„A nevem Bond, James Bond” – 6 éve nincs köztünk Sean Connery, aki örökre meghatározta a 007-es ügynököt – galéria

Hat éve, 2020. október 31-én hunyt el Sean Connery, a színész, aki generációk számára határozta meg, hogyan képzeljük el a világ leghíresebb titkos ügynökét. Elegáns öltöny, magabiztos fellépés, száraz humor és az a bizonyos, utánozhatatlan tekintet. A skót színész azonban korántsem csak a 007-es szerepében alkotott maradandót. A munkásosztálybeli edinburgh-i gyerekkortól Hollywood csúcsáig jutott, Oscar-díjat nyert, lovagi címet kapott, és olyan filmekben hagyott nyomot, amelyek jóval túlmutatnak a kémfilmek világán.
A munkásosztályból Hollywood csúcsára
Thomas Sean Connery 1930. augusztus 25-én született a festői Edinburghban, szerény körülmények között. Édesapja gyári munkásként és teherautó-sofőrként dolgozott, édesanyja takarítónő volt, a fiatal Connery pedig már gyerekként munkát vállalt, hogy segítsen a családja eltartásában. Tizenhárom évesen otthagyta az iskolát, később tejesfiúként és kőművesként dolgozott, majd más fizikai munkákból élt, tizenhat évesen pedig belépett a brit királyi haditengerészethez, ahonnan egészségügyi okokból azonban leszerelt.
A színészethez sem egyenes út vezetett számára. Connery eleinte testépítéssel foglalkozott, 1953-ban még egy harmadik helyezést elért a Mr. Universe versenyen. Ezután kisebb színházi, televíziós és filmes szerepek következtek, mígnem 1962-ben megkapta azt a lehetőséget, amely egy csapásra csúcsra juttatta.
Bond, James Bond
A Dr. No bemutatásával Sean Connery lett az első színész, aki mozifilmben eljátszotta Ian Fleming ikonikus titkos ügynökét. A 007-esnek végül összesen hét alkalommal bújt a bőrébe, a szerepnek azonban megvoltak a maga árnyoldalai. Connery ugyanis egy idő után úgy érezte, Bond túlságosan meghatározza a pályafutását, ráadásul a forgatások túl időigényesek voltak, és a producerekkel is rendre meggyűlt a baja. A figurától mégsem tudott teljesen elszakadni, a közönség pedig hosszú időn át hozzá mérte az összes későbbi Bondot. Ha pedig már az új Bondot emlegetjük, vajon ki lesz a következő?
A legendás kémfilmek egyik kevésbé ismert érdekessége, hogy Sean Connery James Bond megformálásakor parókát viselt. A színésznek ugyanis már egészen fiatalon, 21 éves korában kezdett kikopni hajkoronája. A forgatásokon viselt hajpótlást különösen gyűlölte, egy interjújában például még azt is elmesélte, hogy az egyik Bond-mozi forgatásán, a floridai forróságban egyszerűen annyira elege lett a parókájából, hogy a szemétbe dobta a műhajat. Azonban ez nem azt jelentette, hogy szégyellte volna a kopaszságát, erről a kényes témáról is mindig őszintén és nyíltan beszélt.
Bondon túl is volt élet
Sean Connery tudatosan kereste azokat a szerepeket, amelyekkel bebizonyíthatta, hogy több egy elegáns titkos ügynöknél. Az 1974-es Gyilkosság az Orient expresszen, majd az Aki király akart lenni és az 1986-os A rózsa neve is megmutatta, mennyire jól áll neki a kalandfilmek és a komolyabb drámák világa. Utóbbiban Vilmos barátként egy középkori kolostor rejtélyes halálesetei után nyomozott, a hamarosan remake-et kapó egykori Hegylakóban pedig a halhatatlan harcos, Ramirez szerepében tűnt fel.
Pályafutásának egyik csúcspontja az 1987-es Aki legyőzte Al Caponét volt, amelyben a Kevin Costner tapasztalt rendőrtársát, Jim Malone-t játszotta. Az alakításért 1988-ban megkapta a legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar-díjat. Két évvel később a Vadászat a Vörös Októberre című hidegháborús thrillerben tengeralattjáró-parancsnokként bizonyított.
Az Indiana Jones és az utolsó kereszteslovagban pedig Harrison Ford apját, Henry Jones professzort alakította. Apró érdekesség, hogy két színész között mindössze 12 év korkülönbség volt, ám így is hibátlanul tudtak eljátszani egy apa-fia párost.
A későbbi évekből pedig A szikla és a Fedezd fel Forrestert! is emlékezetes maradt. Connery ezekben már többnyire tapasztalt, tekintélyt parancsoló férfifigurákat játszott, akiknek a jelenléte önmagában is súlyt adott a történetnek.
Sir Sean Connery botrányos házassága
Noha ez sokaknak meglepő lehet, de Sean Connery magánélete nem volt mentes a botrányoktól. 1962-ben feleségül vette Diane Cilento ausztrál színésznőt, akitől fia, Jason született. Házasságuk 1973-ban végül válással végződött, Cilento pedig később azzal vádolta volt férjét, hogy a kapcsolatuk alatt fizikailag bántalmazta. Connery tagadta a vádakat, ám a nők megütéséről tett, sokat bírált korábbi kijelentései az évek során újra és újra előkerültek, és sosem tudta ezeket lemosni magáról. 1975-ben aztán újból megházasodott, feleségül vette Micheline Roquebrune francia-marokkói festőművészt, akivel halála napjáig együtt is maradt.
Sean Connery egyébként mindvégig büszkén vállalta skót származását, és a skót függetlenség ügyének is elkötelezett támogatója volt. Talán ezért is váratott magára olyan sokáig az az elismerés, amit végül csak 2000-ben kapott meg, mikor is II. Erzsébet királynő végre lovaggá ütötte a filmművészetért tett szolgálataiért.
A Sean Connery-filmek fájdalmasan rémes búcsúja
Sean Connery utolsó nagy mozifilmje a 2003-as A szövetség volt, amelyben Allan Quatermaint alakította. A korát abszolút megelőző, képregényes alapokon nyugvó kalandfilm komoly kritikai és pénzügyi csalódást okozott, a forgatás pedig a színész számára is kiábrándító élmény volt. Méghozzá olyannyira, hogy a produkció után konkrétan visszavonult a filmezéstől, és bár később felmerült a visszatérés lehetősége, újabb mozifilmben már sosem vállalt szerepet.
Sean Connery utolsó filmje megjelenése után 17 évvel, 2020. október 31-én, kilencvenéves korában halt meg a Bahamákon. Pályafutása során a munkásosztálybeli fiatalemberből világhírű filmsztár lett, aki Bondként örökre beírta magát a filmtörténetbe, későbbi szerepeivel pedig azt is bizonyította, hogy jóval több egyetlen ikonikus figuránál.
Bár utolsó nagy filmes vállalkozása csalódást okozott, örökségét nem ez, hanem a máig emlékezetes alakításai határozzák meg, melyeket galériánkban gyűjtöttünk most össze.