Érkezik a Dirty Dancing folytatása: Tényleg AI fogja feltámasztani Patrick Swayze-t?

Közel negyven éve már, hogy mindenki „élete legszebb idejét” élte át a mozikban. 1987-ben került a filmszínházakba ugyanis Patrick Swayze és Jennifer Grey főszereplésével a maga korszakának egyik, vagy talán egyenesen a legikonikusabb romantikus zenés filmje, a Dirty Dancing – Piszkos tánc. Az egész világ szurkolt egy fiatal lány és egy szállodai tánctanár tiltott, súlyos társadalmi különbségektől feszélyezett szerelmének beteljesüléséért. Emile Ardolino filmje – nagyban köszönhetően az (I’v Had) The Time of My Life című slágernek is – igazi világsiker lett, melyet aztán végül 2004-ben folytattak, ám a Dirty Dancing 2. már közel sem aratott akkora sikert, mint elődje. A rajongók már közel négy évtizede képtelenek elfeledni Johnny és Francis románcát, most pedig úgy tűnik, tényleg megkapják, amire évek óta várnak: jön a Dirty Dancing 3!

Az 1987-ben megjelent Dirty Dancing főszereplői: Patrick Swayze és Jennifer Grey (Fotó: KPA Movie Stills Library/KPA Movie Stills Library)

Patrick Swayze-t nem hozza vissza a sírból a Dirty Dancing 3

Természetesen a tősgyökeres fanatikusoknak ez nem újdonság, hiszen a franchise trilógiává bővülését még 2022-ben jelentették be, a projekt viszont azóta parkolópályán hever.