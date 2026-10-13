„Hiányozni fogsz, fiam!” – Szívszorító sorokkal búcsúzik RJ Mitte sorozatbéli édesapja az elhunyt sztártól

A halálhír pillanatok alatt bejárta Hollywoodot és az egész világot, a rajongók mellett pedig természetesen RJ Mitte-filmek és sorozatok további szereplőit is teljesen ledöbbentette. Noha a legtöbben még mindig a szavakat keresik, a 34 évesen elhunyt színészhez az a Bryan Cranston intézett megható sorokat, aki öt éven keresztül játszotta Mitte karakterének, Walter White Jr-nak az édesapját.

Mély kétségbeeséssel írom ezeket a sorokat ma este. RJ Mitte, a Breaking Badben játszott drága fiam, meghalt. Akkor ismertem meg, amikor mindössze 14 éves volt, és megkapta Walter White Jr. szerepét, amelyet olyan örömmel és lelkesedéssel alakított

– kezdi az Instagramon közzétett búcsúposztban Cranston, aki azzal folytatja, noha RJ Mitte betegsége, azaz a cerebrális parézis végig jelen volt életében, a fiatal színész sosem hagyta, hogy őt ez korlátolja bármiben is.

Bryan Cranston és RJ Mitte apa és fia párost játszottak a Breaking Bad című sikersorozatban (Fotó: face to face / NORTHFOTO)

Ahogy gyakorlatilag mindenki szerte a glóbuszon, úgy Bryan Cranstont is különösen lesújtotta az a tény, hogy RJ Mitte saját maga vetett véget életének. A 70. életévét idén betöltő, többszörös Emmy-díjas szériacsillag pedig most különösen bánja, hogy a Mittével hetek óta tervezett közös ebéd már sosem valósulhat meg:

Különösen lesújtó hallani, hogy önkezével vetett véget az életének. Miért? Alig néhány hete még üzeneteket váltottunk, és azt próbáltuk kitalálni, mikor találkozhatnánk egy ebédre. Nem tudom, vajon megváltoztatta volna-e a jövőjét, ha sor kerül arra az ebédre…

- folytatja a könnyfakasztó sorokat Cranston, melyeket ezzel zárt: „Hiányozni fogsz, fiam!”