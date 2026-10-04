Így néznek ki ma a Mrs. Doubtfire szereplői: a Robin Williams gyerekeit alakító színészekre rá se ismernél

Az 1993-ban bemutatott családi vígjáték nemcsak hatalmas mozisiker lett, hanem olyan időtálló klasszikussá is tudott válni, amit még ma is generációk néznek újra meg újra. A Mrs. Doubtfire sztorijában Robin Williams egy csalódáskeltő, csupaszív családapát alakít, aki a válása után kétségbeesetten próbál minél több időt tölteni gyermekeivel, ezért még arra is hajlandó, hogy idős házvezetőnőnek öltözve jelentkezzen volt felesége háztartásába. A Reszkessetek, betörők!-filmeket, valamint az első Harry Potter-mozikat is jegyző Chris Columbus rendezésében készült alkotás óriási sikert aratott. A mindössze 25 millió dolláros költségvetésből forgatott mozi világszerte több mint 440 millió dollárt termelt a mozikasszáknál, ezzel megjelenése évének egyik legnagyobb sikerévé vált. A közönség imádta Williams lehengerlő humorát, a film pedig a szakmai elismerésekből is kivette a részét: Oscar-díjat nyert a legjobb smink kategóriájában, emellett két Golden Globe-díjat is bezsebelt. De mi történt a szereplőivel az elmúlt több mint 30 évben? Ennek jártunk utána!

A Robin Williams-filmek egyik legemlékezetesebb darabja volt a Mrs. Doubtfire (Fotó: HIP/HIP)

Majdnem jött a Mrs. Doubtfire 2, ám Robin Williams halála mindent átírt

Ám, mielőtt még megtudnánk, kit merre sodort az élet 1993 óta, emlékezzünk meg a soha el nem készíttt Mrs. Doubtfire 2-ről! A hatalmas siker után ugyanis szinte magától értetődőnek tűnt, hogy egyszer elkészülhet a második rész. A folytatás gondolata már évekkel az első film bemutatója után felmerült, a projekt azonban hosszú időre a fiókban rekedt.