Csütörtököt mondott a Netflix sikersorozata? Ennyi volt a Wednesdaynek?

Keresve se találunk népszerűbb sorozatot a Netflix történetéből az Addams Family mellékszálaként önálló életre kelt Wednesdaynél. Nem túlzás, Jenna Ortega szériája valóban történelmi műsornak minősül, hiszen a legnézettebb sorozatévadok közül a Wednesday első szezonja számít élenjárónak a maga 252 millió megtekintőjével, akik 1,7 milliárd órát töltöttek el. Ezzel pedig olyan műsorokat előz meg mint a Stranger Things 4-5. évada vagy a tavalyi év világslágere, a Kamaszok című miniszéria. A Wednesday 2. fejezete is ott büszkélkedik a legnézettebbek rangsorának hatodik helyen, így nem véletlen, hogy már a harmadik felvonás készül. De nem is készül, hiszen már készen is van!
Mérföldkőhöz ért a Wednesday 3. évada
Most örülhetnek csak igazán a gót műsorok élvezői, hiszen a Wednesday 3. évadának forgatási munkálatai hivatalosan is véget értek a héten!
Jenna Ortega sorozata azonban aligha lesz egy egyszemélyes showműsor, hiszen a nemrég még Budapesten forgató világsztár mellett olyan nagy nevek bukkannak majd még fel a harmadik felvonásban mint Emma Myers (Enid Sinclair), Hunter Doohan (Tyler Galpin), Joy Sunday (Bianca Barclay), Isaac Ordonez (Pugsley Addams), Evie Templeton (Agnes DeMille), Luis Guzmán (Gomez Addams) vagy Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams).
A Netflix pedig a 3. évadra sem tette lejjebb a lécet, és olyan hollywoodi csillagokat invitált meg, mint Winona Ryder, Lena Headey vagy Eva Green, utóbbiról pedig már azt is tudni lehet, kit fog alakítani. Nem mást mint Ophelia nénit, miután a sztori az Ophelia-rejtéllyel fog foglalkozni, és Wednesday utolsó iskolaévében élete legdurvább talányával találja majd szemben magát.
Mikor kell a Netflixre kapcsolnunk?
Miután a képsorok rögzítése már befejeződött, így nincs is olyan messze a Wednesday 3. évadának premierje. Abból kiindulva, hogy a második felvonás forgatásának fináléja, valamint az első epizód megjelenése között körülbelül 8 hónap telt el, Wednesday következő regéje várhatóan 2027 júniusában fog befutni a Netflix-sorozatok kínálatába. Bár ez még csak becslés egyelőre, hiszen semmi sincs még kőbe vésve, de az sem elképzelhetetlen, hogy az alkotók megvárják a jövő halloweent, hogy kimaxolják a borzongásfaktort. Az pedig már a jövő nagy kérdése, hogy a Wednesday 3. évada egyben az utolsó lesz-e.