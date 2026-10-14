Ben Affleck új filmje tarol a Netflixen: kár, hogy az AI készítette majdnem az egészet

A Ben Affleck-filmek idén már nem először kopogtatnak a Netflix nézők ajtaján. Az országos cimborájával, Matt Damonnal közösen készített A nagy fogás egy kevésbé fájdalmasan középszerű, egészen élvezetes alkotás lett, annak ellenére, hogy maga Damon vallotta be róla: kifejezetten a fogyasztók számára lett kissé lebutítva, hogy a folyamatosan a telefonokat nyomkodó nézők is értsék a sztorit. Ben Afflecknek pedig úgy tűnik, bejött a Netflix-módi, és most előállt egy olyan művel, melyet ő rendezett, és kissé nárcisztikus módon még a főszerepet is magára osztotta. Ez lett az Állatok, mely történetéből és elképesztő csillaghullást idéző szereposztásából fakadóan igen ígéretesnek tűnt, de nem lett végül több egy AI-szagú szörnyű szösszenetnél, amit az első őszi fuvallat kifúj a nézők fejéből.

Ben Affleck Állatok című filmje uralja a Netflixet (Fotó: Netflix / Entertainment Pictures)

Ben Affleck fiát a Netflixen rabolják el

De miről is szól az Állatok? A Netflix legújabb thriller-krimije egy polgármester-jelöltről szól, akinek a fiát elrabolják a kampány hajrájában. A rosszfiú ráadásul igen komoly váltságdíjat követel, ami azért okoz fejtörést hősünknek, mert az utolsó pennyjét is önmaga promotálására költötte. Miközben pedig Ben Affleck és filmbéli felesége, Kerry Washington azon ötletelnek, mitévők legyenek, az X-akták sztárja, Gillian Anderson lép be a képbe, és egy olyan módszert ajánl, ami komoly dilemma elé állítja főszereplőnket: vagy a fia, vagy a karrierje.