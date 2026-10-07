A világ legismertebb sorozatgyilkosáról készít sorozatot az Oscar-díjas magyar rendező

Nemes Jeles László új nemzetközi minisorozatban idézi meg Hasfelmetsző Jack és a viktoriánus London sötét világát. Az Oscar-díjas magyar rendező a Sickert című történelmi thriller társírója és rendezője lesz.

Nemes László új nemzetközi minisorozatban idézi meg Hasfelmetsző Jack és a viktoriánus London sötét világát Fotó: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP

A sorozat 1888-ban játszódik Londonban, amikor Hasfelmetsző Jack brutális gyilkosságai rettegésben tartják a várost. A történet középpontjában Walter Sickert német–brit festő áll, akit egyes történészek később kapcsolatba hoztak a hírhedt gyilkosságsorozattal, ám erre nincs bizonyíték.

Nemes Jeles Lászlót gyerekkora óta foglalkoztatja Hasfelmetsző Jack

A történetben Sickert egyszerre mozog a londoni művészvilágban, a társadalom felsőbb köreiben és annak peremén. Amikor a Scotland Yard nyomozásának egyik gyanúsítottjává válik, saját ártatlanságát, identitását és elméje épségét is megkérdőjelezi.

Nemes Jeles László elmondta, hogy gyerekkora óta lenyűgözi Hasfelmetsző Jack rejtélye és a viktoriánus London gótikus világa.

Célja egy egyszerre epikus és személyes, félelmetes történet megalkotása.

Nemzetközi stábbal készül a Hasfelmetsző Jack-sorozat

A Sickert társírója Adam Baroukh, producerként pedig az Oscar-jelölt Alekszandr Rodnyanszkij dolgozik a projekten. Nemes Jeles László közben mozifilmmel is jelentkezik: a Moulin című francia történelmi dráma november 12-től kerül a magyar mozikba, előtte pedig október 29-én a Budapest International Film Festival programjában mutatják be Magyarországon.