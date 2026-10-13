Örülhetnek a rajongók? Nem várt módon kaphat folytatást a Netflix népszerű sorozata

John Steinbeck 1952-ben „megszületett” hőseit a regény 1952-es megjelenése óta már több ízben is megénekelték. Volt itt már hamisítatlan hollywoodi szuperprodukció James Deannel a főszerepben, de például a 2000-es években még Dél-Koreában is képernyőre került a Nobel-díjas amerikai író története. Ezúttal pedig a Netflix vette górcső alá az Édentől keletre szereplőit, és egy meglepő csavarral női főszereplőt faragott a sztorinak, akit nem más alakított mint a Marvel és a Dűne-filmek üdvöskéje, Florence Pugh. A romantikával, díszes ruhakölteményekkel, füllesztő erotikával, ármánnyal, családi drámával és még megannyi izgalommal megspékelt széria október 1. óta utasítja maga mögé a platform többi műsorát a nézettségi rangsorban, így a rajongók joggal kérdezhetik: Mikor kapnak még többet ebből? A válasz viszont lesújtó lehet.
Édentől keletre 2. évad? A Netflixnek más tervei vannak!
Miután maga John Steinbeck sem írt folytatást, az Édentől keletre története alighanem a képernyőn is véget ért a 7. epizóddal. Azoknak viszont, akik ennyi fejezet láttán is totálisan beleszerelmesedtek a Florence Pugh-filmek és sorozatok eme legújabb, izgalmas darabjának hőseibe, talán mégsem kell az egereket itatniuk.
A széria megálmodója, Zoe Kazan ugyanis a Variety-nek már beszámolt legújabb ötletéről. Ez pedig ugyan nem az Édentől keletre 2. évada, de egy ehhez nagyon hasonló, szintén western tematikájú műsor ideája lenne, mely ismételten egy klasszikus vadnyugati vadregény, a Lonesome Dove feldolgozása lenne:
Amikor az Édentől keletre forgatása után visszatértem Új-Zélandról az Egyesült Államokba, elkezdtem olvasni a Lonesome Dove című regényt, és teljesen lenyűgözött. Szerintem minden igazán nagyszerű westernhez hasonlóan ez is a halálról való elmélkedésről szól, arról, hogy miként adunk értelmet az életünknek annak tudatában, hogy a halálunk elkerülhetetlen
– mondta következő ötletéről az Édentől keletre sorozat kreátora.
Larry McMurtry regényét egyébként szintúgy nem első ízben dolgozná fel Hollywood. 1989-ben egy minisorozat formájában már megelevenedtek a Lonesome Dove szereplői. Akkor nem kisebb nevek bukkantak fel a tévénézők képernyőin mint Robert Duvall, Chris Cooper vagy a lánya halála után most először újra munkába álló Tommy Lee Jones.
Az Édentől keletre 2026. október 1-én debütált a Netflixen. A sorozat összes epizódja elérhető a streamingszolgáltató kínálatában, a trailert pedig itt nézheted meg.