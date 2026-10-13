Örülhetnek a rajongók? Nem várt módon kaphat folytatást a Netflix népszerű sorozata

John Steinbeck 1952-ben „megszületett” hőseit a regény 1952-es megjelenése óta már több ízben is megénekelték. Volt itt már hamisítatlan hollywoodi szuperprodukció James Deannel a főszerepben, de például a 2000-es években még Dél-Koreában is képernyőre került a Nobel-díjas amerikai író története. Ezúttal pedig a Netflix vette górcső alá az Édentől keletre szereplőit, és egy meglepő csavarral női főszereplőt faragott a sztorinak, akit nem más alakított mint a Marvel és a Dűne-filmek üdvöskéje, Florence Pugh. A romantikával, díszes ruhakölteményekkel, füllesztő erotikával, ármánnyal, családi drámával és még megannyi izgalommal megspékelt széria október 1. óta utasítja maga mögé a platform többi műsorát a nézettségi rangsorban, így a rajongók joggal kérdezhetik: Mikor kapnak még többet ebből? A válasz viszont lesújtó lehet.

Florence Pugh sorozata, az Édentől keletre a Netflix egyik legnézettebb szériája hetek óta (Fotó: Netflix/Entertainment Pictures)

Édentől keletre 2. évad? A Netflixnek más tervei vannak!

Miután maga John Steinbeck sem írt folytatást, az Édentől keletre története alighanem a képernyőn is véget ért a 7. epizóddal. Azoknak viszont, akik ennyi fejezet láttán is totálisan beleszerelmesedtek a Florence Pugh-filmek és sorozatok eme legújabb, izgalmas darabjának hőseibe, talán mégsem kell az egereket itatniuk.