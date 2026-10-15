Felismerhetetlenre őszült a Rex felügyelő sármos nyomozója: így néznek ki a népszerű széria szereplői – Galéria

Előzményfilm

Talán ezt páran már elfelejtették, de 1998-ban, tehát négy évvel a sorozat indulását követően egy egész estés előzményfilm is megjelent Rex, a kölyökfelügyelő címmel, melyben a címszereplő bűnüldöző eb élete első ügyét göngyölíti fel.

Rex, a Kántor remake-je lenne?

Szamos Rudolf, a híres magyar nyomozókutya, Kántor megálmodója egyszer úgy nyilatkozott, hogy szerinte feltűnően sok hasonlóság van az általa írt szériával.

További magyar szálak

Azonban nem ez az egyetlen magyar kapcsolat a szériában. A Rex felügyelő szereplői közül ugyanis ketten is magyar névvel rendelkeznek. A Stockingert alakító Karl Markovicsnak ugyan csak neve írásmódja sugallja azt, hogy magyar, nincsenek ilyen felmenői. A Brandtner nyomozót játszó Gedeon Burkhardnak viszont apai nagyapja valóban magyar volt, de nem emiatt kapott magyar keresztnevet: Édesanyja egy korábbi szerelme után nevezte el Gedeonnak fiát.

Oscar-díjas színész a sorozatban

A Rex felügyelő összesen 213 epizódot ért meg, ez idő alatt pedig számtalan színész bukkant fel a sorozatban, köztük egy kétszeres Oscar-díjas színművész is. Ő pedig nem más volt mint a Becstelen brigantyk és a Django elszabadul sztárja, Christoph Waltz, aki a 3. évad 6. részében bukkan fel, mint játékbaba-készítő.

Rex a világ körül

Hogy Európában mekkora kultusza is volt valójában Rexnek, azt jól mutatja, hogy a kontinensen rengeteg remake készült a sorozatból. Oroszország, Portugália, Lengyelország, Szlovákia, de még Litvánia is elkészítette a maga Rex felügyelőjét Inspektorius Mazylis címmel.