Paul Walker visszatérhet a Halálos Iramban fináléjában: megszólalt az elhunyt színész testvére

Bár Paul Walker testvére, Cody nem fog újra Brian bőrébe bújni, még nincs minden veszve. Az elhunyt színész testvére elárulta, hogy elképzelhető, hogy a Halálos iramban fináléjára mégis visszahozzák Briant

Ismét felbukkanhat a Halálos Iramban fináléjában Paul Walker. Fotó: Moviestore Collection/face to fa / NORTHFOTO

Ismét felbukkanhat a Halálos Iramban fináléjában Paul Walker

Amikor Paul Walker 2013-ban autóbalesetben meghalt a Halálos iramban 7 forgatásának szünetében, öccsei, Cody és Caleb segítettek befejezni a filmet azzal, hogy helyettesítették a néhai színészt. Végül a Briant alakító Walker gyönyörű búcsút kapott a milliárd dolláros sikerű film ikonikus zárójelenetében. Azonban úgy tűnik, nem ez volt az utolsó alkalom, hogy a képernyőn láthattuk, ugyanis Vin Diesel utalt rá, hogy Brian visszatérhet a közelgő 11., egyben utolsó részben. Ha azonban ez valóban megtörténik, Cody nélkül fogják megoldani.



Az én álláspontom az, hogy csak akkor, ha ezt akarja látni Meadow; az apjáról van szó

- mondta Cody az Entertainment Weeklynek Paul lányáról, aki szerepelt a Halálos iramban 7-ben, és közel áll Dieselhez.

Nem érdekelne újra megcsinálni. Imádom, ahogy a karaktere kilépett a franchise-ból. Nem ölték meg, nem csináltak valami más, giccses dolgot. Gyönyörű: Brian a gyerekeit neveli. De ha ezt akarják csinálni, ha Meadow ezt akarja látni, akkor nincs szükségük rám vagy Calebre. A mesterséges intelligencia 2014-ben még nem létezett, de most már használhatják. Rengeteg felvétel van a többi Halálos iramban-filmből, amelyeket soha nem használtak fel. Ők a legjobbak a szakmában, kitalálhatják ezt.

Amikor Walker meghalt, a Halálos iramban 7-ben szereplő jeleneteinek nagy részét még nem forgatták le. A forgatás kezdetben határozatlan időre szünetelt, mivel a Halálos iramban család gyászolta a veszteségét.

Tyrese Gibson 2021-ben erről az időszakról csak annyit mondott, hogy nem igazán tudták, mit tegyenek. Nem akarták, hogy a csapat nárcisztikusnak tűnjön, és Paul helyett döntsenek. Miután mindenki egyetértett abban, hogy Paul azt szeretné, ha befejeznék a filmet, hónapokkal később újra elkezdődött a forgatás. Cody, Caleb és John Brotherton színész ugrott be Brian szerepébe, új, forradalmi vizuális effektusok segítségével.