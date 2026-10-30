Picard kapitány vagy X Professzor: melyik volt Patrick Stewart legikonikusabb szerepe?

X-Men

Ugyan a 2000-ben induló X-Men mára már egy sokszor megújuló óriási franchie-zá nőtte ki magát, most a legelső felvonást emelnénk ki. A képregényfilmes műfaj megmentőjeként is aposztrofált X-Men – A kívülállók kapcsán szinte mindenkinek először Hugh Jackman Rozsomákja ugrik be, pedig ez a film hozta el a vászonra minden idők egyik legemblematikusabb rivalizálását: Patrick Stewart X Professzorja és Ian McKellen Magnetója tökéletes ellenlábasok voltak, a szuperhősök világának két ellenpólusát pedig ez a két kiváló színész úgy formálta meg, hogy azt talán már soha senki sem lesz képes überelni.

Patrick Stewart halála örökös cimboráját, Ian McKellent is megrázta, akivel egymás ősellenségeit alakították többször is a vásznon (Fotó: 20th Century Fox/Courtesy of 20th Century Fox)

Logan

2017-ben mutatták be minden idők talán legkomorabb és legdrámaibb szuperhősfilmjét, a Logant, mely teljesen új szintre emelte a zsánert, ezt pedig mi sem jelzi jobban, hogy a szakma legádázabb ítészei is mind-mind elismerően zengtek a műről. Ehhez pedig nemcsak Hugh Jackman korszakos zseniket meghazudtoló, hangos, erős és dühös játéka kellett, hanem az ezt ellensúlyozó Patrick Stewart törékenysége és kiszolgáltatottsága, mellyel a már jól ismert X Professzort egy teljesen új perspektívából mutatta meg.

Bosszúállók: Doctor Doom ébredése

Noha az idei év talán legjobban várt filmjét még be sem mutatták, mindenképp helyet érdemel a listánkon. A Bosszúállók legújabb és egyben leggrandiózusabb kalandja ugyanis a Patrick Stewart-filmek utolsó darabja lesz, amitől biztosan minden rajongó könnye kicsordul majd a decemberi hideg éjszakában, a premier napján. Stewart 86 évesen döntött úgy a 87 esztendős barátjával, Ian McKellennel, hogy még egyszer magukra öltik ikonikus szerepeiket. Ilyen a sors: Patrick Stewart utolsó szerepe egyben a legemlékezetesebb is lett mind közül.