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Egy új Stephen King-sorozat tarol a streamingen: mindenki ezt a horrort nézi Prime Videón

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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2026-ra, negyedik nekifutásra elkészült Stephen King népszerű horrorregényének legjobb adaptációja? A nézettségi adatokat látva és a kezdeti kritikákat olvasva talán nem is túlzás ezt kijelenteni, hogy az Amazon Prime Videón bemutatott Carrie sorozat lett a legjobb feldolgozás mind közül.
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streamingCarrieStephen KingsorozatAmazon Prime Video

Stephen King Carrie című regényének első kiadása még 1974-ben zúdult ki a nyomdákból, azonban Hollywood nem sokat habozott, a később A sebhelyesarcút és a Carlito útját is jegyző Brian De Palma már két évre rá, 1976-ban filmfeldolgozást készített a természetfeletti képességekkel rendelkező, kiközösített kislány sztorijából. Azonban az 1976-os Carrie egészen az új évezred kezdetéig az egyetlen vászonra varázsolt verziója volt King középiskolai rémtörténetének, majd 2002-ben és 2013-ban is jött egy-egy újabb, közepesen rossz adaptáció, közel másfél évtizede pedig senki sem mert hozzányúlni az alapanyaghoz. Napjainkban viszont, mikor a Stephen King-regények feldolgozásainak sokadik aranykorát éljük (A majom, A hosszú menetelés), várható volt, hogy valaki ismét veszi a bátorságot, és felébreszti Carrie-t. Végül az Amazon Prime Video volt az.

Stephen King Carrie Amazon Prime Video
Az Amazon Prime Video kínálatában már elérhető a Stephen King Carrie című regénye alapján készült sorozat (Fotó: IMDb)

Carrie most az Prime Video nézőire hozza rá a frászt

A középiskolai tinidráma-szériák, valamint a horror szerelmeseinek egész egyszerűen kötelező felkeresni az Amazon Prime Video-sorozatok kínálatát, és ott a legnézettebb műsorok listájának tetején könnyen fel is lelhetik a Carrie című showt.

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Carrie története ugyanis ezúttal nem film, hanem sorozat formátumban öltött testet, és ez a váltás kellő felüdülésként szolgált a mára már kissé elnyűtt sztori számára. Tudniillik sorozatot készítő, a King-regények képernyőre vitelében (Bilincsben, Álom doktor) már jártas Mike Flanagan kellő érzékkel és finomsággal nyúlt bele az alapanyagba, és nyújtotta el azt, hogy kijöjjön belőle egy 8 epizódos miniszéria, és formálta át a történetet a mai kor kívánalmai, aktualitásai szerint. A rendkívüli izgalmakkal, kőkemény drámával és sokoldalú karakterekkel megspékelt cselekmény mellett a szereposztás is figyelemreméltó.

A Carrie szereplői
A Carrie sorozat szereposztása is fantasztikusra sikerült (Fotó: IMDb)

A 22 esztendős Summer H. Howell remekül alakítja a címszereplőt, a minden és mindenki által elnyomott különc kislányt, de ugyanígy tökéletes választás volt a két lábon járó vallási fanatizmusként is jellemezhető édesanya szerepére Samantha Sloyan. Ha ez pedig nem lenne elég, a Carrie szereposztásában a mellékkarakterek megformálói között olyan ismert arcok bukkannak fel, mint a Valaki valahol és a Monk – A flúgos nyomozó sztárja, Tim Bagley, vagy a Sikoly és a Scooby-Doo-filmek csillaga, Matthew Lillard.

A Carrie 2026-os adaptációja október 7-én debütált az Amazon Prime Video kínálatában, és mind a 8 rész elérhető már!

 

 

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