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akkor és most

Így néznek ki ma a Mrs. Doubtfire szereplői: a Robin Williams gyerekeit alakító színészekre rá se ismernél

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Kevés olyan vígjáték akad, amelynek férfi főhőse virágmintás ruhában, parókában és műfogsorral is képes meghódítani a közönség szívét. Robin Williams azonban pontosan ezt tette a kilencvenes évek egyik legnagyobb sikerfilmjében, a Mrs. Doubtfire – Apa csak egy van című alkotásban.
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akkor és mostrobin williamsgaléria

Az 1993-ban bemutatott családi vígjáték nemcsak hatalmas mozisiker lett, hanem olyan időtálló klasszikussá is tudott válni, amit még ma is generációk néznek újra meg újra. A Mrs. Doubtfire sztorijában Robin Williams egy csalódáskeltő, csupaszív családapát alakít, aki a válása után kétségbeesetten próbál minél több időt tölteni gyermekeivel, ezért még arra is hajlandó, hogy idős házvezetőnőnek öltözve jelentkezzen volt felesége háztartásába. A Reszkessetek, betörők!-filmeket, valamint az első Harry Potter-mozikat is jegyző Chris Columbus rendezésében készült alkotás óriási sikert aratott. A mindössze 25 millió dolláros költségvetésből forgatott mozi világszerte több mint 440 millió dollárt termelt a mozikasszáknál, ezzel megjelenése évének egyik legnagyobb sikerévé vált. A közönség imádta Williams lehengerlő humorát, a film pedig a szakmai elismerésekből is kivette a részét: Oscar-díjat nyert a legjobb smink kategóriájában, emellett két Golden Globe-díjat is bezsebelt. De mi történt a szereplőivel az elmúlt több mint 30 évben? Ennek jártunk utána!

Robin Williams és a Mrs. Doubtfire szereplői láthatóak a felvételen.
A Robin Williams-filmek egyik legemlékezetesebb darabja volt a Mrs. Doubtfire (Fotó: HIP/HIP)

Majdnem jött a Mrs. Doubtfire 2, ám Robin Williams halála mindent átírt

Ám, mielőtt még megtudnánk, kit merre sodort az élet 1993 óta, emlékezzünk meg a soha el nem készíttt Mrs. Doubtfire 2-ről! A hatalmas siker után ugyanis szinte magától értetődőnek tűnt, hogy egyszer elkészülhet a második rész. A folytatás gondolata már évekkel az első film bemutatója után felmerült, a projekt azonban hosszú időre a fiókban rekedt.

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A fordulat végül 2014-ben következett be. Több mint két évtizeddel az első fejezet után a Fox stúdió hivatalosan is dolgozni kezdett a folytatáson. Robin Williams és Chris Columbus is beadták a derekukat, a forgatókönyv megírását pedig David Berenbaumra bízták. Úgy tűnt, végre tényleg megvalósulhat a régóta dédelgetett terv.

A sors azonban kegyetlenül közbeszólt: Robin Williams 2014 augusztusában, 63 éves korában váratlanul elhunyt, ezzel pedig gyakorlatilag megpecsételődött a folytatás sorsa.

 A direktor később elárulta, hogy a színész halála előtt már személyesen is beszéltek a forgatókönyvről. A történet ráadásul nem csupán egy ötlet szintjén létezett. Columbus szerint kifejezetten erős szövegkönyv készült, amelynek megvalósításáról komolyan tárgyaltak. Az azonban mindenki számára egyértelmű volt: Mrs. Doubtfire karaktere Robin Williams nélkül nem működhet. A folytatás így végül soha nem készült el, a rajongóknak pedig meg kellett elégedniük az eredeti film emlékével.

Ha pedig már emlékek, galériánkban megmutatjuk, hogyan néztek ki a Mrs. Doubtfire egykori gyereksztárjai a film bemutatásakor, valamint azt is, hogyan festenek napjainkban.

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20130919_zaf_f84_013.jpg
MRS. DOUBTFIRE - DAS STACHELIGE KINDERM€DCHEN 20. Woche SENDETERMIN: SO130501 PRO7 2015 Was tut man als liebender Familienvater nicht alles, wenn einem nach der Scheidung das Sorgerecht fźr die Kinder entzogen wird! Daniel Hillard jedenfall
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Mobland - Season Two premiere
KPA54621.jpg MRS. DOUBTFIRE - DAS STACHELIGE KINDERM€DCHEN / Mrs. Doubtfire USA 1993 / Chris Columbus LISA JAKUB (Lydia Hillard), ROBIN WILLIAMS (Mrs. Doubtfire), MATTHEW LAWRENCE (Chris Hillard), MARA WILSON (Natalie Hillard Vdgd.) 37860# ||rights=ED
KPA54621.jpg MRS. DOUBTFIRE - DAS STACHELIGE KINDERM€DCHEN / Mrs. Doubtfire USA 1993 / Chris Columbus LISA JAKUB (Lydia Hillard), ROBIN WILLIAMS (Mrs. Doubtfire), MATTHEW LAWRENCE (Chris Hillard), MARA WILSON (Natalie Hillard Vdgd.) 37860# ||rights=ED
Christmas In A Small Town, University Of North Georgia Convocation Center, Dahlonega, Georgia July 26, 2026
MRS. DOUBTFIRE - DAS STACHELIGE KINDERM€DCHEN 20. Woche SENDETERMIN: SO130501 PRO7 2015 Was tut man als liebender Familienvater nicht alles, wenn einem nach der Scheidung das Sorgerecht fźr die Kinder entzogen wird! Daniel Hillard jedenfall
Mara WIlson
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