó, valamint a Psych – Dilis detektívek között. És akkor ott volt az NCIS rajongótábora, mely talán a legnagyobb volt mind közül. A sorozat népszerűsége abban rejlett, hogy a krimiben lévő izgalom mellett a szereplők közti dinamika is tökéletesre volt csiszolva. Emellett pedig a dráma és a humor közti egyensúlyt is patikamérlegen mérték ki az alkotók. A sorozat 2003-ban startolt el, és ha hiszed, ha nem, még mindig tart!

Az NCIS szereplői.
Az NCIS 2003-ban indult világhódító útjára, és azóta sem állt le a sikerhalmozással (Fotó: CBS)

Tudtad? Még mindig nem ér véget az NCIS

Hogy mennyire kelendő is volt a nézőközönség körében az NCIS, azt remekül mutatja az is, hogy a sorozathoz talán korábban sosem látott mértékű spinoff készült. Los Angelesben, New Orleansban, Sydney-ben vagy épp New Yorkban is alakultak tengerészeti helyszínelőcsapatok, akik megkapták a maguk sorozatát, de az NCIS kapott például egy előzményszériát Origins alcímmel, míg egy másik spinoffot Budapesten forgattak.

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Így pedig csak még inkább elismerésre méltó, hogy ennyi mellékvágány mellett nem fogyott ki a szufla az anyasorozat kreatívjaiból. Ugyanis az NCIS 2026-ban is megy még tovább! Noha már Gibbsnek nyoma sincs, hiszen az őt alakító Mark Harmon már a 19. évadnál kiszállt, de például olyan ismerős arcok bukkannak fel az októberben debütáló 24. fejezetben mint Sean Murray vagy Michael Weatherly, akik a kezdetektől nem engedték el a sorozat kezét.

De mi történt a többiekkel? Az NCIS szereposztásának tagjait vesszük most górcső alá, hogy miként festettek egykor, a műsor csúcsán, és hogyan alakult az életük azóta!

Mark Harmon
NCIS
Sean Murray
NCIS
NCIS Tony & Ziva Photocall
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USA - 2023 Beastly Ball - Los Angeles
NCIS
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A csapat főnökét, Gibbset Mark Harmon alakította

 

 

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