„Egy gyermek elvesztése a legfájdalmasabb élmény” – a Sandokan sztárja, Kabir Bedi a fia elvesztéséről vallott az Origónak

Origo: 2019-ben a tigrisek védelmét is támogatta, amikor jelképesen örökbe fogadott egy tigrist a Fővárosi Állat- és Növénykertben. Tud valamit arról, hogy van most az a tigris?

K.B.: Nem, de ha újra Magyarországra látogatok, nagyon szívesen utánajárnék. Sandokan önvédelemből megölt egy tigrist, de ma már nem a tigrisek megölésének, hanem a megóvásának van itt az ideje. Indiában szerintem nagyon jó munkát végeztünk a tigrisek védelmében: nő az állományuk, és az emberek szeretik, tisztelik ezt az állatot.

Origo: A két magyarországi látogatása során volt esetleg alkalma magyar ételeket vagy italokat kóstolni?

K.B.: Természetesen. Szerintem Magyarországon készítik a legjobb gulyást a világon. Nagyszerű húsételeik is vannak, bár a nevükre már nem emlékszem. Emlékszem, milyen jókat ettem néhány gyönyörű magyarországi étteremben, ahová a vendéglátóim kedvesen elvittek. Bárcsak több időt tölthetnék Magyarországon, mert gyönyörű hely.

Origo: Szívesen visszatérne egyszer?

K.B.: Mindenképpen. Budapest az egyik kedvenc városom, már a látványa és az ottani hangulat miatt is. Örömmel elfogadnék egy lehetőséget, hogy visszatérjek.

Nagyon jó érzéseim vannak az ottani emberekkel kapcsolatban: melegszívűek, vendégszeretők, ráadásul nagyszerű boraik és ételeik vannak.

Kabir Bedi 2026-ban is aktív, jelenleg is több filmen és sorozaton dolgozik (Fotó: Francisco Guerra/Contacto via ZUMA Press)

Hiába 80 éves, Sandokan még mindig munkával tölti minden idejét

Origo: Idén töltötte be a nyolcvanat, és elképesztő pályafutást tudhat maga mögött. De mégis mire a legbüszkébb az összes szerepe közül? Nekem lenne egy tippem.

Kabir Bedi: Igen, a Sandokan mindenképpen az életem egyik csúcspontja volt, mert nemcsak Európa kapuit nyitotta meg előttem, hanem Hollywood felé is utat nyitott, és hozzájárult ahhoz, hogy megkapjam a James Bond-szerepet. A Bond-film egyik oka éppen a Sandokan sikere volt. A producerek nagyon okosak: még a filmtörténet egyik legrégebbi és legsikeresebb franchise-a esetében is szeretnék bővíteni a közönséget. Úgy gondolták, hogy a szerepeltetésemmel még vonzóbbá tehetik a filmet, így kaptam meg a lehetőséget.

A Bond-film mellett néhány emlékezetes indiai filmemre is büszke vagyok, és arra is, hogy szerepeltem a Gazdagok és szépek című sorozatban, ami évtizedek óta műsoron van, 145 országban vetítik, és állítólag naponta egymilliárd ember nézi. Ha valaki egy évig szerepel benne, azzal is világszerte ismertté válhat.

Nemrég egy USA vs. Raj című filmet is készítettem. Egy Amerikában élő indiai orvos történetét meséli el, akit az FBI üldözött, de végül megnyerte az ellenük folytatott ügyét. Igaz történeten alapul, és nagyon szép film.

Összességében a színészet veszélyes szakma, tele hullámvölgyekkel és sikerekkel. Az én koromban az ember már hálás azért is, hogy végigcsinálta ezt az utat. Bármikor le lehet esni a kötélről, miközben nincs alattunk védőháló. Büszke vagyok arra, hogy fennmaradtam ebben az iparágban, és hogy olyan rendkívüli emberekkel dolgozhattam együtt, akikkel a pályám során találkoztam. Szerencsés színészi karrierem volt.

Origo: Mivel foglalkozik mostanában? Mivel telnek a mindennapjai?

K.B.: Az időm nagy részében dolgozom. Az elmúlt 18 hónapban öt mozifilmet és két sorozatot forgattam. Sok szinkronmunkám is van: reklámokhoz, dokumentumfilmekhez és más produkciókhoz készítek felvételeket. Emellett rengeteg rendezvényre hívnak előadást tartani, úgyhogy összességében nagyon mozgalmas az életem. Holnap például Mysore-ba repülök, ahol egy fantasztikus fesztivált, a Dasara ünnepséget rendezik. Elefántok, felvonulások és mindenféle látványosság kíséri ezt az egyik nagy indiai vallási ünnepet. Holnapután visszatérek, és folytatom a többi munkámat.

