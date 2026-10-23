Mit nézzek október 23-án? Hét magyar film az 1956-os forradalom 70. évfordulójára

Megáll az idő

Gothár Péter kultuszfilmje nem közvetlenül a forradalomról, hanem annak következményeiről szól. A fiatalok lázadása és a felnőttek cinizmusa egyaránt jelzi, hogy a szabadságvágy nem tűnt el, csak más formában él tovább. A film azt mutatja meg, hogyan hatott 1956 veresége egy egész generáció gondolkodására.

Az Őze Lajos-filmek egyik legemlékezetesebb darabja volt az 1982-es Megáll az idő (Fotó: IMDb)

Szerencsés Dániel

A 67. születésnapját nemrégiben ünneplő Rudolf Péter főszereplésével 1983-ban bemutatott mozi központi kérdése a menni vagy maradni dilemmája. Az emigrációt választók különböző történetein keresztül azt vizsgálja, mi késztet valakit a hazája elhagyására, és mi kötheti mégis az otthonához. A Szerencsés Dániel az 1956 utáni tömeges kivándorlás emberi oldalát mutatja be.

Szamárköhögés

A Szamárköhögés kissé kakukktojás a listán, hiszen valamivel kimértebb komorsággal, ezzel együtt viszont több fekete humorral és gyermeki nézőponttal közelít a történelmi fordulathoz. A hétköznapi helyzetek és a komikus félreértések mögött végig ott húzódik a bizonytalanság. A film érzékelteti, hogyan szivárog be a történelem a családok életébe, és miként válik a felnőttek félelme a gyerekek tapasztalatának részévé.

Eldorádó

A legendás Bereményi Géza alkotása a történelmi eseményeket a hétköznapi boldogulás felől közelíti meg. Az Eperjes Károly által alakított főhős, Monori Sándor tragédiája az, hogy magabiztossága és a pénz mindenhatóságába vetett hite szembekerül a kiszámíthatatlan valósággal. Ez az 1988-ban bemutatott film egyszerre családtörténet és egy korszak látlelete, amely azt mutatja meg, hogyan omlik össze az egyéni biztonságérzet a történelem fordulataiban.