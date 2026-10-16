Rá sem ismerni az NCIS legendás helyszínelőnőjére: így néznek ki ma a sorozat sztárjai – Galéria

A 2000-es években annyi bűnügyi sorozatot sugároztak a tévécsatornák, hogy szinte szanaszét szakította a közönséget, akik több táborra oszlottak. Mindenkinek megvolt a maga kedvenc műsora, amiért képtelen volt elszakadni a képernyőtől hétről hétre. Voltak, akiknek a CSI: Miami helyszínelők volt a kedvencük, míg mások A mentalistáért bolondultak meg, de akadtak olyanok is, akik nem tudtak választani a Monk – A flúgos nyomozó, valamint a Psych – Dilis detektívek között. És akkor ott volt az NCIS rajongótábora, mely talán a legnagyobb volt mind közül. A sorozat népszerűsége abban rejlett, hogy a krimiben lévő izgalom mellett a szereplők közti dinamika is tökéletesre volt csiszolva. Emellett pedig a dráma és a humor közti egyensúlyt is patikamérlegen mérték ki az alkotók. A sorozat 2003-ban startolt el, és ha hiszed, ha nem, még mindig tart!
Tudtad? Még mindig nem ér véget az NCIS
Hogy mennyire kelendő is volt a nézőközönség körében az NCIS, azt remekül mutatja az is, hogy a sorozathoz talán korábban sosem látott mértékű spinoff készült. Los Angelesben, New Orleansban, Sydney-ben vagy épp New Yorkban is alakultak tengerészeti helyszínelőcsapatok, akik megkapták a maguk sorozatát, de az NCIS kapott például egy előzményszériát Origins alcímmel, míg egy másik spinoffot Budapesten forgattak.
Így pedig csak még inkább elismerésre méltó, hogy ennyi mellékvágány mellett nem fogyott ki a szufla az anyasorozat kreatívjaiból. Ugyanis az NCIS 2026-ban is megy még tovább! Noha már Gibbsnek nyoma sincs, hiszen az őt alakító Mark Harmon már a 19. évadnál kiszállt, de például olyan ismerős arcok bukkannak fel az októberben debütáló 24. fejezetben mint Sean Murray vagy Michael Weatherly, akik a kezdetektől nem engedték el a sorozat kezét.
De mi történt a többiekkel? Az NCIS szereposztásának tagjait vesszük most górcső alá, hogy miként festettek egykor, a műsor csúcsán, és hogyan alakult az életük azóta!