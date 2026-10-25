„Egy gyermek elvesztése a legfájdalmasabb élmény” – a Sandokan sztárja, Kabir Bedi a fia elvesztéséről vallott az Origónak

Kevés színész mondhatja el magáról, hogy egyetlen szereppel generációk kedvencévé vált, Kabir Bedi azonban pontosan ezt érte el Sandokan, a maláj tigris megformálásával. Az 1970-es évek legendás kalandsorozatában a szabadságért küzdő, bátor és romantikus hős alakja nemcsak Európa más országaiban, hanem Magyarországon is kitörölhetetlen nyomot hagyott a nézők emlékezetében. A nyolcvanéves indiai színész később a James Bond-filmek világában, valamint több hollywoodi produkcióban is bizonyított, Sandokan azonban máig pályafutása egyik legmeghatározóbb szerepe maradt. Kabir Bedivel a Guido és Maurizio De Angelis budapesti koncertje apropóján beszélgettünk: az olasz zeneszerző testvérpárnak köszönhetjük többek között a Sandokan felejthetetlen dallamait is, amelyek öt évtizeddel a sorozat bemutatója után is képesek megszólítani a közönséget. Az interjúban a színész magyarországi emlékeit, a sorozat időtálló sikerének titkát és családja történetét is felidézte. Mesélt feleségéről és színészi pályára lépett unokájáról, de őszintén vallott fia elvesztéséről, valamint arról is, miért tartja fontosnak, hogy a mentális betegségekről szégyenérzet nélkül lehessen beszélni.
Kabir Bedi a Sandokanról: „Hálás vagyok mindazért a szeretetért, amelyet fél évszázada kapok”
Origo: Nem is haboznék, és rögtön az interjú elején pályafutása talán leghíresebb szerepéről, Sandokanról kérdezném. Hogyan emlékszik vissza erre a karakterre? A sorozat Európa-szerte az egyik legismertebb színésszé tette önt. Ön szerint miért szerették meg ennyire az emberek? Maga a figura volt ennyire vonzó, vagy inkább az, amit képviselt: a szerelemért, a szabadságért és az igazságért való küzdelem?
Kabir Bedi: A Sandokan olyan időszakban érkezett, amikor az emberek valami másfajta szórakozásra vágytak. Először is gyönyörű tájakat mutatott be Malajziából, emellett egy nagyszabású történetet mesélt el egy férfiról, aki a szabadságért küzd, és kész mindent feláldozni a szerelméért.
Sandokan az emberben eleve meglévő vágyat is megtestesíti: azt, hogy jogai legyenek, és teljes, méltó életet élhessen. A történet ezért megérintette az embereket. Ezért voltak olyan népszerűek a Sandokan-könyvek is, amikor másfél évszázaddal ezelőtt megjelentek.
A sorozat Sergio Sollima zseniális rendezésének köszönhetően is remekül működött. A siker egyik legfontosabb összetevője azonban a zene volt. Guido és Maurizio De Angelis nagyszerű dallamokat, emlékezetes filmzenéket komponált. Amikor a Sandokan bemutatkozott, Olaszország utcáin szinte megszűnt a forgalom, mert mindenki a sorozatot nézte. A dalokat klubokban, diszkókban, a rádióban és a televízióban is játszották. Mindenütt Sandokan zenéje szólt, és ez hosszú időn át így maradt. Az embereknek szép emlékeik fűződnek hozzá, a gyerekkorukat és más fontos pillanatokat idézi fel bennük.
A sorozat sikere generációról generációra öröklődött. Olaszországban ma már a nagymamáktól az unokákig mindenki ismer, mert a Sandokan minden korosztályhoz eljutott. Nagyszerű érzés, hogy a sorozat több mint ötven éve fennmaradt, és az emberek ma is ugyanazzal a szeretettel és ragaszkodással fordulnak felém, mint annak idején. Nem is tudok másik sorozatot mondani, amely ötven év után is ilyen erővel élne. Olaszország a legmagasabb kitüntetéseivel ismert el: lovagi címet kaptam, Firenze pedig a város kulcsát adományozta nekem. Hálás vagyok mindazért a szeretetért, amelyet fél évszázada kapok.
A Sandokan egész Európában elterjedt. Olaszország, Franciaország és Németország készítette, de aztán eljutott Spanyolországba, Észak-Európába, Kelet-Európába, különösen pedig Magyarországra. Emlékszem, amikor legutóbb Budapesten jártam Guido és Maurizio koncertjén. Hihetetlenül sokan voltak, és az emberek szinte a háztetőkről kiabálták a nevemet. Ráadásul nemcsak idősebbek, hanem fiatalok is. Akkor értettem meg igazán, hogy a Sandokan és Guido, valamint Maurizio zenéjének varázsa máig él, és a fiatalabb generációt is megérinti.
