Ian McKellen le akarta beszélni barátját a Star Trekről: megható történetekkel búcsúznak a pályatársak Patrick Stewarttól

Az egész világot egy emberként rázta meg a hír, hogy október végén ismét elvesztettünk egy hollywoodi legendát, 86 éves korában elhunyt Patrick Stewart. Az észak-angliai Yorkshire városából származó Grammy-díjas színészlegenda karrierje során számtalan ikonikus szerepet tudhatott magáénak, melyekkel rajongók millióinak vált a kedvencévé. Azonban Patrick Stewart halála nem csupán a fanatikusokat, hanem a pályatársakat is sokkolta. A Star Trek Picard kapitányától és az X-Men-filmek X Professzorától most sorra vesznek búcsút sztárkollégái.

Patrick Stewart halála nemcsak a rajongókat, hanem színésztársait is megdöbbentette (Fotó: AdMedia/MediaPunch)

Ha Ian McKellenen múlik, a Patrick Stewart Star Trek-karrier sosem történik meg

A filmgyártás történetének leghíresebb színészbarátságai között biztosan ott lesz Bud Spencer és Terence Hill vagy Woody Harrelson és Matthew McConaughey híresen szoros köteléke mellett a két Sir, azaz Ian McKellen és Patrick Stewart testvériessége. A két veterán színész noha régóta ismerte egymást, igazán közel a 2000-es X-Men-film hozta egymáshoz őket, mikor ironikus módon egymás ősellenségét alakították.