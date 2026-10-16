Rá sem ismerni az NCIS legendás helyszínelőnőjére: így néznek ki ma a sorozat sztárjai – Galéria

A 2000-es években annyi bűnügyi sorozatot sugároztak a tévécsatornák, hogy szinte szanaszét szakította a közönséget, akik több táborra oszlottak. Mindenkinek megvolt a maga kedvenc műsora, amiért képtelen volt elszakadni a képernyőtől hétről hétre. Voltak, akiknek a CSI: Miami helyszínelők volt a kedvencük, míg mások A mentalistáért bolondultak meg, de akadtak olyanok is, akik nem tudtak választani a Monk – A flúgos nyomozó, valamint a Psych – Dilis detektívek között. És akkor ott volt az NCIS rajongótábora, mely talán a legnagyobb volt mind közül. A sorozat népszerűsége abban rejlett, hogy a krimiben lévő izgalom mellett a szereplők közti dinamika is tökéletesre volt csiszolva. Emellett pedig a dráma és a humor közti egyensúlyt is patikamérlegen mérték ki az alkotók. A sorozat 2003-ban startolt el, és ha hiszed, ha nem, még mindig tart!

Az NCIS 2003-ban indult világhódító útjára, és azóta sem állt le a sikerhalmozással (Fotó: CBS)

Tudtad? Még mindig nem ér véget az NCIS

Hogy mennyire kelendő is volt a nézőközönség körében az NCIS, azt remekül mutatja az is, hogy a sorozathoz talán korábban sosem látott mértékű spinoff készült. Los Angelesben, New Orleansban, Sydney-ben vagy épp New Yorkban is alakultak tengerészeti helyszínelőcsapatok, akik megkapták a maguk sorozatát, de az NCIS kapott például egy előzményszériát Origins alcímmel, míg egy másik spinoffot Budapesten forgattak.