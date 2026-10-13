Florence Pugh kedvenc étterme hazánkban található: de nem ő az egyetlen világsztár, aki él-hal a magyar konyháért

Az internet magyar mezsgyéjén ugyancsak virálissá vált Florence Pugh egy friss interjúja. A Netflix üdvöskéje épp új romantikus westernszériáját, az Édentől keletre című sorozatot promotálta a topjaw nevű Instagram-oldalnak adott interjújában, mikor is a beszélgetés egy pontján kedvenc ételeiről beszélt a Marvel és a Dűne-filmek szőke szépsége. Ekkor pedig Pugh kisasszony felfedte titkát: a Budapesten található Déryné a kedvenc étterme az egész világon. Noha már a Mennydörgők* sztárjának szavai önmagukban is eléggé lélekmelengetők lennének, korántsem ő volt az első világsztár, aki a közelmúltban az egekig magasztalta volna a magyar konyhát. Nézzük, kik adnák oda fél karjukat egy tányér jó gulyásért!
A Netflix sztárján kívül mások is enni járnak Magyarországra:
Zendaya titkos lepcsánka-randija Budapesten
Decemberben már minden Dűne-fanatikus a mozi felé veheti az irányt, köszönhetően annak, hogy tavaly hónapokon keresztül forgatták a harmadik részt, ráadásul épp hazánkban. Budapestet emiatt elárasztották a sztárok, és a fővárosi vendéglátóhelyeken olyan csillagokba lehetett belebotlani, mint például Timothée Chalamet és Kylie Jenner páratlan párosa. Ám míg az Oscar-jelölt szépfiú és kedves közösen, addig Zendaya többnyire magányosan turbékolt valamelyik budapesti kockás terítős helyen. Kivéve egy alkalommal, mikor egy V. kerületi brunchozóba nem Tom Holland, hanem egy ismeretlen férfi társaságában tért be, és kérte a hely specialitását, azaz a röszti burgonyát.
Bill Nighy a Balatonra, de nem a hekkre esküszik
A Karib-tenger kalózai-filmek utánozhatatlan főgonoszát, a polipfejű Davy Jonest alakító angol úriember még idén nyáron bukkant fel a Balatonszemesen található Kistücsök étteremben. Ha pedig ott járt, evett is egy szép nagy szelet halat. Azonban nem a klasszikus, bármelyik balatoni büfébódéban kapható hekket kérte magának, hanem egy igen újragondolt ételkölteményt, egy kapros tökkel és zöldalmadzsúzzal tálalt tokhalat rendelt.
Rosenstein, a hely, ahol Voldemort és Aragorn is vígan együtt falatozik
Amikor igazi csillaghullás tapasztalható a fővárosban, egy étterem neve valahogy mindig előkerül. A Keleti pályaudvartól nem messze található, magyar és zsidó konyha klasszikus ízeit kínáló Rosenstein Vendéglőben ugyanis rendre megfordulnak a világsztárok. Legutóbbi látogatói az étteremnek éppen a Szabó István új filmjében szereplő Ralph Fiennes és Viggo Mortensen voltak, de járt már itt Adrien Brody, Willem Dafoe, Timothée Chalamet, Robert De Niro vagy Steven Spielberg.
Stanley Tucci és a kocsonya esete
Az ördög Pradát visel tar csillaga ugyan nem hazánkban kóstolta először, de egy hamisítatlan magyar klasszikus, a kocsonya hatalmas rajongója. A 65 esztendős többször Emmy- és Golden Globe-díjas színészóriás még az egyik születésnapjára kapta pár éve torta helyett ezt, még a magyarok körében is igen megosztó ínyencséget, és nem félt könyörtelen ítéletet hozni felette: imádta!
Emma Stone és Mark Ruffalo szerint még a gyorskaja is itt a legjobb
Noha arról lehetne vitatkozni, hogy a McDonald’s mégis mennyire számít a gasztronómia csúcsának, de Mark Ruffalo és Emma Stone szerint ennek a népszerű gyorsétteremnek a kínálata messze Magyarországon a legjobb. Ennek okát pedig egy 2024-es interjúban ki is fejtették:
A magyar McDonald’s annyira jó! Mert a friss húst az étterem 15 kilométeres körzetéből kell beszerezniük, szóval nagyon friss
– hangzott el a Marvel-filmek Hulkjától.
A két színész egyébként a 2023-ban bemutatott Szegény párák forgatása során tartózkodott hazánkban.