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gyász

„Hiányozni fogsz, fiam!” – Szívszorító sorokkal búcsúzik RJ Mitte sorozatbéli édesapja az elhunyt sztártól

39 perce
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Ismét tragikus hírek érkeztek Hollywoodból. Elhunyt a minden egyik legjobb sorozatának tartott Breaking Bad egykori gyereksztárja, RJ Mitte. A fiatal színésztől sorban vesznek búcsút korábbi kollégái, köztük például Bryan Cranston is, aki a sikerszériában Mitte édesapját alakította.
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gyászBreaking BadBryan Cranston

Gyászfelhők gyülekeztek a kaliforniai álomgyár fellegén, idén már sajnos sanyarúan sokadjára. Mindössze 34 esztendős korában ugyanis elhunyt RJ Mitte, akit a közönség legszélesebb köre a népszerű Breaking Bad című sorozatból ismerhetett. A korábban a Hannah Montana vagy a Vegas című műsorokban is megfordult egykori gyereksztárra a texasi Brownsville-ben lévő otthonában találták rá, a színész képviselőinek tájékoztatása alapján RJ Mitte halálának oka öngyilkosság volt.

Rj Mitte meghalt
RJ Mitte halála sokkolta a Breaking Bad szereplőit és rajongóit egyaránt (Fotó: UPI Photo / eyevine / NORTHFOTO)

RJ Mitte halála sorozatbéli apját is sokkolta

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A halálhír pillanatok alatt bejárta Hollywoodot és az egész világot, a rajongók mellett pedig természetesen RJ Mitte-filmek és sorozatok további szereplőit is teljesen ledöbbentette. Noha a legtöbben még mindig a szavakat keresik, a 34 évesen elhunyt színészhez az a Bryan Cranston intézett megható sorokat, aki öt éven keresztül játszotta Mitte karakterének, Walter White Jr-nak az édesapját.

Mély kétségbeeséssel írom ezeket a sorokat ma este. RJ Mitte, a Breaking Badben játszott drága fiam, meghalt. Akkor ismertem meg, amikor mindössze 14 éves volt, és megkapta Walter White Jr. szerepét, amelyet olyan örömmel és lelkesedéssel alakított

– kezdi az Instagramon közzétett búcsúposztban Cranston, aki azzal folytatja, noha RJ Mitte betegsége, azaz a cerebrális parézis végig jelen volt életében, a fiatal színész sosem hagyta, hogy őt ez korlátolja bármiben is.

BRYAN CRANSTON, ANNA GUNN & RJ MITTE in Breaking Bad - Editorial Use Only - Supplied by face to face
Bryan Cranston és RJ Mitte apa és fia párost játszottak a Breaking Bad című sikersorozatban (Fotó: face to face / NORTHFOTO)

Ahogy gyakorlatilag mindenki szerte a glóbuszon, úgy Bryan Cranstont is különösen lesújtotta az a tény, hogy RJ Mitte saját maga vetett véget életének. A 70. életévét idén betöltő, többszörös Emmy-díjas szériacsillag pedig most különösen bánja, hogy a Mittével hetek óta tervezett közös ebéd már sosem valósulhat meg:

Különösen lesújtó hallani, hogy önkezével vetett véget az életének. Miért? Alig néhány hete még üzeneteket váltottunk, és azt próbáltuk kitalálni, mikor találkozhatnánk egy ebédre. Nem tudom, vajon megváltoztatta volna-e a jövőjét, ha sor kerül arra az ebédre…

- folytatja a könnyfakasztó sorokat Cranston, melyeket ezzel zárt: „Hiányozni fogsz, fiam!”

A Breaking Bad másik főszereplője is búcsúzik RJ Mitte-től

Bryan Cranston mellett többek között a Breaking Bad másik főszereplője, Aaron Paul is tisztelgett volt kollégája és egyben barátja emléke előtt:

Teljesen elvesztem. Kettéhasadt a szívem a hír hallatán. Szeretlek, barátom! Hiányozni fogsz! És bárki is olvassa ezt, kérlek, tudd, szeretnek téged, és sosem vagy egyedül!

– írta a sorozat Jesse Pinkmankja.

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