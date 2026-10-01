Russell Crowe új filmje leuralta a Netflixet: kár, hogy nézhetetlenül rossz lett

Az amerikai kriminalisztika történetének egyik leghírhedtebb alakjáról csak nem lehet rossz filmet csinálni. A Netflix akár erre azt is mondhatná, hogy „fogd meg a söröm”. Az Egyesült Államok egyetemeit és légitársaságait 1978 és 1995 között rettegésben tartó Unabomber, azaz Ted Kaczynski ugyanis a múlt század egyik legizgalmasabb bűnözőzsenije volt, és régóta kiáltott már a sztorija egy filmért.

Ezt a Netflix el is készítette, ráadásul olyan szupersztárokat castingolt a szereplőbrigádba, mint az ismét remek formába lendülő Russell Crowe, A szoba vagy az Álom doktor című horrorokból ismert Jacob Tremblay vagy a Csillagainkban a hiba gyönyörű színésznője, Shailene Woodley. A történet két szálon futott: az egyiken Kaczynski eredettörténetét ismerhetjük meg, miként lett belőle egy félresikerült egyetemi pszichológiai kísérlet alanya, míg a másik vonalon már a rendőrség nyomozását követhetjük figyelemmel, utóbbi szál a '90-es években játszódik.

Az Unabomber hiába van az első helyen a nézettségi listán, a nézők és a kritikusok is utálják (Fotó: Netflix/Entertainment Pictures)

A siker receptjéhez tehát mindene megvolt a sorozatok terén még mindig erős Netflixnek: remek alapsztori, érdekfeszítő központi szereplő és kiváló casting, ám az Unabomber mégis a 2026 messze legunalmasabb kreációja lett. Persze, ez nem feltétlen a színészeken, pláne nem Russell Crowe-n múlott, sokkal inkább a forgatókönyvön és a rendezésen.