A Neoton Famíliának is üzent Kabir Bedi
Origo: Biztosíthatom róla, hogy Magyarországon is szinte mindenki gyerekkorának része volt a Sandokan. Amikor általános iskolás voltam, mi is előadtunk egy kalózos műsort a sorozat alapján: kardpárbajokat és hasonló jeleneteket játszottunk el. Számomra is a gyerekkorom része volt. El tudta képzelni annak idején, hogy ötven évvel később is ennyien szeretik majd a Sandokant, és beszélnek róla?
Kabir Bedi: Nem, ezt senki sem tudta elképzelni. Még azt sem láthattuk előre, hogy a bemutatásakor ekkora siker lesz. Azt tudtuk, hogy jó sorozatot készítettünk: nagyszerű rendezőkkel, kiváló színészekkel és egy klasszikus történettel dolgoztunk. Arra számítottunk, hogy sikeres lesz, de a robbanásszerű népszerűségét senki sem láthatta előre. Azt sem gondoltuk volna, hogy ötven évvel később is nézik, beszélnek róla, és hallgatják a zenéjét.
Origo: Említette a sorozat zenéjét. Talán nem tud róla, de a magyar Neoton Família a Sandokan főcímdalának magyar változatát is felvette. Hallotta már?
K.B.: Nem hallottam, de tudok róla, hogy elkészítették. Nagyon szívesen meghallgatnám. Ha elküldi a dalt vagy a linkjét, örömmel meghallgatom.
És itt is szeretném megköszönni nekik, és gratulálni azért, hogy elkészítették. Nagyon kedves dolog volt ez tőlük.
Miért imádták ennyire a nők Sandokant?
Origo: Hadd meséljek el egy személyes történetet. Amikor két napja elmondtam édesanyámnak, hogy hétfőn interjút készítek önnel, teljesen izgatott lett, mert azt mondta, hogy annak idején őrülten szerelmes volt önbe. Aztán egy barátomnak is elmondtam, hogy ma beszélgetünk, ő pedig továbbadta a hírt az édesanyjának, aki pontosan ugyanígy reagált. Mi volt a titka? Miért rajongtak önért ennyire a nők?
Kabir Bedi: Szeretném azt mondani, hogy a színészi képességeim miatt. (nevet) De az igazság az, hogy egy ikonikus szerepet kaptam egy nagyszerű, epikus történetben. A Sandokan megérintette az embereket.
Az általam megformált Sandokan valóban eljutott a nézők szívéhez, megmozgatta őket. Ezt várjuk a mozitól és a televíziótól: hogy hasson ránk, meghasson, izgalomba hozzon, lelkesítsen. A Sandokan mindezt megtette.
A sorozat sikere miatt minden nő Sandokannal akart találkozni, minden férfi pedig Mariannával, aki a történet női energiáját és szépségét testesítette meg. A sorozatban olyan nagyszerű színészek szerepeltek, mint Adolfo Celi, aki már a Sandokan előtt is híres volt, hiszen James Bond-filmben is játszott, ahogyan később én is. Rendkívül tehetséges színész volt. A történet egy másik világba, másik környezetbe repítette a nézőket. Egyszerre jelentett menekülést a hétköznapokból, és emlékeztetett a legmélyebb emberi értékeinkre. Szerelmi történet, de egyben az értékekről, a szabadság utáni vágyról és arról is szól, hogy mindenki méltóságban, elnyomás nélkül szeretne élni.
Origo: Ha már a szerelemnél és a hölgynézőknél tartunk, tíz éve házasodott össze a feleségével. Hogyan ismerkedtek meg? Ő is Sandokanba szeretett bele, vagy önnek egy teljesen másik oldalát ismerte meg?
K.B.: Ő igazából nem is ismerte a Sandokant. Angliában nőtt fel, és nem látta a sorozatot. Színészként ismert, mert sok bollywoodi és hollywoodi filmben szerepeltem, így tudta, hogy mivel foglalkozom. Éppen a londoni West Enden játszottam a The Far Pavilions című darabban, amely a britek 19. századi indiai jelenlétéről szóló nagyszabású történet.
