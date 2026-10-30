Picard kapitány vagy X Professzor: melyik volt Patrick Stewart legikonikusabb szerepe?

Ismét gyászfelhők gyülekeztek Hollywood égboltján, idén már sajnos sokadjára. 86 éves korában elhunyt Patrick Stewart, az álomgyár egyik méltatlanul keveset megénekelt hőse. Jellegzetes hangja, tekintélyt parancsoló jelenléte és kivételes színészi eszköztára olyan figurákat tett felejthetetlenné, amelyek messze túlnőttek a vásznon látott történeteken. De kik is voltak ezek a kiváló karakterek? Máris megmutatjuk!
Ezek voltak a legjobb Patrick Stewart-filmek és sorozatok
Dűne
A mostani fiatal nemzedéknek a Dűne Timothée Chalamet-val, Zendayával, Robert Pattinsonnal és Jason Momoával egyenlő. Azonban azért, hogy a decemberben a harmadik résszel jelentkező új adaptáció futni tudjon, előbb Patrick Stewartéknak ki kellett taposni az ösvényt. A David Lynch által rendezett, máig igen megosztó, de annál monumentálisabb 1984-es műben Stewart Gurney Hallecket, azaz Paul Atreides hadi tanácsadóját alakította, és azt nem lehet mondani, hogy ne adott volna bele mindent. A 86 évesen elhunyt színész ugyanis rendkívül hálás volt a tavaly örökre eltávozó rendezőlegendának, hogy esélyt kapott valamelyest kibújni a Star Trek keltette skatulyából.
Star Trek: Az új nemzedék
Emlegetett űrszamár. Ha már a Star Treket emlegettük, és ha Patrick Stewartról van szó, a világ legnagyobb vétke lenne ezt a franchise-t kihagyni a listáról. Az 1987 és 1994 között futó sorozatban Jean-Luc Picard kapitányként gondoskodott arról, hogy nem is egy, hanem több nemzedéknek is meglegyen az egész életét meghatározó gyerekkori sci-fi-élménye. A széria felhelyezte Stewartot a tévézés világának térképére, majd megnyitotta előtte a kapukat Hollywood felé. Mert bár sokan halála napjáig Picarddal azonosították Patrick Stewartot, még rengeteg fontos és emlékezetes karakter várt rá ezt követően is!
Robin Hood, a fuszeklik fejedelme
Bármily meglepő, Patrick Stewart a VHS-korszak aranykorának egyik legmeghatározóbb arca is tudott lenni. 1993-at írtunk ugyanis, mikor megjelent a Robin Hood, a fuszeklik fejedelme, mely a tékaközönség nagy kedvence volt, és amelyben Stewart Richard királyt alakítja. Az akciószekvenciák mellett a poénok azok, amik igazán ütnek ebben a filmben, és a legjobb egysorosok pedig pont Patrick Stewart nevéhez köthetők, aki kevés játékideje ellenére is egy komplett generáció gyerekkorának közkedvelt figurájává lépett elő ezzel a szereppel.
X-Men
Ugyan a 2000-ben induló X-Men mára már egy sokszor megújuló óriási franchie-zá nőtte ki magát, most a legelső felvonást emelnénk ki. A képregényfilmes műfaj megmentőjeként is aposztrofált X-Men – A kívülállók kapcsán szinte mindenkinek először Hugh Jackman Rozsomákja ugrik be, pedig ez a film hozta el a vászonra minden idők egyik legemblematikusabb rivalizálását: Patrick Stewart X Professzorja és Ian McKellen Magnetója tökéletes ellenlábasok voltak, a szuperhősök világának két ellenpólusát pedig ez a két kiváló színész úgy formálta meg, hogy azt talán már soha senki sem lesz képes überelni.
Logan
2017-ben mutatták be minden idők talán legkomorabb és legdrámaibb szuperhősfilmjét, a Logant, mely teljesen új szintre emelte a zsánert, ezt pedig mi sem jelzi jobban, hogy a szakma legádázabb ítészei is mind-mind elismerően zengtek a műről. Ehhez pedig nemcsak Hugh Jackman korszakos zseniket meghazudtoló, hangos, erős és dühös játéka kellett, hanem az ezt ellensúlyozó Patrick Stewart törékenysége és kiszolgáltatottsága, mellyel a már jól ismert X Professzort egy teljesen új perspektívából mutatta meg.
Bosszúállók: Doctor Doom ébredése
Noha az idei év talán legjobban várt filmjét még be sem mutatták, mindenképp helyet érdemel a listánkon. A Bosszúállók legújabb és egyben leggrandiózusabb kalandja ugyanis a Patrick Stewart-filmek utolsó darabja lesz, amitől biztosan minden rajongó könnye kicsordul majd a decemberi hideg éjszakában, a premier napján. Stewart 86 évesen döntött úgy a 87 esztendős barátjával, Ian McKellennel, hogy még egyszer magukra öltik ikonikus szerepeiket. Ilyen a sors: Patrick Stewart utolsó szerepe egyben a legemlékezetesebb is lett mind közül.