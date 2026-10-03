Az évszázad lopására készül a Netflix? Ezt a népszerű sorozatot tervezik lekoppintani

Ha saját filmek terén nem is, de a sorozatokat tekintve a 2026-os év igen erősre sikeredett a Netflix háza táján. Kezdve a Stranger Things 5. évadának fináléjával, amit A Bridgerton család 4. fejezete követett, majd jött az Éjjeli ügynök trilógiává érése, őszre pedig az Úriemberek című krimi folytatása, valamint a Szörnyeteg legújabb felvonása, A Lizzie Borden-sztori hozta el a kellemes borzongást. A színvonal viszont most brutálisan csökkenhet, miután a vörös streamingóriás sajét hibájából nem tanulva ismét egy arcpirító manőverre készül, és két rivális streamingszolgáltató sikershowját szeretné lenyúlni.

A Netflix-sorozatok következő darabja a Heated Rivalry, valamint a képen látható Off Campus szereplőinek sztoriját veszi majd alapul (Fotó: IMDb)

A fagyos hangulatú forró romantika megtetszett a Netflixnek

Az utóbbi évek két legsikeresebb romantikus sorozataként emlegethetjük az HBO Maxon futó Heated Rivalry – Forró viszályt, valamint az Amazon Prime Video műsorán megtalálható Off Campust. Előbbi két rivális jégkorongjátékos egymásba habarodásáról, míg utóbbi egy zenészhallgató, valamint egy egyetemi sztárhokis szövevényes szerelméről szól. A közös bennük eddig csak a sztori különböző pontjaiban, valamint abban volt, hogy mindkét show óriási népszerűségnek örvend, most viszont már az is kapocsként fogja őket összekötni, hogy a Netflix mindkettőből meríteni fog ihletet következő sorozatához.