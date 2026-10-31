„A nevem Bond, James Bond” – 6 éve nincs köztünk Sean Connery, aki örökre meghatározta a 007-es ügynököt – galéria

Hat éve, 2020. október 31-én hunyt el Sean Connery, a színész, aki generációk számára határozta meg, hogyan képzeljük el a világ leghíresebb titkos ügynökét. Elegáns öltöny, magabiztos fellépés, száraz humor és az a bizonyos, utánozhatatlan tekintet. A skót színész azonban korántsem csak a 007-es szerepében alkotott maradandót. A munkásosztálybeli edinburgh-i gyerekkortól Hollywood csúcsáig jutott, Oscar-díjat nyert, lovagi címet kapott, és olyan filmekben hagyott nyomot, amelyek jóval túlmutatnak a kémfilmek világán.

Sean Connery halála hat évvel ezelőtt rázta meg az egész világot (Fotó: AFP)

A munkásosztályból Hollywood csúcsára

Thomas Sean Connery 1930. augusztus 25-én született a festői Edinburghban, szerény körülmények között. Édesapja gyári munkásként és teherautó-sofőrként dolgozott, édesanyja takarítónő volt, a fiatal Connery pedig már gyerekként munkát vállalt, hogy segítsen a családja eltartásában. Tizenhárom évesen otthagyta az iskolát, később tejesfiúként és kőművesként dolgozott, majd más fizikai munkákból élt, tizenhat évesen pedig belépett a brit királyi haditengerészethez, ahonnan egészségügyi okokból azonban leszerelt.

A színészethez sem egyenes út vezetett számára. Connery eleinte testépítéssel foglalkozott, 1953-ban még egy harmadik helyezést elért a Mr. Universe versenyen. Ezután kisebb színházi, televíziós és filmes szerepek következtek, mígnem 1962-ben megkapta azt a lehetőséget, amely egy csapásra csúcsra juttatta.