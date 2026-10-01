Ettől garantáltan mindenki bőgni fog: dokusorozatot készít a Netflix Matthew Perryről – már csak eddig kell várni rá

„Ugye, mi jó barátok vagyunk?” – hangzik el a kérdés az LGT slágerében. Nos, Matthew Perry személyében szinte mindenki egy igazán jó barátot tisztelhetett, még ha a többség csak képernyőn keresztül ismerhette. Perry a Jóbarátok című szitkommal elképesztő világhírre tett szert, köszönhetően Chandler Bing kiváló poénjainak, fanyar humorának és érzelmes, könnyeket kicsalogatóan drámai jeleneteinek, melyekkel méretes rajongótábort duzzasztott magának a mindössze 54 évesen elhunyt színész. Matthew Perry halála, no meg az azt megelőző utolsó évei máig vitatémának számítanak a fanatikusok körében, így nem is olyan meglepő, hogy a Netflix most az egész életét feldolgozó dokumentumfilm-sorozattal rukkol elő.

Matthew Perry élete és halála még mindig rengeteg kérdést rejteget: ezekre keresi most a választ a Netflix (Fotó: Jim Smeal/BEImages / NORTHFOTO)

Matthew Perry testvére a Netflixnek mesélt először bátyjáról

2023. október 27-én az egész világot sokkolta a hír: meghalt Matthew Perry. A Jóbarátok Chandlerjét gyakorlatilag nem volt ember, aki nem imádta, ezért is sújtott le mindenkit a fejlemény. A Netflix pedig most napra pontosan három évvel a tragikus dátumot követően mutatja be a Perry életéről készített dokumentumszériáját.