Csütörtököt mondott a Netflix sikersorozata? Ennyi volt a Wednesdaynek?

Keresve se találunk népszerűbb sorozatot a Netflix történetéből az Addams Family mellékszálaként önálló életre kelt Wednesdaynél. Nem túlzás, Jenna Ortega szériája valóban történelmi műsornak minősül, hiszen a legnézettebb sorozatévadok közül a Wednesday első szezonja számít élenjárónak a maga 252 millió megtekintőjével, akik 1,7 milliárd órát töltöttek el. Ezzel pedig olyan műsorokat előz meg mint a Stranger Things 4-5. évada vagy a tavalyi év világslágere, a Kamaszok című miniszéria. A Wednesday 2. fejezete is ott büszkélkedik a legnézettebbek rangsorának hatodik helyen, így nem véletlen, hogy már a harmadik felvonás készül. De nem is készül, hiszen már készen is van!

Jenna Ortega Wednesdayként fog visszatérni a Netflixre hamarosan (Fotó: JLPPA / Bestimage / 00703875)

Mérföldkőhöz ért a Wednesday 3. évada

Most örülhetnek csak igazán a gót műsorok élvezői, hiszen a Wednesday 3. évadának forgatási munkálatai hivatalosan is véget értek a héten!