Megnézte az előadást, majd az egyik utána rendezett partin találkoztunk. Beszélgetni kezdtünk, szimpatikusak voltunk egymásnak. Éppen akkor zárult le a válásom, ezért elmondtam neki, hogy még nem állok készen semmilyen elköteleződésre. Így barátok lettünk, és öt-hat hónapig azok is maradtunk, mielőtt mélyebb kapcsolat alakult volna ki köztünk. Később Rómába hívtak egy olasz televíziós sorozatba, amiért egy évre oda kellett költöznöm. Ezért őt is magammal hívtam Londonból Olaszországba. Ott szerettünk egymásba. Húsz éve vagyunk együtt, de csak tíz éve házasodtunk össze.
A pillanat, amikor Roger Moore rádöbbent, nem ő a saját filmje legnagyobb sztárja
Origo: Az imént említette a James Bond-filmet. Ha jól tudom, a Polipkában szerepelt Roger Moore oldalán. Hogyan emlékszik vissza arra az időszakra? Van valamilyen különleges emléke Roger Moore-ról, amit szívesen megosztana?
Kabir Bedi: Minden színész számára különleges dolog egy Bond-moziban szerepelni, hiszen a James Bond-filmeknek világszerte több millió rajongójuk van. Ha valaki fontosabb szerepet játszik egy ilyen produkcióban, az emberek érdeklődni kezdenek iránta, és nemcsak Európában, hanem az egész világon rajongótábora alakul ki.
A forgatáson természetesen az volt a legizgalmasabb, hogy Roger Moore-ral dolgozhattam, aki akkoriban hatalmas sztár volt.
Emellett én voltam az első indiai színész, aki jelentős szerepet kapott egy James Bond-filmben. Indiában forgattunk, a rádzsasztáni Udaipur egyik legszebb szállodájában, a tó közepén álló Lake Palace-ban, amelyet a környék gazdag történelme vesz körül.
Számomra az volt a legizgalmasabb, amikor a forgatás közben az indiai tömeg a nevemet kiabálta. Roger Moore és a stáb többi tagja is meglepődve tapasztalta, hogy a saját hazámban is sztár vagyok.
Roger tudta, hogy Olaszországban is híres vagyok, mert akkori felesége, Luisa olasz volt, és valószínűleg mesélt neki erről. Nagy tisztelettel bánt velem, és nagyon jó kapcsolat alakult ki közöttünk.
Kabir Bedi a magyarokról: „Nagyon melegszívűek és vendégszeretők, Budapest pedig az egyik kedvenc városom”
Origo: Beszéljünk a magyarországi látogatásairól! Először 1984-ben járt itt, ha jól tudom, akkor nyitotta meg a Skála áruházat. Emlékszik arra a napra?
Kabir Bedi: Igen, nagyon jól emlékszem, mert hihetetlen tisztelettel fogadtak. Magyarország akkor még kommunista uralom alatt állt, és nagyszabású, állami banketteket rendeztek nekem. A Sandokanról, a szabadságért és a jogokért folytatott harcról beszéltem. Nagy tisztelettel bántak velem, és rendkívül kedves emlékeket őrzök Magyarországról.
Origo: Aztán 2019-ben visszatért Guido és Maurizio koncertjére.
K.B.: Így van, hét évvel ezelőtt. Nagyszerű volt újra találkozni Guidóval és Maurizióval, akik fantasztikus zenészek. A zenéjük az egyik legfontosabb tényező volt a Sandokan sikerében. Ami azonban igazán megható volt, hogy a közönség nem csupa idősebb emberből állt. Rengeteg fiatal is élvezte a Sandokan zenéjét. Csodálatos volt látni, hogy a sorozat Magyarországon is minden generációhoz eljutott. Az idősebbek mellett sok fiatal kiabált, együtt énekelték a dalokat, és ünnepelték Sandokant. Nagyon szívmelengető élmény volt.
Origo: 2019-ben a tigrisek védelmét is támogatta, amikor jelképesen örökbe fogadott egy tigrist a Fővárosi Állat- és Növénykertben. Tud valamit arról, hogy van most az a tigris?
K.B.: Nem, de ha újra Magyarországra látogatok, nagyon szívesen utánajárnék. Sandokan önvédelemből megölt egy tigrist, de ma már nem a tigrisek megölésének, hanem a megóvásának van itt az ideje. Indiában szerintem nagyon jó munkát végeztünk a tigrisek védelmében: nő az állományuk, és az emberek szeretik, tisztelik ezt az állatot.
Origo: A két magyarországi látogatása során volt esetleg alkalma magyar ételeket vagy italokat kóstolni?
