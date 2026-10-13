Florence Pugh kedvenc étterme hazánkban található: de nem ő az egyetlen világsztár, aki él-hal a magyar konyháért

Zendaya titkos lepcsánka-randija Budapesten

Decemberben már minden Dűne-fanatikus a mozi felé veheti az irányt, köszönhetően annak, hogy tavaly hónapokon keresztül forgatták a harmadik részt, ráadásul épp hazánkban. Budapestet emiatt elárasztották a sztárok, és a fővárosi vendéglátóhelyeken olyan csillagokba lehetett belebotlani, mint például Timothée Chalamet és Kylie Jenner páratlan párosa. Ám míg az Oscar-jelölt szépfiú és kedves közösen, addig Zendaya többnyire magányosan turbékolt valamelyik budapesti kockás terítős helyen. Kivéve egy alkalommal, mikor egy V. kerületi brunchozóba nem Tom Holland, hanem egy ismeretlen férfi társaságában tért be, és kérte a hely specialitását, azaz a röszti burgonyát.

A Zendaya-filmek és sorozatok következő darabjának számító Dűne 3 forgatási szüneteiben a színésznő előszeretettel kereste fel a budapesti éttermeket (Fotó: Instagram)

Bill Nighy a Balatonra, de nem a hekkre esküszik

A Karib-tenger kalózai-filmek utánozhatatlan főgonoszát, a polipfejű Davy Jonest alakító angol úriember még idén nyáron bukkant fel a Balatonszemesen található Kistücsök étteremben. Ha pedig ott járt, evett is egy szép nagy szelet halat. Azonban nem a klasszikus, bármelyik balatoni büfébódéban kapható hekket kérte magának, hanem egy igen újragondolt ételkölteményt, egy kapros tökkel és zöldalmadzsúzzal tálalt tokhalat rendelt.

Rosenstein, a hely, ahol Voldemort és Aragorn is vígan együtt falatozik

Amikor igazi csillaghullás tapasztalható a fővárosban, egy étterem neve valahogy mindig előkerül. A Keleti pályaudvartól nem messze található, magyar és zsidó konyha klasszikus ízeit kínáló Rosenstein Vendéglőben ugyanis rendre megfordulnak a világsztárok. Legutóbbi látogatói az étteremnek éppen a Szabó István új filmjében szereplő Ralph Fiennes és Viggo Mortensen voltak, de járt már itt Adrien Brody, Willem Dafoe, Timothée Chalamet, Robert De Niro vagy Steven Spielberg.