Ebből mi fog kisülni? Quentin Tarantino Hollywood legnagyobb botrányhősével dolgozik együtt

A The Popinjay Cavalier, azaz Az öntelt lovag címre keresztelt színpadi komédia már hónapok óta tartja lázban a fanatikusokat, akik minden apró részletre kíváncsiak a darab kapcsán, így például arra is, vajon ki fogja játszani a főszerepet Quentin Tarantino színházi debütálásában. Íme a válasz: Sacha Baron Cohen!

A korábban olyan botrányos karaktereket, mint Boratot vagy Brünót is megtestesítő színész-komikus főszereplésével mutatják be tehát a The Popinjay Cavaliert. Cohen neve egyébként jelenleg igen megosztó a szigetországban, hiszen közelgő mozija, az Ali G 2. már a bemutatása előtt lekerült több filmszínház műsorlistájáról, annak rasszista hangvétele miatt. Ez a botrány pedig csak tovább gazdagítja a perpatvarok generálásában eleve jártas figura „örökségét”.

Sacha Baron Cohen lesz Quentin Tarantino első színházi rendezésének főhőse (Fotó: Jeff Moore / PA Wire)