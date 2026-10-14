Ebből mi fog kisülni? Quentin Tarantino Hollywood legnagyobb botrányhősével dolgozik együtt

Idén már hét éve annak, hogy a Quentin Tarantino-filmek száma utoljára bővült. A Volt egyszer egy… Hollywood ugyancsak keserédes élmény volt a rajongók számára, hiszen ugyan a filmet a többség imádta, mindenki tudta, már csak egy film maradt hátra a legendás direktortól. Tarantino ugyanis még korábban megfogadta, a tizedik mozi után befejezi, és 2019 nyara óta arra vár mindenki, mivel és mikor fog előrukkolni utolsó tánc gyanánt a Kutyaszorítóban, a Ponyvaregény, a Kill Bill vagy épp a Becstelen brigantyk rendezője. Egyelőre azonban Quentin Tarantino gondolni sem akar a filmstúdiókra, tudniillik a színházban lelt most új otthonra. Mi több, a londoni Phoenix Theatre-ben hamarosan be is mutatják élete első színdarabját.
Quentin Tarantino és Borat közös akciója
A The Popinjay Cavalier, azaz Az öntelt lovag címre keresztelt színpadi komédia már hónapok óta tartja lázban a fanatikusokat, akik minden apró részletre kíváncsiak a darab kapcsán, így például arra is, vajon ki fogja játszani a főszerepet Quentin Tarantino színházi debütálásában. Íme a válasz: Sacha Baron Cohen!
A korábban olyan botrányos karaktereket, mint Boratot vagy Brünót is megtestesítő színész-komikus főszereplésével mutatják be tehát a The Popinjay Cavaliert. Cohen neve egyébként jelenleg igen megosztó a szigetországban, hiszen közelgő mozija, az Ali G 2. már a bemutatása előtt lekerült több filmszínház műsorlistájáról, annak rasszista hangvétele miatt. Ez a botrány pedig csak tovább gazdagítja a perpatvarok generálásában eleve jártas figura „örökségét”.
A Tarantino által írt és rendezett Az öntelt lovag egyébként egy 1830-as évek Európájában játszódó, félreértésekre épülő komédia lesz, melynek fő ihletforrása a klasszikus kalandfilmek és a színpadi hőstörténetek világa volt. A színdarab megjelenésére egyébként már nem is kell olyan sokat várni, 2027. március 18-án lesz a premier! Már csak az a kérdés, hogy a botrányhős-casting előnyére vagy inkább hátrányára lesz-e színműnek, de azt Tarantino már korábban kijelentette, ha bukás lesz a The Popinjay Cavalier, azonnal leveteti a műsorról.
Jön egy Tarantino-film, de Tarantino nélkül
A Quentin Tarantino által megálmodott hősök egyébként még jövő márciusnál is hamarabb visszatérnek, ráadásul a képernyőre! A Volt egyszer egy… Hollywood kvázi folytatásának, de sokkal inkább spinoffjának számító Cliff Booth újabb zűrös kalandjai 2026. december 23-án debütál a Netflix-filmek kínálatában, méghozzá Brad Pitt főszereplésével. A forgatókönyvet Quentin Tarantino írta, míg a rendezést a Harcosok klubja, a Hetedik és a Zodiákus direktora, David Fincher vállalta magára.