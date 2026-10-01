Russell Crowe új filmje leuralta a Netflixet: kár, hogy nézhetetlenül rossz lett

Olyan nagy kérés lenne a Netflix felé, hogy végre valami nézhetőt kotyvasszon ki a konyhájában? A vörös streamingszolgáltató az utóbbi hónapokban, sőt, talán a teljes idei évben sorra állt elő rosszabbnál rosszabb alkotásokkal, melyek valahogy mégis felkúsztak a platform nézettségi listájára. A teljesség igénye nélkül a Netflix olyan filmekkel rúgott óriási kapufát eddig 2026-ban mint a Sacha Baron Cohen élete leggyengébb mozijának számító Hölgyeké az elsőbbség, a Nicole Kidman Jókislányát lekoppintani szándékozó Tiltott vágy, a COVID-időszak legrosszabb napjait idéző Az utolsó ház, de még legutóbb Robert De Niro neve sem volt garancia a nézhetőségre. Ahogy ezúttal Russell Crowe is csak egy hamis ígéret arra a Netflixtől, hogy az Unabomber láttán nem fogjuk inkább a szemhéjunkat nézni belülről.
A Netflixnek minden a kezében volt a sikerhez, de nem élt vele
Az amerikai kriminalisztika történetének egyik leghírhedtebb alakjáról csak nem lehet rossz filmet csinálni. A Netflix akár erre azt is mondhatná, hogy „fogd meg a söröm”. Az Egyesült Államok egyetemeit és légitársaságait 1978 és 1995 között rettegésben tartó Unabomber, azaz Ted Kaczynski ugyanis a múlt század egyik legizgalmasabb bűnözőzsenije volt, és régóta kiáltott már a sztorija egy filmért.
Ezt a Netflix el is készítette, ráadásul olyan szupersztárokat castingolt a szereplőbrigádba, mint az ismét remek formába lendülő Russell Crowe, A szoba vagy az Álom doktor című horrorokból ismert Jacob Tremblay vagy a Csillagainkban a hiba gyönyörű színésznője, Shailene Woodley. A történet két szálon futott: az egyiken Kaczynski eredettörténetét ismerhetjük meg, miként lett belőle egy félresikerült egyetemi pszichológiai kísérlet alanya, míg a másik vonalon már a rendőrség nyomozását követhetjük figyelemmel, utóbbi szál a '90-es években játszódik.
A siker receptjéhez tehát mindene megvolt a sorozatok terén még mindig erős Netflixnek: remek alapsztori, érdekfeszítő központi szereplő és kiváló casting, ám az Unabomber mégis a 2026 messze legunalmasabb kreációja lett. Persze, ez nem feltétlen a színészeken, pláne nem Russell Crowe-n múlott, sokkal inkább a forgatókönyvön és a rendezésen.
Az év kihagyott ziccere ez a Netflixtől, hogy ennyire ígéretes alapanyagból egy ilyen álmosító, érdektelen, atmoszférátlan, pulzusszámot egyszer sem az egekbe szökkentő, túlontúl steril és semmilyen, thrillernek csúfolt szemétkupacot sikerült csak összelapátolnia, ami elődjeihez hasonlóan várhatóan igen rövid ideig fog a legnézettebb Netflix-filmek listájának élén tartózkodni.