K.B.: Természetesen. Szerintem Magyarországon készítik a legjobb gulyást a világon. Nagyszerű húsételeik is vannak, bár a nevükre már nem emlékszem. Emlékszem, milyen jókat ettem néhány gyönyörű magyarországi étteremben, ahová a vendéglátóim kedvesen elvittek. Bárcsak több időt tölthetnék Magyarországon, mert gyönyörű hely.
Origo: Szívesen visszatérne egyszer?
K.B.: Mindenképpen. Budapest az egyik kedvenc városom, már a látványa és az ottani hangulat miatt is. Örömmel elfogadnék egy lehetőséget, hogy visszatérjek.
Nagyon jó érzéseim vannak az ottani emberekkel kapcsolatban: melegszívűek, vendégszeretők, ráadásul nagyszerű boraik és ételeik vannak.
Hiába 80 éves, Sandokan még mindig munkával tölti minden idejét
Origo: Idén töltötte be a nyolcvanat, és elképesztő pályafutást tudhat maga mögött. De mégis mire a legbüszkébb az összes szerepe közül? Nekem lenne egy tippem.
Kabir Bedi: Igen, a Sandokan mindenképpen az életem egyik csúcspontja volt, mert nemcsak Európa kapuit nyitotta meg előttem, hanem Hollywood felé is utat nyitott, és hozzájárult ahhoz, hogy megkapjam a James Bond-szerepet. A Bond-film egyik oka éppen a Sandokan sikere volt. A producerek nagyon okosak: még a filmtörténet egyik legrégebbi és legsikeresebb franchise-a esetében is szeretnék bővíteni a közönséget. Úgy gondolták, hogy a szerepeltetésemmel még vonzóbbá tehetik a filmet, így kaptam meg a lehetőséget.
A Bond-film mellett néhány emlékezetes indiai filmemre is büszke vagyok, és arra is, hogy szerepeltem a Gazdagok és szépek című sorozatban, ami évtizedek óta műsoron van, 145 országban vetítik, és állítólag naponta egymilliárd ember nézi. Ha valaki egy évig szerepel benne, azzal is világszerte ismertté válhat.
Nemrég egy USA vs. Raj című filmet is készítettem. Egy Amerikában élő indiai orvos történetét meséli el, akit az FBI üldözött, de végül megnyerte az ellenük folytatott ügyét. Igaz történeten alapul, és nagyon szép film.
Összességében a színészet veszélyes szakma, tele hullámvölgyekkel és sikerekkel. Az én koromban az ember már hálás azért is, hogy végigcsinálta ezt az utat. Bármikor le lehet esni a kötélről, miközben nincs alattunk védőháló. Büszke vagyok arra, hogy fennmaradtam ebben az iparágban, és hogy olyan rendkívüli emberekkel dolgozhattam együtt, akikkel a pályám során találkoztam. Szerencsés színészi karrierem volt.
Origo: Mivel foglalkozik mostanában? Mivel telnek a mindennapjai?
K.B.: Az időm nagy részében dolgozom. Az elmúlt 18 hónapban öt mozifilmet és két sorozatot forgattam. Sok szinkronmunkám is van: reklámokhoz, dokumentumfilmekhez és más produkciókhoz készítek felvételeket. Emellett rengeteg rendezvényre hívnak előadást tartani, úgyhogy összességében nagyon mozgalmas az életem. Holnap például Mysore-ba repülök, ahol egy fantasztikus fesztivált, a Dasara ünnepséget rendezik. Elefántok, felvonulások és mindenféle látványosság kíséri ezt az egyik nagy indiai vallási ünnepet. Holnapután visszatérek, és folytatom a többi munkámat.
Bár sok minden másról is beszélgettünk, remélem, a november 6-i koncert marad a középpontban. Nagyon történelmi alkalomról van szó, és ki tudja, mikor adódik újra ilyen lehetőség.
Akik elmennek, biztosan csodálatos emlékekkel térnek majd haza azokról a dalokról, amelyeket hosszú éveken át szerettek.
Origo: Tudna még mesélni erről a kivételes koncertről, ami előttünk áll?
K.B.: Magáról a műsorról nem tudok többet mondani, mert nem ismerem pontosan, mit fognak eljátszani. Guido és Maurizio a Bud Spencer-filmekhez is nagyszerű zenéket komponáltak. Amikor Sergio Sollima, a rendező és a történet egyik írója – akit én Sandokan atyjának nevezek – a zeneszerzőket kereste, már dolgozott együtt az egyik leghíresebb olasz filmzeneszerzővel, Ennio Morriconéval. Felkérhette volna őt is, hogy írja meg a Sandokan zenéjét, de nem ezt tette. Két fiatal fiút választott, akik akkor még a húszas éveik elején jártak.