Bár sok minden másról is beszélgettünk, remélem, a november 6-i koncert marad a középpontban. Nagyon történelmi alkalomról van szó, és ki tudja, mikor adódik újra ilyen lehetőség.

Akik elmennek, biztosan csodálatos emlékekkel térnek majd haza azokról a dalokról, amelyeket hosszú éveken át szerettek.

Origo: Tudna még mesélni erről a kivételes koncertről, ami előttünk áll?

K.B.: Magáról a műsorról nem tudok többet mondani, mert nem ismerem pontosan, mit fognak eljátszani. Guido és Maurizio a Bud Spencer-filmekhez is nagyszerű zenéket komponáltak. Amikor Sergio Sollima, a rendező és a történet egyik írója – akit én Sandokan atyjának nevezek – a zeneszerzőket kereste, már dolgozott együtt az egyik leghíresebb olasz filmzeneszerzővel, Ennio Morriconéval. Felkérhette volna őt is, hogy írja meg a Sandokan zenéjét, de nem ezt tette. Két fiatal fiút választott, akik akkor még a húszas éveik elején jártak.

Ez bátor döntés volt, de rendkívül jól sült el. Nem sok rendező bízna meg egy rockzenekart azzal, hogy történelmi eposzhoz komponáljon zenét. Sollima vállalta a kockázatot, és csodálatos eredményt ért el. Ennek köszönhető, hogy most Budapesten koncertet hallhatunk: egy nagyszerű rendező hitt a fiatal zenészekben ahelyett, hogy a már befutott neveket választotta volna.

A színészet a Bedi família vérében van

Origo: Szeretnék egy kicsit a családjáról is kérdezni. Ha jól tudom, az unokája, Alia szintén színész. Mennyire visszatérő téma a szakmájuk, mikor beszélgetnek? Tervezik, hogy egyszer együtt szerepeljenek egy filmben vagy sorozatban?

Kabir Bedi: Nagyon szeretnék vele együtt játszani, de erre eddig nem adódott lehetőség. Alia elképesztő lány, igazi fénylénynek nevezem, mert egyszerűen sugárzik belőle a fény. Érdemes követni az Instagramon, kétmillió követője van. Fantasztikus az oldala, látszik, mennyi munkát fektet bele. Fitneszről, jóllétről, jógáról, táncról, szépségről és fotózásról posztol. Aliában van valami különleges, és nagyon-nagyon büszke vagyok rá. Annak is örülnék, ha Magyarországon többen követnének engem az Instagramon.

Kabir Bedi az öngyilkosság következtében elhunyt fia elvesztéséről: „Ezt a veszteséget egész életemben magammal hordozom”

Origo: A következő kérdés érzékeny téma, és teljesen megértem, ha nem szeretne beszélni róla. Korábban nyíltan mesélt arról, hogy elveszítette a fiát, Siddharthot. Hogyan élte meg ezt a szörnyű időszakot? Mit szeretne, mit értsenek meg az emberek abból, amivel a fiának kellett megküzdenie?

Kabir Bedi:

Egy gyermek elvesztése az egyik legfájdalmasabb élmény, amely egy szülőt érhet.

Sajnos nekem is át kellett élnem. Ez mély sebet ejt az emberen, amely egész életében vele marad. De végül az életnek mennie kell tovább.

Fontosnak éreztem, hogy beszéljek erről. A könyvemben is részletesen írok róla, egy egész fejezetet szenteltem Siddharthnak. Úgy láttam, az emberek megpróbálják eltitkolni a mentális betegségeket. Nem akarnak beszélni róluk, még a saját családjukban sem. Emiatt azok, akiknek a családjában mentális betegséggel él valaki, gyakran nagyon magányosnak érzik magukat, mert úgy gondolják, nem beszélhetnek erről szabadon, mintha valamilyen stigma kapcsolódna hozzá.

Pedig a skizofrénia, amelyben a fiam is szenvedett, nemcsak az érintett ember életét nehezíti meg, hanem az egész családét is. A családtagoknak is rengeteget kell szenvedniük, miközben gondoskodnak a beteg hozzátartozóról, és folyamatosan alkalmazkodniuk kell a helyzethez. Nem szeretnék borúlátó lenni a skizofrénia kezelésének kilátásait illetően, hiszen a mai gyógyszerek sokkal jobbak, mint akkoriban voltak. Ma már könnyebb és eredményesebb lehet együtt élni a betegséggel. Akkoriban azonban semmi sem működött azok közül a kezelések közül, amelyekkel megpróbálták meggyógyítani a fiamat. Ez nagyon mély nyomot hagyott bennem.

Azért akartam beszélni erről, mert szerettem volna megosztani a gyászomat másokkal, akik hasonló veszteséget éltek át, és megmutatni nekik, hogy nincs szégyellnivaló abban, ha beszélnek róla. Ez nagyon is emberi tragédia. Meg kell osztanunk egymással a fájdalmunkat, és törődnünk kell azokkal a családokkal, amelyek hasonló helyzetbe kerülnek.

Origo: Köszönöm, hogy megosztotta ezt velem. Nagyon nagyra értékelem.

K.B.: A fiam 25 éves volt, amikor meghalt. Skizofréniával élt, és éppen akkor végzett a világ egyik legjobb informatikai egyetemén, a Carnegie Mellonon. A számítástechnika korszakának hajnalán jártunk, és úgy tűnt, az egész világ előtte áll. Aztán a mentális betegsége mindent elvett tőle. Ezt a veszteséget egész életemben magammal hordozom. Ragyogó, gyönyörű fiú volt, és tragédia, hogy ilyen sok családban történik hasonló. Az én családom is ezek közé tartozik.

Origo: Köszönöm, hogy ezt is elmondta. Szerintem is nagyon fontos, hogy beszéljünk a mentális egészségről.

K.B.: Sokkal gyakoribb, mint ahogy az emberek gondolják. Nemcsak a skizofrénia, hanem a mentális egészségi problémák minden típusa. Tíz családból legalább három-négy ismer olyan embert, vagy van olyan családtagja, aki valamilyen mentális problémával küzd. Ez nagyon gyakori, ezért szégyen nélkül, tisztelettel kell beszélnünk róla, és tiszteletet kell adnunk azoknak is, akik mentális betegséggel élő emberekről gondoskodnak.

Kabir Bedi és fia, az 1997-ben elhunyt Siddharth (Fotó: Instagram)

Ugyanakkor remélem, nem veszítjük szem elől az interjú eredeti célját: Guido és Maurizio De Angelis zenéjének felidézését, illetve a november 6-i koncertet.

A saját édesapját játszotta a Sandokanban Kabir Bedi?

Origo: Természetesen nem veszítjük. Az utolsó előtti kérdésem ezért is kapcsolódik a már korábban tárgyalt szerepéhez: mit jelent önnek ma a Sandokan?

Kabir Bedi: Nagyon sokat jelent. Nemzetközi sikert hozott nekem, olyan lehetőségeket adott, amelyekről a színészek csak álmodnak, és olyan ajtókat nyitott meg előttem, amelyekről korábban nem is gondoltam volna, hogy valaha kinyílnak.

Van azonban egy érdekes párhuzam is: a szüleim története sok szempontból hasonlított Sandokan és Marianna történetére. Az édesapám feleségül vett egy angol nőt, és mindketten csatlakoztak az indiai függetlenségi mozgalomhoz, a britek elleni küzdelemhez. Bizonyos értelemben az apám volt az eredeti Sandokan.

A brit uralom alóli szabadságért harcolt, és egy brit nőt vett feleségül. Édesanyám is csatlakozott hozzá, gandhiánus követő lett. Gandhi arra kérte, hogy a szülőállamunk, Pandzsáb különböző részein vezessen erőszakmentes tüntetéseket.

Ebből értettem meg igazán, mit jelent Sandokan. Olyan karakter, aki kiáll a méltóságért, a szabadságért, az egyéniség tiszteletéért és az elnyomás elleni küzdelemért. Akkor is harcol, ha szinte lehetetlenek az esélyei, mert hisz az ügyben, amelyért kiáll. A történet végső soron azért maradt meg az emberek szívében, mert mélyen megérintette őket. Ez okozza számomra a legnagyobb elégedettséget: a Sandokan nem pusztán látványos kaland vagy értelmetlen akció volt, hanem mély és tartalmas élmény mindazoknak, akik látták a sorozatot vagy hallották a zenéjét.

Origo: Végezetül pedig azt kérdezném, mit üzenne a magyar Sandokan-rajongóknak?

K.B.: Köszönöm, hogy szeretik a Sandokant, és köszönöm azt a szeretetet és csodálatot, amellyel ötven éve körülvesznek. Köszönöm mindazt, amit adtak nekem. Sokkal jelentőségteljesebbé tették az életemet. Az ő szeretetük adott erőt és sikert, hiszen az, hogy az emberek látni akarnak, segít abban, hogy filmekbe és televíziós sorozatokba hívjanak.

Nagyon hálás vagyok, hogy ennek köszönhetően most is pályám egyik legmozgalmasabb időszakát élem: az elmúlt 18 hónapban öt filmet készítettem. A Sandokan öröksége tehát tovább él. Ennek talán a legjobb bizonyítéka, hogy Guido és Maurizio ötven évvel az eredeti sorozat után Magyarországon lépnek fel. Tudnak még egy sorozatot mondani, amelyről ugyanez elmondható? Ez valami egészen különleges.