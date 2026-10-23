Mit nézzek október 23-án? Hét magyar film az 1956-os forradalom 70. évfordulójára

Az 1956. október 23-án kirobbant forradalom a magyar filmben nemcsak a harcok, hanem a megtorlás, az emigráció és a családok életét meghatározó veszteségek történeteként is megjelenik. A következő hét alkotás különböző nézőpontokból mutatja be, hogyan hatott a forradalom azokra, akik átélték, és azokra a generációkra, amelyek már a következményeivel együtt nőttek fel.
Filmajánlónk október 23-ára:
Szerelem
Makk Károly Déry Tibor művei alapján készült klasszikusa az 1956 utáni megtorlások személyes következményeit mutatja be, méghozzá olyan színészlegendák segítségével mint Darvas Lili, Törőcsik Mari vagy Darvas Iván. A diktatúra a családi élet legintimebb pillanataiba is betör, a szeretet és a remény pedig a túlélés eszközévé válik.
Megáll az idő
Gothár Péter kultuszfilmje nem közvetlenül a forradalomról, hanem annak következményeiről szól. A fiatalok lázadása és a felnőttek cinizmusa egyaránt jelzi, hogy a szabadságvágy nem tűnt el, csak más formában él tovább. A film azt mutatja meg, hogyan hatott 1956 veresége egy egész generáció gondolkodására.
Szerencsés Dániel
A 67. születésnapját nemrégiben ünneplő Rudolf Péter főszereplésével 1983-ban bemutatott mozi központi kérdése a menni vagy maradni dilemmája. Az emigrációt választók különböző történetein keresztül azt vizsgálja, mi késztet valakit a hazája elhagyására, és mi kötheti mégis az otthonához. A Szerencsés Dániel az 1956 utáni tömeges kivándorlás emberi oldalát mutatja be.
Szamárköhögés
A Szamárköhögés kissé kakukktojás a listán, hiszen valamivel kimértebb komorsággal, ezzel együtt viszont több fekete humorral és gyermeki nézőponttal közelít a történelmi fordulathoz. A hétköznapi helyzetek és a komikus félreértések mögött végig ott húzódik a bizonytalanság. A film érzékelteti, hogyan szivárog be a történelem a családok életébe, és miként válik a felnőttek félelme a gyerekek tapasztalatának részévé.
Eldorádó
A legendás Bereményi Géza alkotása a történelmi eseményeket a hétköznapi boldogulás felől közelíti meg. Az Eperjes Károly által alakított főhős, Monori Sándor tragédiája az, hogy magabiztossága és a pénz mindenhatóságába vetett hite szembekerül a kiszámíthatatlan valósággal. Ez az 1988-ban bemutatott film egyszerre családtörténet és egy korszak látlelete, amely azt mutatja meg, hogyan omlik össze az egyéni biztonságérzet a történelem fordulataiban.
Szabadság, szerelem
A megjelenését éppen idén kereken 20 éve ünneplő Goda Krisztina-mozi az 1956-os forradalmat a magyar vízilabda-válogatott melbourne-i olimpiai szereplésével kapcsolja össze. Miközben a csapat a szovjetek elleni mérkőzésre készül, Budapesten kitör a forradalom. A vízilabdázó Karcsi és a forradalmi eseményekbe bekapcsolódó Viki szerelmi története személyes nézőpontot ad a történelmi eseményeknek. Mindezt pedig korunk legnagyobb nevei, többek között Csányi Sándor, a manapság már inkább rendezőként jeleskedő Dobó Kata, valamint Fenyő Iván tolmácsolásában élvezhetjük.
Anyám és más futóbolondok a családból
Fekete Ibolya humorral átszőtt családtörténete egy magyar família több generáción átívelő históriáját regéli el a 20. század elejétől az ezredfordulóig. A középpontban egy asszony áll, aki újra és újra költözéssel próbálja megóvni szeretteit a történelem viharaitól, így többek között az 1956-os forradalom is egyike azoknak a fordulópontoknak, amelyek fenekestől felforgatják a Kerekes Vica, Ónodi Eszter és Básti Juli alkotta család életét.