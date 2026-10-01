Ettől garantáltan mindenki bőgni fog: dokusorozatot készít a Netflix Matthew Perryről – már csak eddig kell várni rá

„Ugye, mi jó barátok vagyunk?” – hangzik el a kérdés az LGT slágerében. Nos, Matthew Perry személyében szinte mindenki egy igazán jó barátot tisztelhetett, még ha a többség csak képernyőn keresztül ismerhette. Perry a Jóbarátok című szitkommal elképesztő világhírre tett szert, köszönhetően Chandler Bing kiváló poénjainak, fanyar humorának és érzelmes, könnyeket kicsalogatóan drámai jeleneteinek, melyekkel méretes rajongótábort duzzasztott magának a mindössze 54 évesen elhunyt színész. Matthew Perry halála, no meg az azt megelőző utolsó évei máig vitatémának számítanak a fanatikusok körében, így nem is olyan meglepő, hogy a Netflix most az egész életét feldolgozó dokumentumfilm-sorozattal rukkol elő.
Matthew Perry testvére a Netflixnek mesélt először bátyjáról
2023. október 27-én az egész világot sokkolta a hír: meghalt Matthew Perry. A Jóbarátok Chandlerjét gyakorlatilag nem volt ember, aki nem imádta, ezért is sújtott le mindenkit a fejlemény. A Netflix pedig most napra pontosan három évvel a tragikus dátumot követően mutatja be a Perry életéről készített dokumentumszériáját.
A stílszerűen, a Jóbarátok epizódelnevezéseire hajazó, The One About Matthew Perry címre keresztelt műsorban a többszörösen Emmy-díjra jelölt színész családtagjai, kollégái és barátai fognak megosztani olyan részleteket Perryről, amiket talán még legnagyobb rajongói sem tudtak róla. Mi több, olyan is akad a megszólalók között, aki eddig még soha nem állt kamera elé, hogy Matthew Perry betegségéről, mentális nehézségeiről valljon. Ilyen például a színész húga, Mia Perry Bowick is:
Időbe telt, mire úgy éreztem, már készen állok arra, hogy megosszam ezeket az emlékeket, és elmondjam azt, milyen volt szeretni Matthew-t az életének minden összetettségével együtt. Hogy ne csak Chandlerként lássam őt, és ne csak olyan emberként, aki addikcióval küzdött
– idézi Perry húgát a Netflix ajánlója.
A háromrészes The One About Matthew Perry 2026. október 27-én érkezik a Netflix-sorozatok kínálatába! A dokuszériához már előzetes is érkezett, melyet itt lehet megtekinteni: