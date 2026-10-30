Ian McKellen le akarta beszélni barátját a Star Trekről: megható történetekkel búcsúznak a pályatársak Patrick Stewarttól

Az egész világot egy emberként rázta meg a hír, hogy október végén ismét elvesztettünk egy hollywoodi legendát, 86 éves korában elhunyt Patrick Stewart. Az észak-angliai Yorkshire városából származó Grammy-díjas színészlegenda karrierje során számtalan ikonikus szerepet tudhatott magáénak, melyekkel rajongók millióinak vált a kedvencévé. Azonban Patrick Stewart halála nem csupán a fanatikusokat, hanem a pályatársakat is sokkolta. A Star Trek Picard kapitányától és az X-Men-filmek X Professzorától most sorra vesznek búcsút sztárkollégái.
Ha Ian McKellenen múlik, a Patrick Stewart Star Trek-karrier sosem történik meg
A filmgyártás történetének leghíresebb színészbarátságai között biztosan ott lesz Bud Spencer és Terence Hill vagy Woody Harrelson és Matthew McConaughey híresen szoros köteléke mellett a két Sir, azaz Ian McKellen és Patrick Stewart testvériessége. A két veterán színész noha régóta ismerte egymást, igazán közel a 2000-es X-Men-film hozta egymáshoz őket, mikor ironikus módon egymás ősellenségét alakították.
A Gyűrűk Ura-filmekből is ismert Ian McKellen azonban nem a mutánsokról szóló képregénymozi forgatását idézte fel gyászoló anekdotázása közben, hanem azt a sztorit, amikor öreg barátja a legnagyobb szerencséjére nem fogadta meg a tanácsát, és igent mondott a Star Trekre.
„Fél évszázaddal ezelőtt, fiatal, ambiciózus színészként találkoztunk először a Royal Shakespeare Company társulatánál, bár akkor még nem szerepeltünk közös darabokban” – kezdte a 87 éves pályatárs.
Az első igazán élénk emlékem néhány évvel későbbről származik, amikor London belvárosában, az utcán futottunk össze. Akkor mesélt nekem arról az ajánlatról, amelyben egy főszerepet kínáltak neki a Star Trekben. »De Patrick, gondolj csak a brit színházi karrieredre! Tényleg kockáztatni akarod, hogy évekre eltűnj Hollywoodban?« Nos, végül vállalta a kockázatot, mindannyiunk szerencséjére...
– írta közösség-oldalán McKellen, majd a végén hozzátette, a Patrick Stewart-filmek utolsó felvonása még várat magára. Valóban, a Bosszúállók: Doctor Doom ébredése, melyben Ian McKellen is visszatér Magnetóként, december 17-én kerül fel a mozik műsorlistájára.
Hugh Jackman és a Star Trek világa is búcsúzik
A X-Men Magnetója mellett a mutáns-franchise másik jeles képviselője, Rozsomák is tisztelgett elveszített pályatársa emléke előtt. Hugh Jackman már-már megszámlálhatatlan mennyiségű moziban játszott együtt Patrick Stewarttal, azonban nem véletlen, hogy az Instagramon megosztott közös képek egyike a 2017-ben bemutatott Loganből való, mely nemcsak magasabb szintre emelte a komplett képregényfilmes zsánert, de mindkettejük számára (mint utólag kiderült, nem végleg) karaktereitől való búcsúzásként szolgált.
Ma elveszítettük a színpad és a filmvászon egyik legnagyobb alakját. Számomra azonban nemcsak kivételes művész, hanem nagyszerű barát és ember is volt. Rengeteget tanultam tőle. Patrick Stewart, életem végéig hiányozni fogsz
– olvashatjuk az ausztrál pályatárs búcsúbeszédét.
Ám, nemcsak a Marvel-univerzumban hagyott maga után hatalmas űrt Patrick Stewart. A Star Trek legendájának elvesztését az 1987 és 1994 között futó sorozat másik csillaga, William Shatner sem tudta még felfogni. A népszerű széria Kirk kapitánya is barátja, Stewart játékának kiemelkedő intelligenciáját hangsúlyozta gyászbeszédében.
Micsoda szívszorító hét volt ez. Sir Patrick Stewart barátom, kollégám és csodálatos színész volt. A színpadtól az Enterprise parancsnoki hídjáig minden tevékenységébe intelligenciát, méltóságot és mély emberséget vitt bele. Picard kapitány a legjobb tulajdonságainkat testesítette meg, akárcsak az a férfi, aki őt alakította. Szívből együttérzek Sunnyval és családjával. Nagyon fog hiányozni
– búcsúzott barátjától Facebookon a sorozatsztár.