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Rex felügyelő

Felismerhetetlenre őszült a Rex felügyelő sármos nyomozója: így néznek ki a népszerű széria szereplői – Galéria

53 perce
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A ’90-es évektől kezdve a közép-európai, így a magyar háztartásokban is biztosan megszaporodott a német juhászkutyák száma. Ez pedig nagyban köszönhető az 1994-ben elstartoló Rex felügyelőnek, mely egy csapásra az egész régió kedvencévé vált.
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Rex felügyelőakkor és mostgaléria

Mi történik akkor, ha fogod az érdekfeszítő krimisztorikat és még hozzájuk teszel egy okos és aranyos kopót is? Megkapod a Rex felügyelőt, mely több mint 30 évvel ezelőtt indult és ugyan a széria 2004-ben véget ért, azóta is rendszeresen bele lehet botlani ismétlésekbe a magyar tévécsatornák valamelyikén, ennek köszönhetően pedig már generációk tömkelege cseperedett fel Rex kalandjain. A rajongók pedig örülhetnek, hiszen idén olyan hírek keltek szárnyra, miszerint a sorozat hamarosan visszatér. Ennek apropóján össze is gyűjtöttünk néhány kulisszatitkot a szériáról, valamint a cikkünk végén egy galériát is megtalálhatsz a szereplőkről!

A Rex felügyelő szereplői vannak a fotón.
A Rex felügyelő szereposztása is hozzájárult a sorozat több mint 30 éve tartó sikeréhez (Fotó: IMDb)

Ezeket biztosan nem tudtad a Rex felügyelőről

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Előzményfilm

Talán ezt páran már elfelejtették, de 1998-ban, tehát négy évvel a sorozat indulását követően egy egész estés előzményfilm is megjelent Rex, a kölyökfelügyelő címmel, melyben a címszereplő bűnüldöző eb élete első ügyét göngyölíti fel.

Rex, a Kántor remake-je lenne?

Szamos Rudolf, a híres magyar nyomozókutya, Kántor megálmodója egyszer úgy nyilatkozott, hogy szerinte feltűnően sok hasonlóság van az általa írt szériával.

További magyar szálak

Azonban nem ez az egyetlen magyar kapcsolat a szériában. A Rex felügyelő szereplői közül ugyanis ketten is magyar névvel rendelkeznek. A Stockingert alakító Karl Markovicsnak ugyan csak neve írásmódja sugallja azt, hogy magyar, nincsenek ilyen felmenői. A Brandtner nyomozót játszó Gedeon Burkhardnak viszont apai nagyapja valóban magyar volt, de nem emiatt kapott magyar keresztnevet: Édesanyja egy korábbi szerelme után nevezte el Gedeonnak fiát.

Oscar-díjas színész a sorozatban

A Rex felügyelő összesen 213 epizódot ért meg, ez idő alatt pedig számtalan színész bukkant fel a sorozatban, köztük egy kétszeres Oscar-díjas színművész is. Ő pedig nem más volt mint a Becstelen brigantyk és a Django elszabadul sztárja, Christoph Waltz, aki a 3. évad 6. részében bukkan fel, mint játékbaba-készítő.

Rex a világ körül

Hogy Európában mekkora kultusza is volt valójában Rexnek, azt jól mutatja, hogy a kontinensen rengeteg remake készült a sorozatból. Oroszország, Portugália, Lengyelország, Szlovákia, de még Litvánia is elkészítette a maga Rex felügyelőjét Inspektorius Mazylis címmel.

Most viszont kanyarodjunk vissza az eredeti Rex felügyelőhöz, és vessünk egy pillantást arra, miként festettek a sorozat szereplői egykor, és hogyan néznek ki napjainkban.

 

Galéria: Így néznek ki a Rex felügyelő szereplői manapság
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A Rex felügyelő Moser nyomozóját Tobias Moretti alakította

 

 

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