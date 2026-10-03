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Netflix

Az évszázad lopására készül a Netflix? Ezt a népszerű sorozatot tervezik lekoppintani

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Ma már tényleg minden csak egy másolat másolatának a másolata? Jogosan merülhet fel bennünk a kérdést azt a hírt hallva, hogy a Netflix egy olyan sorozat készítésén dolgozik, mely tulajdonképpen nem is egy, hanem két nagy sikerű széria lekoppintása és egybegyúrása.
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NetflixHBO MaxAmazon Prime VideoSkyShowtime

Ha saját filmek terén nem is, de a sorozatokat tekintve a 2026-os év igen erősre sikeredett a Netflix háza táján. Kezdve a Stranger Things 5. évadának fináléjával, amit A Bridgerton család 4. fejezete követett, majd jött az Éjjeli ügynök trilógiává érése, őszre pedig az Úriemberek című krimi folytatása, valamint a Szörnyeteg legújabb felvonása, A Lizzie Borden-sztori hozta el a kellemes borzongást. A színvonal viszont most brutálisan csökkenhet, miután a vörös streamingóriás sajét hibájából nem tanulva ismét egy arcpirító manőverre készül, és két rivális streamingszolgáltató sikershowját szeretné lenyúlni.

Off Campus koppintás lesz a Netflixen?
A Netflix-sorozatok következő darabja a Heated Rivalry, valamint a képen látható Off Campus szereplőinek sztoriját veszi majd alapul (Fotó: IMDb)

A fagyos hangulatú forró romantika megtetszett a Netflixnek

Az utóbbi évek két legsikeresebb romantikus sorozataként emlegethetjük az HBO Maxon futó Heated Rivalry – Forró viszályt, valamint az Amazon Prime Video műsorán megtalálható Off Campust. Előbbi két rivális jégkorongjátékos egymásba habarodásáról, míg utóbbi egy zenészhallgató, valamint egy egyetemi sztárhokis szövevényes szerelméről szól. A közös bennük eddig csak a sztori különböző pontjaiban, valamint abban volt, hogy mindkét show óriási népszerűségnek örvend, most viszont már az is kapocsként fogja őket összekötni, hogy a Netflix mindkettőből meríteni fog ihletet következő sorozatához.

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Olyan sorozat érkezik Netflixre, ami mintha csak a Yellowstone és a Bridgerton szerelemgyermeke lenne

A Netflix-sorozatok kínálata ugyanis egy Icebreaker című szériával fog bővülni: Az egyébként Hannah Grace regénye alapján készülő műsor sztorijának középpontjában Anastasia „Stassie” Allen (Daisy Jelley) áll, egy rendkívül céltudatos műkorcsolyázó, aki az olimpiai válogatottba hajt. Egy adminisztrációs hiba miatt azonban a műkorcsolyázók kénytelenek megosztani a jégpályát az egyetem jégkorongcsapatával. Anastasia viszont ki nem állhatja a hokicsapat karizmatikus kapitányát, Nate Hawkinst (Connor Simos). A kényszerű közelség viszont hamar szikrákat szül, ahogy arra számítani lehet. Félve tesszük fel a kérdést: ismerős valahonnan?

A Temus Yellowstone-nal már befürdött a Netflix

Nem ez az első alkalom, hogy a Netflix egy máshol már jól bevált formátumot utánoz le. 2025-ben mutatták be a Ransom Canyon című modern westerndrámát, mely a SkyShowtime-sorozatok jeles képviselőjére, a Yellowstone-ra hajazott elég erősen. 

Noha a Ransom Canyon eleinte még egész jól muzsikált, azonban az idén megjelent 2. évad történelmi lebőgés volt, így a vörös streamingszolgáltató kukázta is a szériát. Remélhetőleg az Icebreakernek nem jut majd ilyen kegyetlen sors.

 

 

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