Ez bátor döntés volt, de rendkívül jól sült el. Nem sok rendező bízna meg egy rockzenekart azzal, hogy történelmi eposzhoz komponáljon zenét. Sollima vállalta a kockázatot, és csodálatos eredményt ért el. Ennek köszönhető, hogy most Budapesten koncertet hallhatunk: egy nagyszerű rendező hitt a fiatal zenészekben ahelyett, hogy a már befutott neveket választotta volna.
A színészet a Bedi família vérében van
Origo: Szeretnék egy kicsit a családjáról is kérdezni. Ha jól tudom, az unokája, Alia szintén színész. Mennyire visszatérő téma a szakmájuk, mikor beszélgetnek? Tervezik, hogy egyszer együtt szerepeljenek egy filmben vagy sorozatban?
Kabir Bedi: Nagyon szeretnék vele együtt játszani, de erre eddig nem adódott lehetőség. Alia elképesztő lány, igazi fénylénynek nevezem, mert egyszerűen sugárzik belőle a fény. Érdemes követni az Instagramon, kétmillió követője van. Fantasztikus az oldala, látszik, mennyi munkát fektet bele. Fitneszről, jóllétről, jógáról, táncról, szépségről és fotózásról posztol. Aliában van valami különleges, és nagyon-nagyon büszke vagyok rá. Annak is örülnék, ha Magyarországon többen követnének engem az Instagramon.
Kabir Bedi az öngyilkosság következtében elhunyt fia elvesztéséről: „Ezt a veszteséget egész életemben magammal hordozom”
Origo: A következő kérdés érzékeny téma, és teljesen megértem, ha nem szeretne beszélni róla. Korábban nyíltan mesélt arról, hogy elveszítette a fiát, Siddharthot. Hogyan élte meg ezt a szörnyű időszakot? Mit szeretne, mit értsenek meg az emberek abból, amivel a fiának kellett megküzdenie?
Kabir Bedi:
Egy gyermek elvesztése az egyik legfájdalmasabb élmény, amely egy szülőt érhet.
Sajnos nekem is át kellett élnem. Ez mély sebet ejt az emberen, amely egész életében vele marad. De végül az életnek mennie kell tovább.
Fontosnak éreztem, hogy beszéljek erről. A könyvemben is részletesen írok róla, egy egész fejezetet szenteltem Siddharthnak. Úgy láttam, az emberek megpróbálják eltitkolni a mentális betegségeket. Nem akarnak beszélni róluk, még a saját családjukban sem. Emiatt azok, akiknek a családjában mentális betegséggel él valaki, gyakran nagyon magányosnak érzik magukat, mert úgy gondolják, nem beszélhetnek erről szabadon, mintha valamilyen stigma kapcsolódna hozzá.
Pedig a skizofrénia, amelyben a fiam is szenvedett, nemcsak az érintett ember életét nehezíti meg, hanem az egész családét is. A családtagoknak is rengeteget kell szenvedniük, miközben gondoskodnak a beteg hozzátartozóról, és folyamatosan alkalmazkodniuk kell a helyzethez. Nem szeretnék borúlátó lenni a skizofrénia kezelésének kilátásait illetően, hiszen a mai gyógyszerek sokkal jobbak, mint akkoriban voltak. Ma már könnyebb és eredményesebb lehet együtt élni a betegséggel. Akkoriban azonban semmi sem működött azok közül a kezelések közül, amelyekkel megpróbálták meggyógyítani a fiamat. Ez nagyon mély nyomot hagyott bennem.
Azért akartam beszélni erről, mert szerettem volna megosztani a gyászomat másokkal, akik hasonló veszteséget éltek át, és megmutatni nekik, hogy nincs szégyellnivaló abban, ha beszélnek róla. Ez nagyon is emberi tragédia. Meg kell osztanunk egymással a fájdalmunkat, és törődnünk kell azokkal a családokkal, amelyek hasonló helyzetbe kerülnek.
Origo: Köszönöm, hogy megosztotta ezt velem. Nagyon nagyra értékelem.
