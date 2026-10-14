Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Exkluzív interjú! Óriási fordulat következett be Rubint Réka állapotában

Exkluzív

Új világrend van születőben, az SCO főtitkára az Origónak beszélt a nagy átalakulásról

quentin tarantino

Ebből mi fog kisülni? Quentin Tarantino Hollywood legnagyobb botrányhősével dolgozik együtt

5 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Egyelőre hiába várják a rajongók kedvenc rendezőjük utolsó filmjét. Quentin Tarantino ugyanis jelenleg teljesen más feladatkörben tetszeleg: színházi rendezőnek állt. Élete első színdarabján dolgozik, melyhez megtalálta a főszereplőt is, aki egy vérbeli skandalumgyártó.
Link másolása
Vágólapra másolva!
quentin tarantinoszínházSacha Baron Cohen

Idén már hét éve annak, hogy a Quentin Tarantino-filmek száma utoljára bővült. A Volt egyszer egy… Hollywood ugyancsak keserédes élmény volt a rajongók számára, hiszen ugyan a filmet a többség imádta, mindenki tudta, már csak egy film maradt hátra a legendás direktortól. Tarantino ugyanis még korábban megfogadta, a tizedik mozi után befejezi, és 2019 nyara óta arra vár mindenki, mivel és mikor fog előrukkolni utolsó tánc gyanánt a Kutyaszorítóban, a Ponyvaregény, a Kill Bill vagy épp a Becstelen brigantyk rendezője. Egyelőre azonban Quentin Tarantino gondolni sem akar a filmstúdiókra, tudniillik a színházban lelt most új otthonra. Mi több, a londoni Phoenix Theatre-ben hamarosan be is mutatják élete első színdarabját.

18 May 2022, Hamburg: Director Quentin Tarantino gestures during his appearance. The OMR digital festival in Hamburg focuses on a combination of trade fair, workshops and party. Photo: Jonas Walzberg/dpa
Quentin Tarantino új filmje helyett jelenleg élete első színdarabját rendezi (Fotó: Jonas Walzberg / dpa)

Quentin Tarantino és Borat közös akciója

Különös romkom tarol a Netflixen: Sacha Baron Cohen izmos felsőtestére kíváncsiak a legtöbben
A Borat sztárjának új nője egy szexi OnlyFans-modell
Quentin Tarantino 5 zseniális filmje, amely örökre beégett a nézők emlékezetébe

A The Popinjay Cavalier, azaz Az öntelt lovag címre keresztelt színpadi komédia már hónapok óta tartja lázban a fanatikusokat, akik minden apró részletre kíváncsiak a darab kapcsán, így például arra is, vajon ki fogja játszani a főszerepet Quentin Tarantino színházi debütálásában. Íme a válasz: Sacha Baron Cohen!

A korábban olyan botrányos karaktereket, mint Boratot vagy Brünót is megtestesítő színész-komikus főszereplésével mutatják be tehát a The Popinjay Cavaliert. Cohen neve egyébként jelenleg igen megosztó a szigetországban, hiszen közelgő mozija, az Ali G 2. már a bemutatása előtt lekerült több filmszínház műsorlistájáról, annak rasszista hangvétele miatt. Ez a botrány pedig csak tovább gazdagítja a perpatvarok generálásában eleve jártas figura „örökségét”.

Sacha Baron Cohen attending the Ladies First UK special screening at Ham Yard Hotel in central London. Picture date: Sunday May 17, 2026.
Sacha Baron Cohen lesz Quentin Tarantino első színházi rendezésének főhőse (Fotó: Jeff Moore / PA Wire)

A Tarantino által írt és rendezett Az öntelt lovag egyébként egy 1830-as évek Európájában játszódó, félreértésekre épülő komédia lesz, melynek fő ihletforrása a klasszikus kalandfilmek és a színpadi hőstörténetek világa volt. A színdarab megjelenésére egyébként már nem is kell olyan sokat várni, 2027. március 18-án lesz a premier! Már csak az a kérdés, hogy a botrányhős-casting előnyére vagy inkább hátrányára lesz-e színműnek, de azt Tarantino már korábban kijelentette, ha bukás lesz a The Popinjay Cavalier, azonnal leveteti a műsorról.

Jön egy Tarantino-film, de Tarantino nélkül

A Quentin Tarantino által megálmodott hősök egyébként még jövő márciusnál is hamarabb visszatérnek, ráadásul a képernyőre! A Volt egyszer egy… Hollywood kvázi folytatásának, de sokkal inkább spinoffjának számító Cliff Booth újabb zűrös kalandjai 2026. december 23-án debütál a Netflix-filmek kínálatában, méghozzá Brad Pitt főszereplésével. A forgatókönyvet Quentin Tarantino írta, míg a rendezést a Harcosok klubja, a Hetedik és a Zodiákus direktora, David Fincher vállalta magára.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!