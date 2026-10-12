Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fejes Pétert javasolja legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök

Fontos

Robert E. Hall és Michael Woodford kapta a 2026-os közgazdasági Nobel-díjat

halálos iramban

Paul Walker visszatérhet a Halálos Iramban fináléjában: megszólalt az elhunyt színész testvére

39 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Először Vin Diesel, most pedig maga az elhunyt színész testvére utalt arra, hogy Brian visszatér a Halálos iramban fináléjában. Paul Walker fivére elárulta: bár ő maga már nem bújna újra a karakter bőrébe, a mesterséges intelligencia és a korábban fel nem használt jelenetek még visszahozhatják Briant.
Link másolása
Vágólapra másolva!
halálos irambanpaul walkerVin Diesel

Bár Paul Walker testvére, Cody nem fog újra Brian bőrébe bújni, még nincs minden veszve. Az elhunyt színész testvére elárulta, hogy elképzelhető, hogy a Halálos iramban fináléjára mégis visszahozzák Briant

Ismét felbukkanhat a Halálos Iramban fináléjában Paul Walker.
Ismét felbukkanhat a Halálos Iramban fináléjában Paul Walker. Fotó: Moviestore Collection/face to fa / NORTHFOTO

Ismét felbukkanhat a Halálos Iramban fináléjában Paul Walker

Amikor Paul Walker 2013-ban autóbalesetben meghalt a Halálos iramban 7 forgatásának szünetében, öccsei, Cody és Caleb segítettek befejezni a filmet azzal, hogy helyettesítették a néhai színészt. Végül a Briant alakító Walker gyönyörű búcsút kapott a milliárd dolláros sikerű film ikonikus zárójelenetében. Azonban úgy tűnik, nem ez volt az utolsó alkalom, hogy a képernyőn láthattuk, ugyanis Vin Diesel utalt rá, hogy Brian visszatérhet a közelgő 11., egyben utolsó részben. Ha azonban ez valóban megtörténik, Cody nélkül fogják megoldani.
 

Az én álláspontom az, hogy csak akkor, ha ezt akarja látni Meadow; az apjáról van szó

- mondta Cody az Entertainment Weeklynek Paul lányáról, aki szerepelt a Halálos iramban 7-ben, és közel áll Dieselhez.

Nem érdekelne újra megcsinálni. Imádom, ahogy a karaktere kilépett a franchise-ból. Nem ölték meg, nem csináltak valami más, giccses dolgot. Gyönyörű: Brian a gyerekeit neveli. De ha ezt akarják csinálni, ha Meadow ezt akarja látni, akkor nincs szükségük rám vagy Calebre. A mesterséges intelligencia 2014-ben még nem létezett, de most már használhatják. Rengeteg felvétel van a többi Halálos iramban-filmből, amelyeket soha nem használtak fel. Ők a legjobbak a szakmában, kitalálhatják ezt.

Amikor Walker meghalt, a Halálos iramban 7-ben szereplő jeleneteinek nagy részét még nem forgatták le. A forgatás kezdetben határozatlan időre szünetelt, mivel a Halálos iramban család gyászolta a veszteségét.

Tyrese Gibson 2021-ben erről az időszakról csak annyit mondott, hogy nem igazán tudták, mit tegyenek. Nem akarták, hogy a csapat nárcisztikusnak tűnjön, és Paul helyett döntsenek. Miután mindenki egyetértett abban, hogy Paul azt szeretné, ha befejeznék a filmet, hónapokkal később újra elkezdődött a forgatás. Cody, Caleb és John Brotherton színész ugrott be Brian szerepébe, új, forradalmi vizuális effektusok segítségével.

2018-ban, miután megjelent a Brian és Paul nélkül rész, mindkét Walker testvér érdeklődést mutatott a visszatérés iránt, hogy folytassák az örökséget. "Csak remélem, hogy lesz egy kis cameo-szerepünk, és visszahozzuk Pault, hogy megmentse a helyzetet, és én segíthetek újra létrehozni ezt" - mondta Caleb, Cody pedig hozzátette: "Azt hiszem, potenciálisan lehetne rá mód. De sok gondolkodást igényelne, és ízlésesnek kellene lennie."

A Halálos iramban-filmek azóta kevés utalást tettek Brian további létezésére az univerzumban anélkül, hogy ténylegesen bemutatták volna. Aztán Diesel 2025-ben címlapokra került, amikor részt vett a Fuel Festen, egy Cody által szervezett autós rendezvényen, és kijelentette, hogy Brian visszatérését tervezi.

A stúdió azt mondta nekem: »Vin, kérlek, megtarthatnánk a Halálos iramban fináléját 2027 áprilisában?«. Azt mondtam, hogy három feltétellel. Az első az, hogy a franchise visszakerüljön Los Angelesbe. A második az volt, hogy visszatérjünk az autókultúrához, az utcai versenyzéshez. A harmadik dolog Dom és Brian O’Conner újraegyesítése volt. Ezt fogjuk kapni a fináléban.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!