K.B.: A fiam 25 éves volt, amikor meghalt. Skizofréniával élt, és éppen akkor végzett a világ egyik legjobb informatikai egyetemén, a Carnegie Mellonon. A számítástechnika korszakának hajnalán jártunk, és úgy tűnt, az egész világ előtte áll. Aztán a mentális betegsége mindent elvett tőle. Ezt a veszteséget egész életemben magammal hordozom. Ragyogó, gyönyörű fiú volt, és tragédia, hogy ilyen sok családban történik hasonló. Az én családom is ezek közé tartozik.
Origo: Köszönöm, hogy ezt is elmondta. Szerintem is nagyon fontos, hogy beszéljünk a mentális egészségről.
K.B.: Sokkal gyakoribb, mint ahogy az emberek gondolják. Nemcsak a skizofrénia, hanem a mentális egészségi problémák minden típusa. Tíz családból legalább három-négy ismer olyan embert, vagy van olyan családtagja, aki valamilyen mentális problémával küzd. Ez nagyon gyakori, ezért szégyen nélkül, tisztelettel kell beszélnünk róla, és tiszteletet kell adnunk azoknak is, akik mentális betegséggel élő emberekről gondoskodnak.
Ugyanakkor remélem, nem veszítjük szem elől az interjú eredeti célját: Guido és Maurizio De Angelis zenéjének felidézését, illetve a november 6-i koncertet.
A saját édesapját játszotta a Sandokanban Kabir Bedi?
Origo: Természetesen nem veszítjük. Az utolsó előtti kérdésem ezért is kapcsolódik a már korábban tárgyalt szerepéhez: mit jelent önnek ma a Sandokan?
Kabir Bedi: Nagyon sokat jelent. Nemzetközi sikert hozott nekem, olyan lehetőségeket adott, amelyekről a színészek csak álmodnak, és olyan ajtókat nyitott meg előttem, amelyekről korábban nem is gondoltam volna, hogy valaha kinyílnak.
Van azonban egy érdekes párhuzam is: a szüleim története sok szempontból hasonlított Sandokan és Marianna történetére. Az édesapám feleségül vett egy angol nőt, és mindketten csatlakoztak az indiai függetlenségi mozgalomhoz, a britek elleni küzdelemhez. Bizonyos értelemben az apám volt az eredeti Sandokan.
A brit uralom alóli szabadságért harcolt, és egy brit nőt vett feleségül. Édesanyám is csatlakozott hozzá, gandhiánus követő lett. Gandhi arra kérte, hogy a szülőállamunk, Pandzsáb különböző részein vezessen erőszakmentes tüntetéseket.
Ebből értettem meg igazán, mit jelent Sandokan. Olyan karakter, aki kiáll a méltóságért, a szabadságért, az egyéniség tiszteletéért és az elnyomás elleni küzdelemért. Akkor is harcol, ha szinte lehetetlenek az esélyei, mert hisz az ügyben, amelyért kiáll. A történet végső soron azért maradt meg az emberek szívében, mert mélyen megérintette őket. Ez okozza számomra a legnagyobb elégedettséget: a Sandokan nem pusztán látványos kaland vagy értelmetlen akció volt, hanem mély és tartalmas élmény mindazoknak, akik látták a sorozatot vagy hallották a zenéjét.
Origo: Végezetül pedig azt kérdezném, mit üzenne a magyar Sandokan-rajongóknak?
K.B.: Köszönöm, hogy szeretik a Sandokant, és köszönöm azt a szeretetet és csodálatot, amellyel ötven éve körülvesznek. Köszönöm mindazt, amit adtak nekem. Sokkal jelentőségteljesebbé tették az életemet. Az ő szeretetük adott erőt és sikert, hiszen az, hogy az emberek látni akarnak, segít abban, hogy filmekbe és televíziós sorozatokba hívjanak.
Nagyon hálás vagyok, hogy ennek köszönhetően most is pályám egyik legmozgalmasabb időszakát élem: az elmúlt 18 hónapban öt filmet készítettem. A Sandokan öröksége tehát tovább él. Ennek talán a legjobb bizonyítéka, hogy Guido és Maurizio ötven évvel az eredeti sorozat után Magyarországon lépnek fel. Tudnak még egy sorozatot mondani, amelyről ugyanez elmondható? Ez valami egészen különleges.
Kabir Bedi élete nagyon hasonlít leghíresebb szerepére, hiszen nemcsak Sandokannak, de az őt alakító színésznek is csupa kalanddal és megannyi kihívással, sikerrel és tragédiával kellett szembenéznie. A maláj tigrisről készült galériánkban összefoglaltuk Kabir Bedi karrierjének fontos állomásait.