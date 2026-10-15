Egy új Stephen King-sorozat tarol a streamingen: mindenki ezt a horrort nézi Prime Videón

Stephen King Carrie című regényének első kiadása még 1974-ben zúdult ki a nyomdákból, azonban Hollywood nem sokat habozott, a később A sebhelyesarcút és a Carlito útját is jegyző Brian De Palma már két évre rá, 1976-ban filmfeldolgozást készített a természetfeletti képességekkel rendelkező, kiközösített kislány sztorijából. Azonban az 1976-os Carrie egészen az új évezred kezdetéig az egyetlen vászonra varázsolt verziója volt King középiskolai rémtörténetének, majd 2002-ben és 2013-ban is jött egy-egy újabb, közepesen rossz adaptáció, közel másfél évtizede pedig senki sem mert hozzányúlni az alapanyaghoz. Napjainkban viszont, mikor a Stephen King-regények feldolgozásainak sokadik aranykorát éljük (A majom, A hosszú menetelés), várható volt, hogy valaki ismét veszi a bátorságot, és felébreszti Carrie-t. Végül az Amazon Prime Video volt az.

Az Amazon Prime Video kínálatában már elérhető a Stephen King Carrie című regénye alapján készült sorozat (Fotó: IMDb)

Carrie most az Prime Video nézőire hozza rá a frászt

A középiskolai tinidráma-szériák, valamint a horror szerelmeseinek egész egyszerűen kötelező felkeresni az Amazon Prime Video-sorozatok kínálatát, és ott a legnézettebb műsorok listájának tetején könnyen fel is lelhetik a Carrie című showt.