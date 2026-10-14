Ben Affleck új filmje tarol a Netflixen: kár, hogy az AI készítette majdnem az egészet

A Ben Affleck-filmek idén már nem először kopogtatnak a Netflix nézők ajtaján. Az országos cimborájával, Matt Damonnal közösen készített A nagy fogás egy kevésbé fájdalmasan középszerű, egészen élvezetes alkotás lett, annak ellenére, hogy maga Damon vallotta be róla: kifejezetten a fogyasztók számára lett kissé lebutítva, hogy a folyamatosan a telefonokat nyomkodó nézők is értsék a sztorit. Ben Afflecknek pedig úgy tűnik, bejött a Netflix-módi, és most előállt egy olyan művel, melyet ő rendezett, és kissé nárcisztikus módon még a főszerepet is magára osztotta. Ez lett az Állatok, mely történetéből és elképesztő csillaghullást idéző szereposztásából fakadóan igen ígéretesnek tűnt, de nem lett végül több egy AI-szagú szörnyű szösszenetnél, amit az első őszi fuvallat kifúj a nézők fejéből.
Ben Affleck fiát a Netflixen rabolják el
De miről is szól az Állatok? A Netflix legújabb thriller-krimije egy polgármester-jelöltről szól, akinek a fiát elrabolják a kampány hajrájában. A rosszfiú ráadásul igen komoly váltságdíjat követel, ami azért okoz fejtörést hősünknek, mert az utolsó pennyjét is önmaga promotálására költötte. Miközben pedig Ben Affleck és filmbéli felesége, Kerry Washington azon ötletelnek, mitévők legyenek, az X-akták sztárja, Gillian Anderson lép be a képbe, és egy olyan módszert ajánl, ami komoly dilemma elé állítja főszereplőnket: vagy a fia, vagy a karrierje.
Ezzel a felütéssel akár azt is gondolhatnánk, hogy egy igazán izgalmas thriller elé ülhetünk le popcornnal az ölünkben, bekuckózva egy októberi kora estén. Nagyobbat azonban nem is tévedhetnénk. Az Állatok ugyanis semmi több egy ígéretnél. A sztori hiába nyit erősen, laposabb lesz, mint egy kempingkerékpár kilyukadt kereke, a plakátokon virító sztárbrigád színvonal alatt, még annál a bizonyos, ködben elveszett szamárnál is szürkébben teljesít, mindemellett pedig a fojtogató atmoszférának, valamint a cselekmény pulzusszámot gyarapító pörgősségének nyoma sincs.
Ben Affleck és az AI közös filmje nem csúszik le a nézők torkán
A csalódott nézőket még egy ilyen félresikerült krimi is képes megihletni, így többen saját szakállukra kezdték el felkutatni, hol siklott félre az Állatok. A legtöbben pedig egyértelműen a túlzott AI-használatban látják a hibát. A mesterséges intelligencia használatát egyébként még maga Ben Affleck ismerte el, ráadásul saját bevallása szerint nagyon is sok területen ütötte fel a „fejét” az AI a gyártás során.
A végeredmény magáért beszél, a kritikusok mellett a nézők is magukból kikelve szedik ízekre az Állatokat:
Ha ezt a szkriptet esetleg nem is az AI írta, akkor tuti pár amatőr gimnazista. A sztori egy nagy nulla volt, konkrétan zéró csavarral és meglepetéssel. Gyakorlatilag a legunalmasabb és legbénább emberrablós film, amit valaha láttam
– fakadt ki az egyik kommentelő a film láttán Redditen.
Hogy mennyire van igaza az önjelölt és a hivatalos ítészeknek, azt bárki eldöntheti, ha a Netflixre kapcsol. Az Állatok október 9-én debütált a platformon, a film előzetesét ide kattintva lehet megtekinteni: