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nemes lászló

A világ legismertebb sorozatgyilkosáról készít sorozatot az Oscar-díjas magyar rendező

2026. október 07. 16:42
Olvasási idő: 4 perc
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Hasfelmetsző Jack a történelem egyik leghírhedtebb sorozatgyilkosa, Nemes Jeles László pedig Oscar-díjjal jutalmazott magyar filmrendező. Mi sülhet ki ebből? Nemes Jeles László készülő történelmi thrillerében megelevenedik a viktoriánus London sötét világa, és egy festő is, akit a kegyetlen gyilkosságokkal hoztak összefüggésbe.
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nemes lászlóhasfelmetsző jackfilmsorozatgyilkosOscar-díj

 Nemes Jeles László új nemzetközi minisorozatban idézi meg Hasfelmetsző Jack és a viktoriánus London sötét világát. Az Oscar-díjas magyar rendező a Sickert című történelmi thriller társírója és rendezője lesz.

Nemes Jeles László új történelmi thrillere 1888 Londonjába vezet. A Sickert középpontjában egy festő áll, akit Hasfelmetsző Jackkel is összefüggésbe hoztak.
Nemes László új nemzetközi minisorozatban idézi meg Hasfelmetsző Jack és a viktoriánus London sötét világát Fotó: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP

A sorozat 1888-ban játszódik Londonban, amikor Hasfelmetsző Jack brutális gyilkosságai rettegésben tartják a várost. A történet középpontjában Walter Sickert német–brit festő áll, akit egyes történészek később kapcsolatba hoztak a hírhedt gyilkosságsorozattal, ám erre nincs bizonyíték.

 Nemes Jeles Lászlót gyerekkora óta foglalkoztatja Hasfelmetsző Jack

A történetben Sickert egyszerre mozog a londoni művészvilágban, a társadalom felsőbb köreiben és annak peremén. Amikor a Scotland Yard nyomozásának egyik gyanúsítottjává válik, saját ártatlanságát, identitását és elméje épségét is megkérdőjelezi.

Nemes Jeles László elmondta, hogy gyerekkora óta lenyűgözi Hasfelmetsző Jack rejtélye és a viktoriánus London gótikus világa.

 Célja egy egyszerre epikus és személyes, félelmetes történet megalkotása.

Nemzetközi stábbal készül a Hasfelmetsző Jack-sorozat

A Sickert társírója Adam Baroukh, producerként pedig az Oscar-jelölt Alekszandr Rodnyanszkij dolgozik a projekten.  Nemes Jeles László közben mozifilmmel is jelentkezik: a Moulin című francia történelmi dráma november 12-től kerül a magyar mozikba, előtte pedig október 29-én a Budapest International Film Festival programjában mutatják be Magyarországon.

 

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