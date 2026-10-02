Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Netflix

Csütörtököt mondott a Netflix sikersorozata? Ennyi volt a Wednesdaynek?

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Mielőtt még a Jenna Ortega-filmek és sorozatok szerelmesei a szívükhöz kapnának, szó sincs arról, hogy elkaszálták volna a Wednesdayt, éppen ellenkezőleg. A legnézettebb Netflix-sorozatok örökös élenjárójával kapcsolatban pont hogy remek hírek érkeztek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
NetflixwednesdayJenna Ortegasorozat

Keresve se találunk népszerűbb sorozatot a Netflix történetéből az Addams Family mellékszálaként önálló életre kelt Wednesdaynél. Nem túlzás, Jenna Ortega szériája valóban történelmi műsornak minősül, hiszen a legnézettebb sorozatévadok közül a Wednesday első szezonja számít élenjárónak a maga 252 millió megtekintőjével, akik 1,7 milliárd órát töltöttek el. Ezzel pedig olyan műsorokat előz meg mint a Stranger Things 4-5. évada vagy a tavalyi év világslágere, a Kamaszok című miniszéria. A Wednesday 2. fejezete is ott büszkélkedik a legnézettebbek rangsorának hatodik helyen, így nem véletlen, hogy már a harmadik felvonás készül. De nem is készül, hiszen már készen is van!

Jenna ortega, a Netflixes Wednesday sztárja
Jenna Ortega Wednesdayként fog visszatérni a Netflixre hamarosan (Fotó: JLPPA / Bestimage / 00703875)

Mérföldkőhöz ért a Wednesday 3. évada

Most örülhetnek csak igazán a gót műsorok élvezői, hiszen a Wednesday 3. évadának forgatási munkálatai hivatalosan is véget értek a héten!

Csont és bőrre fogyott a Wednesday sztárja: rá sem lehet ismerni Jenna Ortegára – Videó
Tim Burton visszatalált a múzsájához: mutatjuk, ki a Wednesday új főszereplője!
Eva Green mindent kirakott, amitől megáll a férfilégzés

Jenna Ortega sorozata azonban aligha lesz egy egyszemélyes showműsor, hiszen a nemrég még Budapesten forgató világsztár mellett olyan nagy nevek bukkannak majd még fel a harmadik felvonásban mint Emma Myers (Enid Sinclair), Hunter Doohan (Tyler Galpin), Joy Sunday (Bianca Barclay), Isaac Ordonez (Pugsley Addams), Evie Templeton (Agnes DeMille), Luis Guzmán (Gomez Addams) vagy Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams).

A Netflix pedig a 3. évadra sem tette lejjebb a lécet, és olyan hollywoodi csillagokat invitált meg, mint Winona Ryder, Lena Headey vagy Eva Green, utóbbiról pedig már azt is tudni lehet, kit fog alakítani. Nem mást mint Ophelia nénit, miután a sztori az Ophelia-rejtéllyel fog foglalkozni, és Wednesday utolsó iskolaévében élete legdurvább talányával találja majd szemben magát.

Eva Green a Wednesday sztárja
Az Eva Green-filmek és sorozatok száma hamarosan a Wednesday 3. évadával bővül (Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE / 00662483)

Mikor kell a Netflixre kapcsolnunk?

Miután a képsorok rögzítése már befejeződött, így nincs is olyan messze a Wednesday 3. évadának premierje. Abból kiindulva, hogy a második felvonás forgatásának fináléja, valamint az első epizód megjelenése között körülbelül 8 hónap telt el, Wednesday következő regéje várhatóan 2027 júniusában fog befutni a Netflix-sorozatok kínálatába. Bár ez még csak becslés egyelőre, hiszen semmi sincs még kőbe vésve, de az sem elképzelhetetlen, hogy az alkotók megvárják a jövő halloweent, hogy kimaxolják a borzongásfaktort. Az pedig már a jövő nagy kérdése, hogy a Wednesday 3. évada egyben az utolsó lesz-e.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!