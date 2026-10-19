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folytatás

Érkezik a Dirty Dancing folytatása: Tényleg AI fogja feltámasztani Patrick Swayze-t?

20 perce
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Lehet-e folytatni úgy egy filmet, hogy az egyik főszereplője már nem is él? Úgy tűnik, igen. Ezt bizonyítja az új Dirty Dancing is, melynek egyik fő kérdése: Patrick Swayze feltámad-e a mesterséges intelligencia által, avagy sem?
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folytatásPatrick SwayzeDirty Dancing 2.Dirty Dancing

Közel negyven éve már, hogy mindenki „élete legszebb idejét” élte át a mozikban. 1987-ben került a filmszínházakba ugyanis Patrick Swayze és Jennifer Grey főszereplésével a maga korszakának egyik, vagy talán egyenesen a legikonikusabb romantikus zenés filmje, a Dirty Dancing – Piszkos tánc. Az egész világ szurkolt egy fiatal lány és egy szállodai tánctanár tiltott, súlyos társadalmi különbségektől feszélyezett szerelmének beteljesüléséért. Emile Ardolino filmje – nagyban köszönhetően az (I’v Had) The Time of My Life című slágernek is – igazi világsiker lett, melyet aztán végül 2004-ben folytattak, ám a Dirty Dancing 2. már közel sem aratott akkora sikert, mint elődje. A rajongók már közel négy évtizede képtelenek elfeledni Johnny és Francis románcát, most pedig úgy tűnik, tényleg megkapják, amire évek óta várnak: jön a Dirty Dancing 3!

A Dirty Dancing főszereplői: Patrick Swayze és Jennifer Grey.
Az 1987-ben megjelent Dirty Dancing főszereplői: Patrick Swayze és Jennifer Grey (Fotó: KPA Movie Stills Library/KPA Movie Stills Library)

Patrick Swayze-t nem hozza vissza a sírból a Dirty Dancing 3

Természetesen a tősgyökeres fanatikusoknak ez nem újdonság, hiszen a franchise trilógiává bővülését még 2022-ben jelentették be, a projekt viszont azóta parkolópályán hever.

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Egészen mostanáig, hiszen ezúttal a film producere, Nina Jacobson árulta el egy interjújában, hogy is állnak jelenleg a Dirty Dancing harmadik felvonásának munkálatai. A filmes szakember állítása szerint akár már idén év végén elkezdődhet az évek óta torlódó forgatás, és a moziban az eredeti szereposztás főhősnője, Jennifer Grey is vissza fog térni. Az új Dirty Dancing-film viszont felvet egy morális kérdést, mely évek óta foglalkoztatja Hollywoodot: visszahozzák-e mesterséges intelligenciával az egyik elhunyt szereplőt?

Nem lesz AI Patrick Swayze.
Az AI Patrick Swayze-től nem kell félnie a rajongóknak, kellő tisztelettel fognak megemlékezni az elhunyt színészről a folytatásban (Fotó: KPA Movie Stills Library/KPA Movie Stills Library)

Mint azt a Patrick Swayze-filmek rajongói sajnos jól tudják, kedvenc színészük már 2009 óta nincs köztünk, ám az ő „visszahozatala” ennek ellenére napirenden volt a készítők körében. A technológia adott lenne hozzá, nem is oly rég példa is volt arra az álomgyár területéről, hogy egy évekkel ezelőtt elhunyt színészt „támasszanak fel”, gondoljunk csak Val Kilmer esetére. Azonban Nina Jacobson mindenkit megnyugtat: a tragikus sorsú színész nem lesz benne a Dirty Dancing folytatásában!

Patrick Swayze halála az egyik dolog, amire igazán oda kell figyelnünk. Hogy miként adjunk lehetőséget az embereknek arra, hogy a filmen keresztül meggyászolhassák őt. Szóval, senki se aggódjon, nem hozzuk majd vissza őt AI-jal

– mondta a producer.

 

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